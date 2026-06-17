El recorrido de la eólica marina en A Coruña y Ferrol: "El momento es ahora, llevamos retraso"

Desde que se anunciaron en su día, distintos proyectos de eólica marina en Galicia llevan años esperando tramitación, autorizaciones e inversión. En los entornos de los puertos de A Coruña y Ferrol hay algunos, que se aprovecharían de recursos e infraestructuras portuarias. A la espera aún de la subasta de zonas y superficie, el sector reclama más que nunca que "el momento es ahora" y que "hacen falta líderes".

Este llamamiento lo hizo este miércoles el presidente de la Asociación Eólica Galicia (EGA), Manuel Pazo, en la mesa redonda sobre el potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina, en la segunda jornada del V Foro Económico Español: La Galicia que viene, celebrado en Afundación de A Coruña. En el debate intervinieron también, y coincidieron en esta reclamación, el gerente del Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), Oriol Sarmiento y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

"Europa está totalmente volcada, salvo España y Portugal", advirtió el presidente portuario. "Los demás países construyen parques de eólica marina, Francia e Inglaterra aceleran, está a punto de subastarse en Italia. Echamos en falta que España tenga los primeros parques de eólica marina. En el país se debería subastar ya para traccionar la industria española. Es inconcebible que construyamos estructuras y componentes para otros países y que esa tecnología no sea buena aquí. Allí arman proyectos compatibles con las demás actividades en el mar y aquí llevamos más de dos años esperando", reflexionó Fernández Prado.

"Seguridad regulatoria y agilidad administrativa", reclamó Sarmiento. "Si no, va a ser imposible que tengamos parques eólicos funcionado en 2030. La subasta se ha retrasado tres años. Tenemos miedo a que Galicia quede fuera de la primera subasta. Ojalá se incorporen más tecnologías porque tenemos recursos disponibles, materiales y humanos, para que se puedan desarrollar proyectos en Galicia"

Manuel Pazo, que regresó a finales del siglo pasado para recordar la puesta en marcha de parques eólicos terrestres en Galicia, apuntó que el desarrollo "experimental" de la eólica offshore "está hecho". "El momento es ahora. Tenemos el espacio necesario en nuestros puertos. Es el momento de despegar para que esos parques se hagan entre 2030 y 2035. Si establecemos una imagen de marca, seremos la marca número uno de Europa en estas instalaciones", vaticina el presidente de EGA.

Cien millones, dos años y medio

La buena noticia para el sector la anunció en la mesa redonda el presidente del Puerto de A Coruña: la inyección de fondos Next por valor de 100 millones de euros que las infraestructuras portuarias de la ciudad herculina y Ferrol podrán invertir para adaptar sus instalaciones a la eólica marina.

"Se ha retrasado, pero desde hace quince días tenemos dinero asignado por el Estado para acabar de preparar obras para estas infraestructuras". La previsión, según Fernández Prado, es que en la zona sur de punta Langosteira se pueda contar con 450 metros más de muelles. La licitación se haría a finales de este año o comienzos de 2027 y la obra abarcaría unos dos años y medio.

"Los puertos vamos a estar preparados, los dos, para trabajar conjuntamente y presentarnos con un potencial de eólica marina que no hay en Europa".

Manuel Pazo alertó de la "inseguridad jurídica" que sufren diversos proyectos de empresas eólicas para implantarse en Galicia. "El mayor riesgo es llegar siempre tarde", insistió el presidente de EGA. Oriol Sarmiento apeló a la "planificación para disponer de los recursos de manera ordenada y paulatina". Y Fernández Prado criticó la "demagogia que paraliza proyectos que son estratégicos y mantienen una cadena de valor enorme en Galicia".

En este aspecto, el presidente de Cluergal censuró que la actitud de "dar un no por respuesta a todo" por parte de otros agentes sociales supone un "riesgo" para el desarrollo de estos proyectos industriales.

"Tenemos la gran suerte de contar con dos puertos interiores y exteriores que nos dan capacidades a A Coruña y a Ferrol de reforzar nuestro ecosistema industrial. Y esta es una oportunidad que toda Europa conoce", concluyó el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.