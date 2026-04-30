La industria del deporte impulsa perfiles híbridos y una formación cada vez más práctica y digital

Antonio Gómez, director del grado de Gestión de Negocios Deportivos de Les Roches y Diego Avelino, director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Europea de Andalucía. Santi Donaire

La industria del deporte avanza hacia un modelo cada vez más profesionalizado, global y apoyado en datos, lo que está impulsando una transformación en la formación académica y en el perfil de los futuros profesionales del sector. Así se puso de manifiesto en una de las mesas redondas del V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL de Málaga.

En la mesa redonda sobre La educación en gestión deportiva: un segmento al alza participaron Antonio Gómez, director del grado de Gestión de Negocios Deportivos de Les Roches y Diego Avelino, director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Europea de Andalucía.

Antonio Gómez, director del grado de Gestión de Negocios Deportivos de Les Roches, ha subrayado que "estamos yendo en la dirección adecuada porque hemos entendido que el deporte ya no está gestionado a través de la pasión sino que hay una necesidad de desarrollar gestores que lideren una industria global en ese sentido".

Conversación a dos. La educación en gestión deportiva: un segmento al alza

En su opinión, el crecimiento acelerado del sector está obligando a adaptar los programas educativos hacia enfoques más aplicados. "La velocidad en la que está creciendo la industria hace que pasemos más de un entorno teórico a un entorno mucho más práctico que se basa en la especialización", ha explicado.

En este contexto, Gómez destaca la importancia de perfiles capaces de integrarse en el entorno empresarial real: "Estamos demandando un perfil que sea capaz de desenvolverse en la realidad de lo que es el negocio; muchas veces las empresas no echan en falta ese conocimiento técnico sino el desenvolverse en un entorno real de negocio".

Según ha explicado, los estudiantes actuales responden a este nuevo paradigma. "El perfil del estudiante que nosotros estamos encontrando es un estudiante con perfil internacional muy ambicioso que entiende esa industria global", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que los referentes del deporte han ampliado su impacto más allá de lo competitivo. "Esas figuras son cada vez más conocidas no solo por sus logros deportivos sino también por sus logros en los negocios y de alguna manera tenemos que anticiparnos a lo que la industria está pidiendo", ha remarcado.

En el ámbito digital, Gómez ha señalado un cambio estructural: "Hemos pasado de una manera de hacer negocio totalmente intuitiva a la necesidad de generar datos y a la personalización", lo que obliga a redefinir competencias.

"Las empresas van a tener que desarrollar un perfil híbrido que incluya ese componente tecnológico no como un complemento sino como parte del lenguaje de la industria", ha explicado. En este sentido, añade que "hemos pasado de adivinar a analizar datos para tomar decisiones, entonces el perfil del estudiante tiene que ser híbrido".

Por su parte, Diego Avelino, director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Europea de Andalucía, coincide en que el sistema educativo está respondiendo a las nuevas demandas del mercado: "La educación y la universidad se ha puesto las pilas y somos capaces de dar respuesta en el ámbito educativo a las empresas, y lo estamos haciendo con unos grados que se adecuen a la demanda donde la parte magistral tenga un peso muy pequeño porque la industria ya demanda otra cosa".

Avelino destaca el papel clave de la conexión con el tejido empresarial: "Las prácticas tienen un peso que conlleva una conexión con el tejido empresarial", lo que facilita la inserción laboral y acerca a los estudiantes a la realidad del sector.

En relación con el marketing digital, insiste en su centralidad: "Hoy en día si no concebimos que vivimos en un mundo digital difícilmente estamos bien posicionados; el concepto del marketing es todo digital porque al final todo es dato y la toma de decisiones es análisis". Incluso ha señalado que "una de las grandes cadenas a nivel nacional casi su gran departamento era de marketing digital".

Finalmente, ha subrayado que, pese al auge tecnológico, el factor humano sigue siendo relevante: "Estamos en un mundo digital pero se aporta mucho valor en el contacto humano", ha remarcado.

Además, pone en valor el impacto de las prácticas en la formación del alumnado. "Cuando realiza la práctica tiene ya un conocimiento sobre lo que será a futuro", ha finalizado.