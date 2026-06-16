El sector de la vivienda en Galicia alerta que existe "un exceso de regulación" y apuesta por "desburocratizar"

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, y el presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia, Diego Vázquez Reino Sara Fernández

La primera jornada matinal del V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' ha llegado a la recta final con un diálogo a dos en el que participaron la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, y el presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia, Diego Vázquez Reino.

Moderado por la comunicadora Mónica Martínez, el coloquio abordó diversas cuestiones relacionadas con el sector de la vivienda, uno de los grandes desafíos de la actualidad: ¿Cuál es la principal causa de la situación de la vivienda en Galicia?, ¿Qué importancia tiene el II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030? y ¿Qué obstáculos habría que eliminar para que la construcción avance más rápido?

Aumento de los costes de producción y escasez de mano de obra

Bajo el título 'El desafío de la vivienda', la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia fue la encargada de abrir la conversación, respondiendo a la primera cuestión planteada por Mónica Martínez sobre la principal causa de la situación de la vivienda en Galicia.

"Hoy en día la principal preocupación es acceder a viviendas de calidad y asequibles. Tenemos que trazar una hoja de ruta clara que pasa por localizar las causas que impiden incrementar el número de viviendas", afirmó María Martínez.

Los costes de la construcción continúan en aumento, mientras que la escasez de la mano de obra es otro de los principales desafíos del sector. Sobre esta cuestión, la conselleira señaló que existe un "exceso de regulación" y que el objetivo es "desburocratizar e implementar medidas que permitan agilizar estos procesos".

Por su parte, Diego Vázquez afirmó que el encarecimiento de los costes del sector de la construcción está presente en todos los debates. "Desde la pandemia, es subida tras subida, independientemente de las cuestiones de geopolíticas".

En esta línea, el experto reconoció que esta cuestión se ha vuelto un problema estructural. "El sector y la vivienda están en márgenes muy reducidos. El costo es elevadísimo y estamos sometidos a incrementos del 30%. Es inasumible".

¿Qué importancia tiene el II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030?

Sobre II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030, en vigor desde el 1 de enero, Martínez Allegue señaló que establece una hoja de ruta clara y una serie de compromisos concretos. A modo de ejemplo, la Xunta de Galicia tiene el reto de construir 4.000 viviendas públicas, aunque existen objetivos más ambiciosos: alcanzar las 10.000 viviendas en 2030.

"Es el único que se ha aprobado por unanimidad", matizó el presidente de la Federación Gallega de la Construcción, quien añadió que: "Es el momento idóneo para poner las bases y esta cuestión que hemos sufrido, esa falta de vivienda, que no se vuelva a repetir en el futuro".

A este respecto, el programa incluye algunas herramientas de interés, como los PIAs (Proyectos de Interés Autonómico), cuyo objetivo es crear suelo residencial para construir hasta 25.000 viviendas, de las cuales el 80% tendrán régimen de protección pública (VPO).

"Son muchos los urbanizables que están pintados, pero que no se llegan a desarrollar. Por eso, nosotros dijimos «vamos a tomar una medida valiente»", destacó la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras. "Mediante las PIAS, reducimos plazos y agilizamos trámites".

En la conversación a dos moderada por Mónica Martínez, Diego Vázquez se declaró "muy fan del tema PIAs", puesto que "las personas no pueden estar sometidas a los largos y farragosos procedimientos". Hay que poner las menos trabas posibles y el sector dar respuesta", agregó.

A este respecto, el II Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 promueve también la figura de las ECCOM (Entidades de Certificación de Conformidad Municipal) para que entidades privadas colaboren con los ayuntamientos gallegos emitiendo certificados técnicos que tienen la misma validez que los informes municipales.

"No podemos esperar meses para una licencia de una vivienda unifamiliar", denunció María Martínez.

Para finalizar, Mónica Martínez lanzó la siguiente pregunta: ¿Qué obstáculos habría que eliminar para que la construcción avance más rápido? La conselleria respondió que los plazos de espera para las autorizaciones y conexiones eléctricas son "excesivos". Por su parte, Diego Vázquez señaló que habría sido necesaria una inversión sostenida en el sector.

"Se dejó de invertir durante casi una década, lo que hizo al sector languidecer". Aunque "demostró una capacidad para resistir muy grande, si queremos tener un sector puntero, tenemos que tener esa carga de trabajo".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.