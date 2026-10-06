María del Rosario Fernández, subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, Victoria Villafranca, redactora de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia y Joaquín Garrucho, responsable del Dato y Procesos Clínicos de Minsait (Indra Group). Cristina Villarino

El futuro de la cronicidad en España: datos que viajan en lugar del paciente y alertas que conectan AP y el hospital

El reto de transformar nuestro Sistema Nacional de Salud y prepararlo para la población envejecida a la que transita España no es para nada nuevo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a este futuro vamos encontrando complicaciones en este desafío.

"No debemos plantear el envejecimiento como una causa inevitable de colapso", ha explicado María del Rosario Fernández, subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad. "Vivir más años es el logro de esta sociedad".

Sin embargo, Fernández explica que ahora el reto es vivir con más salud y capacidad funcional posible. Para ello, considera que hay que cambiar nuestro sistema de salud a uno preventivo, integrado y continuado. Un trabajo que pasa por fortalecer la Atención Primaria.

"La cronicidad siempre ha existido, pero ahora la tenemos más presente y es más compleja. Dado que vivimos más, cada vez encontramos más pacientes con pluripatología", ha dicho Joaquín Garrucho, responsable del Dato y Procesos Clínicos de Minsait (Indra Group).

Ambos ponentes han participado en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad que organiza EL ESPAÑOL-Invertia. "Es fundamental la medicina proactiva, que se adelante a las desestabilizaciones de los pacientes crónicos con datos y herramientas tecnológicas".

Fernández ha hablado de la Estrategia de Cronicidad del Ministerio de Sanidad, "un marco de recomendación que tiene presente a las comunidades autónomas y las asociaciones". La experta explica que cada comunidad tiene características poblacionales propias y este marco debe adaptarse.

"El paciente tiene que ser el centro del sistema de salud, pero los que tienen que moverse son sus datos. Necesitamos sistemas para que los datos de salud viajen libremente, con consentimiento, y para mejores herramientas y mejor estructuración", explica Garrucho.

Que viaje el dato

Conseguir que esos datos viajen fácilmente entre la Atención Primaria, los hospitales y las comunidades autónomas es uno de los principales retos en la cronicidad. También determinar a través de qué tratamientos se puede ayudar a estos pacientes sin hacer un listado de enfermedades crónicas reconocidas.

Fernández ha explicado que se está trabajando en covid persistente y en dolor crónico entre otros problemas para ver de qué manera se pueden abordar de manera eficaz desde la Atención Primaria. "Todo lo trabajamos por consenso", explica Fernández.

Conversación a dos. Estrategia de abordaje de la cronicidad del SNS

Primero se busca en las asociaciones científicas, después en asociaciones de pacientes y también en las comunidades autónomas. La tecnología, en este sentido, será una pieza clave para que el trato a los pacientes crónicos mejore en los próximos años.

Una de las funciones de esta tecnología será conectar hospitales y farmacias y médicos de barrio. "Tenemos una plataforma que tiene canales de comunicación que conectan a los profesionales sanitarios y los ciudadanos", ha señalado Garrucho.

De hecho, en esos canales los ciudadanos con enfermedad crónica pueden mandar alertas a los profesionales sanitarios y que ya se están utilizando. "Los pacientes se sienten mejores atendidos cuando las mismas alertas se dan a AP, el hospital y la farmacia", ha dicho Garrucho.

"Dentro de la Estrategia de Cronicidad se están valorando canales de comunicación bidireccional, pero también para el manejo de la polimedicación", ha añadido Fernández. Estas alertas ayudan a los médicos a controlar las dosis de sus pacientes.

"Es importante en cualquier caso no generar saturación por alertas, pero ya hemos tenido experiencias en las que esos mensajes han resultado muy funcionales", ha señalado Garrucho.

Hablar de cronicidad obliga a tocar el tema de las residencias. En este sentido, Fernández considera que más que hablar de plazas en residencias, es importante encontrar el lugar más adecuado para tratar a cada paciente crónico. "Y puede ser cambiante", ha advertido.

"Necesitamos construir un continuo de cuidados y que realmente se puede conseguir evitando la fragmentación, trabajando en atención domiciliaria, AP, rehabilitación, teleasistencia, para que se pueda atender en casa o una residencia", ha seguido Fernández.

"Lo ideal es que los pacientes eligieran dónde quieren ser tratados. Hoy en día tanto a nivel asistencial como tecnológico tenemos perfecta capacidad para asegurar que sea un trato bueno", ha concluido Garrucho.