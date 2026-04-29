Málaga se consolida como imán de universidades privadas para liderar su transformación económica

De izquierda a derecha; Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED; Paula Tejada, redactora de EL ESPAÑOL de Málaga; y Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía; en la primera jornada del V Foro de Educación, Innovación y Tecnología. Santi Donaire

El auge de nuevas universidades privadas en Málaga responde a la transformación económica y social de la provincia y a la creciente demanda de profesionales adaptados a las necesidades del mercado laboral. Así se puso de manifiesto en una de las mesas redondas del V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL de Málaga.

En la mesa redonda sobre El empuje de nuevas universidades privadas en Málaga participaron Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED Málaga, y Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía.

Para empezar, Jiménez subrayó que Málaga vive "un boom universitario privado, muy importante estos últimos años".

Conversación a dos. El empuje de nuevas universidades privadas en Málaga

A su juicio, la explicación radica en la profunda evolución del territorio en las últimas décadas. "La visión de Málaga de finales de los 70 del siglo pasado hasta ahora es de un cambio, de una transformación en términos sociales y económico, realmente es muy importante", explicó.

El rector de UTAMED aportó dos indicadores clave para ilustrar este crecimiento: "La población en la provincia de Málaga se ha duplicado durante todo este tiempo. Pero el número de empleos de ocupados se ha triplicado a lo largo de todo este periodo. No hay una provincia en España que haya seguido esta misma trayectoria".

A este desarrollo se suma el cambio en el modelo productivo. "Antes existía en Málaga y su provincia un sector que era el motor de arranque del resto de actividades, que era el turismo. Hoy, Málaga se ha convertido en un imán de talentos, de tecnología, de empresas punteras, a nivel internacional", explicó.

Este contexto, añadió, exige reforzar la oferta formativa: "se necesiten más profesionales que evidentemente la universidad pública, la UMA, yo creo que ha tenido una trayectoria impecable, pero yo creo que en este momento se necesita universidades privadas".

En este sentido, defendió el papel complementario de estas instituciones, destacando su capacidad de adaptación a las demandas empresariales.

Además, abogó por la colaboración entre centros. "Estamos muy interesados en colaborar, hacer cosas, digamos, de forma conjunta, entre todas las universidades cuantas más universidades haya más alumnos podemos incorporar el sistema universitario y yo creo que es un beneficio para todos", remarcó.

Jiménez también puso en valor el modelo online de UTAMED, basado en "democratización y eficiencia". "Nosotros llegamos a cualquier persona, tenemos capacidad de llegar a esos entornos", afirmó, destacando que permite atender a quienes no pueden acceder a la formación presencial. Frente a los prejuicios sobre esta modalidad, defendió que "la modalidad online es tan válida como la presencial, al final de lo que tenemos que hablar no es de modelo, sino que hablar de calidad", destacó.

Según avanzó, el modelo ha tenido una buena acogida inicial, con "1500 estudiantes" en su primer año.

Por su parte, Daniel Hormigo incidió en que el crecimiento de las universidades privadas también responde a su enfoque en la empleabilidad. "Para vencer ese tipo de prejuicios se basa en hacer las cosas bien", señaló, destacando que uno de los principales indicadores es "los resultados de empleabilidad".

El rector de la Universidad Europea explicó que su modelo educativo ha evolucionado hacia la formación integral del estudiante. En esta línea, afirmó que "ha pasado de centrarnos en proporcionar conocimientos científico-técnicos a nuestros estudiantes a trabajar también competencias, habilidades y valores propios de la futura profesión".

Asimismo, destacó que "implicamos a los futuros empleadores en todo el ciclo de vida de una titulación universitaria". Esta colaboración se traduce también en una amplia red de prácticas, con "30.000 convenios" con empresas e instituciones.