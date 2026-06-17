La industria gallega vive uno de sus mejores momentos: "Crecemos mientras reducimos la desigualdad y las emisiones"

Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Xunta, en el foro 'La Galicia que viene'. Brais Lorenzo

Galicia vive uno de sus mejores momentos en la historia a nivel industrial en un contexto no exento de retos, como la demografía o la capacidad de retener la energía renovable generada. Estas son algunas de las claves que expuso Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia, este miércoles en la quinta edición del Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

En conversación con Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis, el experto reflexionó sobre las oportunidades, retos y potencialidades de los proyectos industriales en Galicia.

En la actualidad, Reboredo mencionó distintos ámbitos ya en marcha. Uno de ellos es uno de los protagonistas de esta quinta edición del foro, la recientemente anunciada fábrica automovilística de SAIC que se instalará en Ferrol, la primera de ellas en Europa.

En ese sentido, el secretario xeral subrayó que "la apuesta de SAIC por Galicia es una oportunidad para desarrollar un polo de automoción que nos posicione como líderes en el sector a nivel europeo".

Otros sectores que citó fueron el de la Defensa, la tecnología dual, la agricultura y la pesca, el forestal, la inteligencia artificial, la biotecnología o las renovables, poniendo el foco en el hidrógeno verde o la eólica, tanto terrestre como marina. "Son proyectos con un gran potencial para impulsar la producción de energía renovable dentro de Galicia", recordó.

Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Xunta

En este sentido, Juan Carlos Reboredo subrayó que, teniendo en cuenta las políticas europeas de sostenibilidad y descarbonización, esta puede ser una ventaja para Galicia en la atracción de empresas: "Si cuentan con energía renovable abundante y barata, pueden instalarse en Galicia ya que encuentran en esa producción de renovables una ventaja competitiva en costes y en sostenibilidad".

Las renovables son, además de una oportunidad, un reto para la economía gallega.

"El gran reto para impulsar el desarrollo económico de Galicia es conseguir que cada megavatio de energía renovable que producimos no se exporte, sino que sea un factor de producción que se incorpore a la actividad industrial. El reto es que la energía que producimos en Galicia se quede en Galicia para desarrollar la actividad industrial", señaló.

Y para conseguir ese objetivo, el secretario xeral sitúa la clave en la colaboración público-privada.

Sobre la financiación de estos proyectos, el experto declaró sin lugar a dudas que esto no supondrá un freno y que "la financiación pública, que siempre es bienvenida y contribuye a impulsar proyectos, no es determinante. Lo determinante es la rentabilidad de los proyectos y los riesgos contenidos".

Cómo sobrevivir a un mundo cambiante

De acuerdo con Reboredo, en Galicia "somos una economía pequeña, muy internacionalizada y con poca capacidad de control sobre los riesgos geopolíticos y geoeconómicos. Simplemente podemos gestionar esos riesgos y la manera es apostar por diferentes proyectos en diferentes sectores para ser más resilientes".

En esta misma línea, el secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Xunta puso en valor las políticas gallegas con el foco en la combinación de aspectos como el talento o la innovación.

Gran momento económico

Galicia parte ahora de una situación económica "sólida" con un "ritmo de crecimiento elevado y sostenido a lo largo de mucho tiempo", aunque algo por debajo de la media nacional.

De todas formas, Reboredo recordó que este ritmo de crecimiento es "saludable" y con una desigualdad en la sociedad inferior a la media del país.

"Crecemos al tiempo que reducimos el nivel de desigualdad y reducimos las emisiones", resumió.

A esto se unen los buenos datos del mercado de trabajo, con una tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos, situada en el 9%. Además, pese al escenario internacional de inflación, para Reboredo la situación en Galicia es positiva por un ritmo de crecimiento de los precios por debajo de la media nacional.

"La situación que tenemos ahora mismo es mejor que en los años 60", indicó, poniendo en valor la "gran capacidad" de Galicia para "generar energía renovable, que es fundamental para los procesos de transición climática marcados en las políticas europeas".

Asimismo, "tenemos a nivel industrial una situación de autonomía estratégica, con oportunidades de desarrollo industrial" y también para atraer y generar talento.

"Ahora el reto es capitalizar todas esas ventajas competitivas y transformarlas en actividad industrial que impulse nuestro crecimiento. El gran desafío es que el declive demográfico no frene el desarrollo de proyectos industriales", concluyó.

¿Cómo seguir el foro?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.