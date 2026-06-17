La acción climática en empresas gallegas: "La sostenibilidad pasó de ser coste a ser oportunidad"

El director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España, Héctor Martínez González, en el V Foro Económico Español La Galicia que viene. Sara Fernández

La sostenibilidad ha dejado de verse como un coste para considerarse como la gran oportunidad que representa para las empresas, según ha explicado este miércoles el director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España, Héctor Martínez González, en el Foro Económico Español La Galicia que viene durante una conversación con la subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro.

El Foro Económico Español La Galicia que viene comenzó ayer en el auditorio de Afundación en A Coruña, donde ya tuvo lugar en 2025 y continúa este miércoles. Impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, reúne a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España inició su intervención, bajo el título 'Mercados de carbono: cómo convertir la acción climática en valor para empresas y sociedad', explicando que tradicionalmente se ha entendido la sostenibilidad como un coste, bien porque lo obliga la regulación o es preciso cumplir con algún requerimiento para los negocios, pero eso ha cambiado.

"Estamos entendiendo la sostenibilidad como un elemento más de decisión en la empresa, desde cómo compramos, cómo nos relacionamos con los proveedores, qué interacción tenemos con el entorno, cómo cuidamos nuestra imagen de marca...", explicó Héctor Martínez González sobre la forma en la que ha evolucionado la relación entre compañía y sostenibilidad.

La regulación ha ido empujando a las empresas a cumplir con mayores estándares de sostenibilidad, algo que también demanda la sociedad, cuya mentalidad (junto a la del empresariado) ha cambiado: "Los directivos de hoy en día no son los de hace 40 años, que estaban atados o condenados a un cumplimiento de unos requerimientos".

"La sostenibilidad ha pasado de ser ese coste, esa carga que tenemos en nuestra espalda, a ser una oportunidad, una posible generadora de valor en las compañías", explicó el director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España.

Empresas sostenibles, empresas competitivas

Las empresas ya incorporan a la toma de decisiones los riesgos vinculados al cambio climático: tanto los físicos, como inundaciones o huracanes, como los de transición, relacionados con la regulación, los cambios de conducta del mercado o la forma en la que son percibidas desde el exterior.

Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España

¿Serán menos competitivas las empresas que no implementen una estrategia de sostenibilidad? "Indudablemente", aseguró Héctor Martínez González, que añadió: "Estamos hablando de elementos esenciales, la competitividad de la compañía va a estar atravesada por cómo consumamos la energía, y con la creación de una mayor seguridad estamos adelantándonos a riesgos como el cierre de estrechos navegables".

"La sostenibilidad va a marcar cómo van a poder posicionarse las compañías en el futuro como empresas competitivas", concluyó a este respecto el director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España.

Mercado de carbono

La acción climática, por tanto, es un valor tanto para las empresas como para la sociedad. Las compañías, además, pueden participar en el mercado de carbono, que es "ponerle precio a las emisiones de CO2", de forma que aquellas que más contaminan puedan adquirirlos a las que lo absorben. Una forma de evitar que a las empresas les salga gratis contaminar, reforzando la idea de que esto tiene un coste.

Los mercados de carbono funcionan de tal forma que un proyecto que captura o absorbe CO2 gana créditos; mientras que una empresa que emite, puede ir a este mercado para comprarlos y compensar.

Esto, en todo caso, puede hacerse después de haber reducido las emisiones directas, como las que salen de las chimeneas de los edificios o de los tubos de escape; y las indirectas, como el consumo de electricidad; así como la huella de carbono de la cadena de proveedores: "Somos responsables de que un producto se ponga en el mercado porque lo hemos demandado".

Una vez la empresa consigue reducir sus propias emisiones al máximo, puede proceder a compensar mediante la compra de carbono. Esto hace posible que las compañías que no pueden reducir a cero sus emisiones, inviertan en aquellas que crean proyectos de captación de CO2. Los créditos de carbono, en todo caso, tienen que cumplir criterios fundamentales como que sean medibles, verificables o permanentes, así como generar beneficio.

"Estamos cambiando el paradigma, esto va a ser un nicho de oportunidad para muchas empresas. Hasta ahora, los que se beneficiaban de esto eran las grandes, pero con la creación de mercados de carbono, agua o naturaleza locales, podemos invitar a que empresas pequeñas participen y puedan transformar su modelo de negocio, ya que una parte de su financiación va a venir de estos mercados" Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España

Otro ejemplo actual son los Créditos de Ahorro Energético (CAE), que permiten a las empresas que hagan proyectos de eficiencia energética generar créditos que otra firma del ámbito energético pueda comprar. Esto ayuda a cofinanciar el proyecto. La Administración ha creado este sistema que, dentro de un año o dos, "será el día a día".

Algunas firmas, por otro lado, lanzan el mensaje de convertirse en Nature Positive o en Water Positive, que consisten en la compensación de los efectos que tengan sobre la naturaleza o el agua a través de proyectos.

"Estamos cambiando el paradigma, esto va a ser un nicho de oportunidad para muchas empresas. Hasta ahora, los que se beneficiaban de esto eran las grandes, pero con la creación de mercados de carbono, agua o naturaleza locales, podemos invitar a que empresas pequeñas participen y puedan transformar su modelo de negocio, ya que una parte de su financiación va a venir de estos mercados", explicó Héctor Martínez González.

Todo ello debe ir en todo caso de la mano de la confianza de la sociedad, huyendo del greenwashing o "lavado de cara" en materia ambiental. Así, todos los pasos deben basarse siempre en estándares reconocidos y contrastados: "En el caso de la compensación de emisiones, si te lanzas a compensar sin producir, estás perdido".

Galicia tiene un gran potencial respecto a cómo las empresas pueden aprovechar las oportunidades en materia de sostenibilidad. Un ejemplo es el proyecto Ikigai de NTT Data y la Fundación Repsol, que permitió repoblar con 6.000 árboles el bosque de Meirol en Pontevedra, afectado por los incendios. El objetivo es capturar 2.200 toneladas de CO2 en los próximos 45 años.

Héctor Martínez González, por último, invitó al empresariado a aprovechar este "momento único" para aprovechar los recursos de Galicia, la innovación y los mecanismos para integrar conocimiento y tecnología y transformar las compañías. Pese al vértigo que pueda dar, sobre todo a pequeñas empresas, es un paso necesario.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.