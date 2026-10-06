Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad. Cristina Villarino

Juan Fernando Muñoz (Sanidad): "La IA llegará a las consultas de atención primaria a finales del año que viene"

El Ministerio de Sanidad quiere acelerar la incorporación de inteligencia artificial a las consultas de atención primaria. Así lo ha explicado Juan Fernando Muñoz secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad.

Muñoz ha sido el encargado de cerrar la segunda jornada del VII Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción' organizado por EL ESPAÑOL-Invertia y ha puesto el foco en la IA.

Ha señalado que la estrategia de salud digital, actualmente en elaboración con las comunidades autónomas, tendrá a la inteligencia artificial como uno de sus principales protagonistas, con 223 millones de euros asignados.

En ese contexto, el responsable de Sanidad ha explicado que ya se ha probado una herramienta de este tipo en consultas reales de atención primaria, con resultados obtenidos en un tiempo especialmente reducido.

"Este piloto que hicimos el año pasado con 6.000 consultas", ha explicado Muñoz, permitió comprobar el funcionamiento de distintas soluciones disponibles en el mercado y recoger la valoración tanto de pacientes como profesionales.

El ensayo se realizó durante un mes y contó con la participación de 18 organizaciones, correspondientes al conjunto de comunidades autónomas, aunque fueron siete las que participaron directamente en aquella prueba concreta.

Los resultados permitieron avanzar rápidamente hacia una posible implantación, según ha explicado el secretario general. "Eso nos permitió hacer esto en un mes, sacar los resultados, poner los pliegos", ha afirmado durante su intervención.

El siguiente paso ya tiene una fecha orientativa. "El compromiso de todas las comunidades es poner el escriba en consulta de atención primaria a finales del año que viene", ha asegurado Muñoz.

El término escriba hace referencia a sistemas de inteligencia artificial capaces de asistir durante la consulta y generar información a partir de la interacción entre profesionales y pacientes. Muñoz no ha detallado más funcionalidades concretas.

Una herramienta para la consulta

Por tanto, la intervención no establece que el sistema vaya a estar disponible de manera idéntica en todas las consultas ni concreta cómo será su funcionamiento final, sino que fija un compromiso compartido.

Muñoz ha reconocido, además, que se trata de un objetivo especialmente ambicioso por las dimensiones del sistema sanitario español y por la diversidad existente entre sus distintas organizaciones y servicios de salud.

"Esto puede parecer un poco ambicioso, pero en realidad es extraordinariamente ambicioso", ha afirmado, antes de recordar que la prueba se había realizado con productos disponibles en el mercado que ya contaban con cierta aceptación.

El proyecto se integra en una estrategia más amplia para conseguir que las tecnologías digitales no se limiten a generar datos, sino que tengan un impacto efectivo sobre la atención sanitaria y su organización.

Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del (SNS)

En su intervención, Muñoz ha defendido que el sistema sanitario debe convertirse en un sistema que aprende, de modo que la actividad asistencial pueda generar conocimiento útil y ese conocimiento regrese al propio sistema.

Para ello, Sanidad plantea que los datos puedan alimentar algoritmos y proyectos de investigación, pero también que las herramientas sean certificadas y evaluadas antes de incorporarse plenamente al sistema sanitario.

La IA, según Muñoz, ya forma parte de la actividad cotidiana de profesionales y usuarios. El reto ahora consiste en conseguir que su utilización tenga impacto y quede gobernada adecuadamente.

"La IA está en esta autopista utilizada por todos nuestros profesionales y nuestros usuarios", ha sostenido el responsable de Salud Digital, aunque añadió que ahora es necesario lograr que avance por un "carril" gobernado.

El objetivo declarado es continuar desarrollando herramientas compartidas y escalables, dentro de una transformación digital coordinada. La implantación del escriba en atención primaria se presenta así como uno de los próximos pasos concretos.