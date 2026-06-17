El reto de la banca en la inversión energética en Galicia: "Falla la seguridad jurídica"

El director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca, Román Sánchez Gordón, en el V Foro Económico Español La Galicia que viene. Sara

Galicia cuenta con los recursos y con la capacidad industrial para producir energía, pero necesita seguridad jurídica. Así lo aseguró el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca, Román Sánchez Gordón, durante el Foro Económico Español La Galicia que viene.

Bajo el título 'El rol de la banca en la transformación energética de Galicia: oportunidades, tecnologías y cadena de valor', Román Sánchez Gordón conversó esta mañana con la subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro.

El Foro Económico Español La Galicia que viene comenzó ayer en el auditorio de Afundación en A Coruña, donde ya tuvo lugar en 2025, y continúa este miércoles. Impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, reúne a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

Preguntado sobre si Galicia es un destino prioritario para la inversión, el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca explicó que a nivel energético la comunidad perdió 1 giga de potencia instalada al desmantelar la térmica, pero no lo ha logrado recuperar con las renovables

"Sin embargo tenemos todas las capacidades para ser el líder, como éramos hasta 2010, sobre todo a nivel nacional. Galicia tiene viento y agua, pero además tiene costa, con el offshore, y reserva de biomasa, residuo ganadero para generar biometano. Lo tiene todo, pero a nivel de viento tiene el mayor recurso de viento a nivel nacional, con partes por encima de 4.000 horas", indicó Sánchez Gordón.

El director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca añadió que la comunidad gallega también dispone de "toda la capacidad industrial", la cadena de suministro y la energía. "Tenemos el recurso, la capacidad industrial y lo que ha fallado es la seguridad jurídica a la hora de invertir, hay un problema estructural", explicó Sánchez Gordón.

Abanca es un banco gallego que en los últimos ocho años solo ha podido financiar un proyecto eólico en Galicia pese a tener una cartera de 1.800 millones de financiación en proyectos. Esto constata el "problema" que atraviesa la comunidad, que fue la primera potencia eólica hasta 2012; hoy en día es la cuarta.

El futuro de las inversiones

La inversión más sólida en la actualidad es la eólica. En España, sin embargo, se instalaron muchos gigavatios de fotovoltaica, que ha llevado a que en muchas horas del día, sobre todo en primavera, el precio sea cero; en contra, en la eólica, se ven precios por encima de 100 euros megavatio/hora.

Galicia, no obstante, dispone de las mejores zonas eólicas, por lo que la prioridad es desarrollar proyectos que están encima de la mesa, más allá de mantener los actuales. Y es que los parques actuales son de entre 1998 y 2012, con una vida útil de 20 años. El adecuado mantenimiento permite alargar su vida unos 5-10 años más, pero es inevitable la repotenciación que ya está en marcha.

Román Sánchez Gordón, director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca

"De parques anteriores tenemos 3,3 gigas que hay que repotenciar en algún momento. El primer punto son los proyectos de eólica que están en el mercado paralizados en algún punto del proceso, poder sacarlos adelante y poder invertir, y el segundo es la repotenciación de los vigentes", explicó Sánchez Gordón.

Las hidros son el segundo punto, mientras que el tercero es el biometano: "España no produce gas. Tenemos un problema grave de residuos ganaderos y agrícolas". Abanca ha comenzado a financiar proyectos agrícolas y ha detectado una necesidad en el biometano.

"Reutilizando los residuos agrícolas podríamos generar el 44% del gas que utilizamos, y Galicia tiene mucho residuo tanto ganadero como agrícola, lodos, vertederos...", indica Sánchez Gordón, que añade que esto podría ser una oportunidad no solo para las inversiones sino para los pueblos, al generar empleo en zonas rurales.

Abanca, por último, se está centrando fuera de Galicia en el almacenamiento de batería para hibridar los parques fotovoltaicos.

Respecto a las futuras tecnologías y oportunidades energéticas que marcarán el mercado, el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca indicó que el primer proyecto grande es el bombeo reversible, que da estabilidad al sistema y es totalmente financiable.

Esta es la prioridad de Abanca en el medio plazo, seguido por el hidrógeno, que requerirá subvenciones y regulación. La tercera es el offshore: "Estamos financiando offshore principalmente en Reino Unido vinculado a CfD, que no deja de ser una subasta vinculada a un pago regulado. Damos prioridad a que desarrollemos los proyectos onshore, donde vemos un nivel de horas muy próximo al offshore, que además en Galicia debería ser flotante".

El cambio en la financiación

Sánchez Gordón explicó este miércoles que a nivel gallego han visto un crecimiento en toda la industria auxiliar a la hora de posicionarse en el crecimiento de las energías renovables, no solo en la construcción sino también en el mantenimiento de los parques. Abanca siempre ha posicionado esa industria a través de Abanca Energy.

"Lo que necesitamos en Galicia son proyectos, porque lo que vemos en esas industrias es que suministran a proyectos de fuera o hacen mantenimiento en parques a nivel europeo. Tenemos la financiación para este tipo de industrias, potenciamos la parte gallega por el desarrollo de nuestra región de origen, lo que necesitamos desbloquear es el eólico", añadió el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca.

La financiación ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Abanca financia desde hace 25 años proyectos de energía renovable, ya que las dos cajas gallegas empezaron con planes iniciales de crecimiento eólico que les ha permitido desarrollar todas las áreas y la financiación de este tipo de parques.

"Hay un punto positivo: en España hay ocho bancos y siete internacionales que financian proyectos de energía. El único que tiene todo su potencial de financiación y de generación en este sector en Galicia es Abanca", constató Sánchez Gordón, que añadió: "Queremos invertir aquí porque creemos en este desarrollo".

Desde el 2018-2019, Abanca financia a nivel mercado, con esquemas PPA, por lo que introdujo modificaciones.

"Un proyecto regulado es la base de un Project Finance, donde queremos liberar al sponsor de que su balance se comprometa y pueda financiar muchos parques. La base es la productividad de la demanda. Con un esquema de pago regulado es sencillo, estructuramos un ratio de cobertura y sale un dimensionamiento de deuda", explicó Sánchez Gordón.

Por otro lado, si se añaden los precios "absolutamente volátiles" y variables, impide la "esencia del Project Finance", algo que desde Abanca mitigan a través de esquemas de PPA, de compraventa del precio de la energía a medio plazo, con industrias o grandes utilities. La pandemia y la guerra de Ucrania han complicado la situación.

"Para la eólica lo vemos una oportunidad de oro porque se han metido 50 gigas de fotovoltaica al sistema y eso ha dejado a las empresas muy largas de posiciones solares. A nivel nacional, hemos metido solo 10 gigas de eólico: todas las empresas están muy cortas de energía eólica", concluyó el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.