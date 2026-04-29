Formar profesionales y buenas personas: el reto del talento en un mercado laboral cada vez más automatizado

En un contexto laboral marcado por la automatización, la digitalización y la creciente competencia por el talento, el debate sobre qué pesa más en la formación de los profesionales —si el currículum o los valores personales— ha centrado una mesa redonda celebrada en el marco del V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL.

Bajo el título Formar buenos profesionales y buenas personas, el encuentro ha reunido a perfiles del ámbito empresarial, educativo y formativo que han coincidido en una idea común: la preparación técnica es imprescindible, pero los valores personales son cada vez más determinantes en la empleabilidad y en el rendimiento profesional.

Mesa redonda. Formar buenos profesionales y buenas personas

La manager de Formación y Desarrollo de Opplus, Gema Rosales, ha subrayado que en las empresas conviven perfiles muy diversos en plantillas amplias —la compañía supera los 2.500 empleados—, lo que hace especialmente relevante el equilibrio entre competencia técnica y valores personales.

"Es una dicotomía que nos encontramos constantemente. Necesitamos profesionales preparados, pero sobre todo personas que sumen, con las que nos sintamos cómodos trabajando. En el término medio está la virtud", ha señalado.

La manager de Formación y Desarrollo de Opplus, Gema Rosales. Santiago Donaire

Rosales ha defendido que, si tuviera que elegir, priorizaría la actitud: "Al final, gran parte de lo que una persona refleja en su trabajo es lo que ha construido fuera. Si tuviera que elegir, elegiría trabajar con buenas personas".

También ha apuntado al papel de la educación previa: "Los valores deben venir de casa y de los colegios. En una entrevista se percibe la educación que ha recibido el candidato. Las empresas pueden reforzarlo, pero es más fácil si ya llega de base".

Empatía y trato humano en el sector sanitario

Desde el ámbito sanitario, el director del Instituto HM Hospitales de FP de Málaga, Cristóbal Rodríguez, ha puesto el acento en la importancia del componente humano en la atención al paciente.

"En el sector sanitario es fundamental tanto la formación técnica como el trato con las personas. Detrás de cada paciente hay una historia, y normalmente llega en un momento complicado", ha explicado.

Rodríguez ha destacado que la empatía es irremplazable: "La inteligencia artificial no te mira a los ojos ni te tranquiliza. Por eso es fundamental formar en trato personal y relación directa con el paciente".

La estudiante de Dirección de Empresas Turísticas en Les Roches, Maya Ayela Menéndez, ha aportado la visión de las nuevas generaciones en un sector como el turístico, donde la interacción humana es clave.

El director del Instituto HM Hospitales de FP de Málaga, Cristóbal Rodríguez. Santiago Donaire

"Es muy importante formar a buenos profesionales y, sobre todo, a buenas personas, porque nuestra labor se basa en la interacción con clientes, comunidades y personas", ha señalado.

Para la estudiante, la educación debe combinar conocimiento técnico y habilidades humanas: "Necesitamos líderes que entiendan a las personas y que tengan como prioridad ver crecer a los equipos".

También ha destacado el compromiso social de su formación: "Tenemos responsabilidad como estudiantes de generar impacto positivo en la comunidad y aprender a dar un buen servicio".

Maya Ayela Menéndez, estudiante de Dirección de Empresas Turísticas en Les Roches. Santiago Donaire

La educación en valores como punto de partida

El debate ha vuelto a coincidir en un punto central: los valores no deben construirse únicamente en la empresa, sino que deben trabajarse desde la infancia y el sistema educativo.

En este sentido, Rosales ha insistido en que las compañías no parten de cero: "Las empresas dan continuidad a una senda que ya debería haberse iniciado antes".

Rodríguez ha reforzado esta idea desde el ámbito formativo sanitario, subrayando el impacto del aprendizaje en entornos reales: "Cuanto más das, más recibes. Esa experiencia es muy gratificante para los alumnos".

La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto un nuevo frente en la conversación sobre el talento. Rosales ha identificado tres habilidades humanas que considera irremplazables: la comunicación, la toma de decisiones y el discernimiento. "Son capacidades que una máquina no puede sustituir y que debemos seguir desarrollando", ha apuntado.