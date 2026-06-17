Cómo aprovechar los recursos de Galicia: "Hace falta ambición de país en esta etapa de cambio"

Viento, agua, minerales, gases renovables. Reservas de energía eólica, marina, hidráulica y solar. Galicia dispone de estos recursos, que constituyen un potencial de aprovechamiento en un momento "histórico de cambio" para que la comunidad "juegue en casa" y apueste por ofrecer "certeza" a inversores locales y extranjeros y desarrolle una "marca o estrategia de país".

A estas conclusiones llegó este miércoles la mesa redonda sobre el aprovechamiento de los recursos de Galicia del V Foro Económico Español: La Galicia que viene protagonizada por Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael, y Xurxo López, director general de E.nova Enerxía.

La intervención de los expertos tocó diversos aspectos, repasó debilidades y fortalezas y trazó perspectivas de transformación. Con la ambición como principio.

"En Galicia tenemos el viento, la energía eléctrica, el agua de los ríos, el agua del mar, minerales... Tenemos al alfa, la A del abecedario para llegar a la Z, y si hay alfa hay omega. Si no nos creemos que estamos en un cambio de época, todo nos daría igual", expuso Salcines, quien recalcó que, "con la globalización rota", Galicia está "en un cambio de etapa en el que por primera vez va a jugar en casa". "Hace falta ambición de país".

López puso la inversión local y extranjera en el centro del "triángulo virtuoso" formado por la transición energética, la competitividad económica y la autonomía estratégica. "Tenemos que ser atractivos para que se invierta aquí, destacar el impacto positivo y minimizar las externalidades negativas".

Xurxo López, director general de E.nova Enexía. Sara Fernández

El director general de E.nova Enerxía hizo esta propuesta tras repasar algunas "asignaturas pendientes" del sistema productivo gallego, entre las que mención la "baja productividad de la industria manufacturera gallega" o el "poco peso de los servicios prestados a la industria gallega". "A pesar de ser un gran productor y exportador de electricidad, no hay ninguna compañía eléctrica integrada en el IBEX 35", apuntó

Sostenibilidad social e impacto en la comunidad

Los ponentes hicieron alusión a los compromisos con Galicia por parte de los proyectos industriales relacionados con el aprovechamiento de recursos. El senior advisor de Cobre San Rafael, compañía que promueve el proyecto de minería moderna y sostenible para reactivar la producción de cobre en la mina de Touro, insistió en el concepto de "sostenibilidad social".

"La sostenibilidad social tiene que estar encima de la mesa porque invertimos en impacto social. La sostenibilidad en el mundo de la minería ya no se cuestiona. Me preocupa la sostenibilidad social. Defiendo que el que venga con un nivel fuente de inversión tiene que venir con un contrato social con los gallegos, hablar con la Xunta y con los gallegos, no puede llegar y abrir un eólico, algo tendrán que decir quienes viven allí desde hace miles de años", recalcó Salcines.

Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael. Sara Fernández

"En Cobre San Rafael no facturamos ni un euro aún y tenemos ya un pacto social de medio millón de euros al año: nuestros vecinos reciben ese dinero a través de patrocinios y ayudas", añadió.

Xurxo López aludió también a la "lentitud administrativa" y la "hiperregulación" como obstáculos que impiden aprovechar mejor los recursos de Galicia: "Son factores perniciosos para los negocios. Nadie invertirá un euro en un proyecto que tarde cinco años en desarrollarse, o en todo caso heroico, tanto tiempo sin facturar, como ha apuntado Venancio".

"Para mí no es suficiente con que las empresas que inviertan e instalen aquí sus proyectos satisfagan un canon. El compromiso social debe ir más allá, debe traer más procesos de valor añadido al territorio", comentó López, que apeló de nuevo a la "estrategia de país", necesaria, en su opinión, en sectores como los centros de datos.

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A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

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