Juan Fran Cuello de Oro (LEO Pharma España): "Tenemos que abrazar la IA para acelerar la toma de decisiones"

Hasta 2.000 enfermedades se han descrito en el campo de la dermatología y la mitad de ellas no cuenta con una solución. Por tanto, la esperanza en una mejor calidad de vida de millones de pacientes está puesta en la investigación en esta rama de la Medicina.

"En las patologías más prevalentes, como la dermatitis atópica y la psoriasis, sí que hay algunos avances, pero todavía muchos pacientes viven sin una solución real", ha explicado Juan Fran Cuello de Oro, director general de LEO Pharma España.

Cuello de Oro ha participado en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL en una mesa que ha llevado por título 'Retos a los que se enfrenta la sanidad en el campo de las EERR y la dermatología: irrupción de la IA'.

El directivo también ha llamado la atención sobre el compromiso de su empresa con las enfermedades raras de la piel. Y ha recordado que estas enfermedades llevan un retraso en el diagnóstico asociado y un alto impacto en las familias de los pacientes.

“Llevamos 120 años en dermatología y nuestro compromiso es indudable”, explica Cuello de Oro. Precisamente, la empresa se muestra especialmente interesada en obtener soluciones para esas necesidades en enfermedades de la piel que siguen sin solución.

A ellas se ha referido como "espacios en blanco". "Ofrecemos inversión y foco estratégico para esos casos, queremos desarrollar e investigar soluciones en esas patologías", ha destacado el director general de LEO Pharma España.

"Nuestro compromiso es con todos los pacientes que tengan enfermedades de la piel, queremos traer soluciones para la dermatitis atópica, la psoriasis y continuar en las enfermedades raras", ha declarado.

Inteligencia artificial e investigación

También sostiene que ya existen productos de su compañía en el mercado para cubrir necesidades de pacientes con pocas soluciones a la vista. En la siguiente parte de la conversación, el directivo ha hablado de la inteligencia artificial (IA) en la investigación.

Está convencido de las virtudes que la IA va a aportar al ecosistema de la salud y es que en LEO Pharma se ha convertido en un elemento más de laboratorio. "Analiza información muy rápido y nos ayuda a acelerar la toma de decisiones en investigación", ha explicado.

Juan Fran Cuello de Oro, director general de LEO Pharma España

En la empresa cuentan con un sistema de IA en el que vuelcan gran cantidad de datos y se valen de su poder para simplificarlos para conseguir que se traduzcan en decisiones que se puedan transformar antes en soluciones reales para los pacientes.

"Como cualquier nueva tecnología, tenemos que abrazar la IA poniendo criterios que nos den seguridad al mismo tiempo. Sobre todo, en el campo de la salud. Nos puede dar muchos beneficios sociales, desde prevención a búsqueda de medicamentos", ha explicado.

Ahora bien, el experto asegura que la IA no terminará con el criterio ni con la decisión de los clínicos, sino que mayormente acelerará la productividad y la toma de decisiones y acortará los plazos. "Hay que asumir ciertos riesgos sin perder el criterio", ha dicho.

En nombre de LEO Pharma, Cuello de Oro se ha mostrado abierto al diálogo con las instituciones para que la ley del medicamento salga lo antes posible. "Colaboraremos para que haya equidad, acceso y, sobre todo, en el campo de las enfermedades raras", ha dicho.

Para 2030 espera que su compañía siga aportando a las soluciones para esas 1.000 enfermedades de la piel sin respuesta. "Tenemos un producto para la psoriasis pustulosa generalizada, otro para la porfiria dermatológica, tenemos terapia génica…".

"Nuestro compromiso está muy claro, queremos ser líderes en dermatología", ha asegurado, aunque reconoce que también tienen trabajos en heparinas de bajo peso molecular y tratamientos para el cáncer orofaríngeo.