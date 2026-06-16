Xosé Manuel Merelles: "Hay gente que visita Galicia atraída por sus costumbres"

el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles Remy, en el Foro Económico Español La Galicia que viene. Sara Fernández

La identidad de Galicia y la hospitalidad de su gente son dos de los principales polos de atracción para los turistas, algunos de los cuales visitan la comunidad atraídos por sus costumbres, según ha explicado el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles Remy, en una conversación con la subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro, en el Foro La Galicia que viene.

El Foro Económico Español La Galicia que viene se celebra hoy y mañana en el auditorio de Afundación en A Coruña, donde ya tuvo lugar en 2025. Impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, reúne a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

Merelles, en conversación con Loreto Peteiro, inauguró la tarde de este evento reivindicando el turismo como un motor económico importante en Galicia: "Hay un trabajo bien hecho de por lo menos un cuarto de siglo que nos permite hablar del turismo como un sector muy potente en la economía gallega".

El director de Turismo de Galicia señaló que esto es posible gracias al trabajo realizado, tanto por parte de las administraciones como del sector. "Ese camino nos lleva ahora a que el turismo represente una parte muy importante de los ingresos económicos de nuestro territorio", añadió Merelles.

Xosé Manuel Merelles Remy, director de la Axencia de Turismo de Galicia

El futuro del turismo, que ha dejado de ser complementario para ganar su propio peso, pasa por seguir creciendo. Y es que el sector turístico aporta el 10% del PIB en Galicia, mientras que en términos de empleo supone el 8%, aunque la previsión es que pueda aumentar.

"Si seguimos como hasta ahora va a superar el peso que tiene en la economía y va a ser uno de sus dinamizadores económicos", indicó Merelles, que concretó que este crecimiento se podría producir sobre todo en el ámbito internacional, con mercados como el anglosajón que ya se hacen notar. Los ingresos y la rentabilidad de las empresas, además, también van al alza.

La autenticidad de Galicia

Galicia cuenta los días para la entrada en el Año Xacobeo 2027, un gran escaparate para la comunidad y en el que se espera la llegada de miles de visitantes.

"Los Xacobeos siempre han sido una palanca de proyección de Galicia en términos económicos, pero también sociales y de producción internacional. El primer Xacobeo, en el 93, fue un año de crisis, pero la economía en Galicia creció. Fue un elemento muy importante para dinamizar", indicó Merelles.

El director de Turismo de Galicia considera que con esta base y la experiencia adquirida, 2027 será probablemente el año en el que se consoliden el desarrollo del sector y la relación con los mercados internacionales "de tú a tú".

"El Xacobeo 2027 va a ser el gran elemento para encontrarnos con los mercados internacionales y traer visitantes de otros países", añadió Merelles, que indicó que Galicia está ahora en una buena posición gracias al trabajo realizado frente a otros territorios más conocidos anteriormente.

En todo ello juega un papel fundamental la idiosincrasia y la identidad de la comunidad gallega. La Xunta presentó hace dos años el Plan Estratégico de Turismo de Galicia 2024-2030, en el que prevé invertir 1.000 millones de euros, para impulsar el turismo.

Uno de los aspectos más importantes que recoge esta estrategia es trabajar la autenticidad. "Galicia no tenía una posición especialmente buena en el turismo en España, de sol y playa. Apostamos por diversificar la oferta, teniendo en cuenta los recursos: nuestra identidad, la costa, las costumbres, la gastronomía...", enumeró Merelles.

"Creo que es uno de los elementos más importantes dentro de la oferta turística gallega. Distintas encuestas y estadísticas que manejamos nos dicen que uno de los principales atractivos es la hospitalidad de la gente y el conocimiento de las costumbres. Hay gente que visita Galicia atraída por sus costumbres", añadió el director de la Axencia Turismo de Galicia, que reivindica los paquetes que ofrecen disfrutar del territorio "y de los gallegos como somos".

"Tenemos la suerte de ver como el turismo cada vez se desestacionaliza más, y es un elemento importante para el desarrollo de proyectos en el interior de Galicia" Xosé Manuel Merelles Remy, director de Turismo de Galicia

Los motivos principales que llevan a los turistas a visitar la comunidad son la naturaleza, el patrimonio cultural, los recursos arquitectónicos, la forma de vida, la gastronomía o la hospitalidad. "Galicia tiene que seguir concentrando todas estas posibilidades de forma que se siga viendo como un territorio auténtico", indicó Merelles, que reivindicó el trabajo de administraciones y sector para conseguir ser un destino de calidad en España.

Los operadores turísticos, continuó el director de Turismo de Galicia, conocen la comunidad más allá del Camino de Santiago y la presentan como un compendio de elementos que conforma una oferta especial dentro de España que es perfectamente identificable.

El turismo, además, es un motor de la economía en el interior de la comunidad. "Tenemos la suerte de ver como el turismo cada vez se desestacionaliza más, y es un elemento importante para el desarrollo de proyectos en el interior de Galicia", indicó Merelles.

Con la vista puesta en el futuro, el director de Turismo de Galicia prevé que el sector seguirá siendo fundamental en el desarrollo del territorio y una opción única para que disfruten los visitantes que elijan la comunidad para pasar sus vacaciones.

"Será un destino auténtico, en el que la sostenibilidad y todos los valores que estamos trabajando ahora se vean bien proyectados y donde la ciudadanía vea al turismo como algo muy positivo. Que siga siendo una gran fuente de riqueza para Galicia y sus ciudadanos, y que sea objeto de inversiones del exterior", señaló Merelles sobre su visión de futuro.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.