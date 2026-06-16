El potencial del Xacobeo 2027: "Siete de cada diez personas que hacen el Camino son extranjeras"

Queda menos de un año para el Año Santo Xacobeo 2027 y Galicia ya empieza a mirar hacia una de las grandes citas que marcarán su futuro turístico. Pero, ¿cómo se mide el éxito de un evento que trasciende lo religioso y se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la comunidad?

La pregunta la lanzó Mar Rodríguez Meseger, presidenta de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI), durante una conversación con Marcos Gómez, comisario del Año Santo Xacobeo 2027, en el marco del V Foro La Galicia que viene.

Y es que, aunque el comisario reconoce que el número de peregrinos seguirá siendo un indicador importante -alcalzando el medio millón en 2025-, Gómez dejó claro que "esperamos seguir creciendo, pero no es el factor fundamental".

Para Gómez, el verdadero éxito llegará si, una vez concluido el Xacobeo, quienes participen en él sienten que formaron parte: "Que todo el mundo diga que lo vivió y lo disfrutó, es decir, que participó".

Más allá de las cifras

Asimismo, el Camino de Santiago atraviesa uno de sus mejores momentos. En los últimos años ha pulverizado récords de peregrinación y ha consolidado a Galicia como uno de los grandes destinos turísticos de Europa.

Sin embargo, Gómez insiste en que la comunidad tiene mucho más que ofrecer que las rutas xacobeas. "Tenemos mar, playas, turismo interior, turismo rural y el Camino", enumeró. Pero considera que existe un elemento diferencial que resulta más difícil de cuantificar: "Un sentimiento".

Una experiencia que, a su juicio, explica por qué miles de personas regresan cada año y por qué el destino continúa ganando atractivo frente a una competencia turística cada vez mayor: "Ofrecemos un destino que hace iluminar los ojos y eso es fruto del trabajo del sector".

El reto de llevar el turismo a toda Galicia

Si bien, uno de los grandes objetivos del Xacobeo 2027 será repartir mejor los flujos turísticos por el territorio. "Galicia es mucho más que el Camino", defendió Gómez. Por eso apuesta por reforzar rutas menos transitadas y dar protagonismo a itinerarios que, pese a "ser preciosos", permanecen estancados en cuanto a afluencia.

La estrategia tiene además una dimensión económica y social. El desarrollo de nuevas rutas permite generar empleo, fijar población y crear oportunidades en el rural gallego.

A ello se suma otro fenómeno que ya se está produciendo: la desestacionalización. Según explicó, cada vez más personas eligen meses tradicionalmente alejados de la temporada alta para realizar el Camino.

"En febrero se incrementó un 15% la afluencia", apuntó. La meta es que los visitantes no lleguen únicamente para completar una ruta xacobea, sino para descubrir el conjunto del territorio. "Que la gente venga a Galicia para hacer el Camino y por Galicia".

Un potencial que a veces valoran más desde fuera

Durante la conversación también surgió una reflexión recurrente en el sector turístico gallego: la percepción de que muchas veces son los visitantes quienes mejor identifican el valor de lo que ofrece la comunidad.

"Tenemos un potencial tan grande que a veces tienen que venir los demás para valorarlo", comentó la experta en viajes.

Comisario del Año Santo Xacobeo 2027, Marcos Gómez, y la presidenta de AGAVI, Mar Rodríguez Brais Lorenzo

Una realidad que se aprecia especialmente entre quienes llegan buscando sus raíces familiares, una tendencia que continúa creciendo en los últimos años y que abre nuevas oportunidades para el turismo experiencial.

El visitante que llegará en 2027

Y es que el perfil del peregrino también ha evolucionado de forma notable. Si el último Xacobeo estuvo marcado por la pandemia y las restricciones sanitarias, el escenario actual es muy diferente. "Ha cambiado, pero para mejor", afirmó Gómez.

Una tendencia que experimenta mucha gente de fuera. "Siete de cada diez peregrinos son extranjeros", asegura Gómez. Además, se trata de visitantes interesados en disfrutar de la experiencia completa y que buscan combinar patrimonio, gastronomía, naturaleza y cultura durante su estancia. "Es un turista con mayor poder adquisitivo al que no le importa gastar", explicó.

Un Xacobeo más participativo

La organización del Año Santo ya trabaja en la programación que acompañará a la cita de 2027. Además de las actividades vinculadas directamente al Camino, la intención es reforzar propuestas culturales, deportivas y de ocio capaces de llegar a públicos diversos.

Comisario del Año Santo Xacobeo 2027, Marcos Gómez Sara Fernández

"Creemos que va a ser uno de los años más participativos", avanzó. Entre las iniciativas que seguirán teniendo protagonismo figura O Teu Xacobeo, un programa pensado para acercar la celebración a entidades, colectivos y municipios de toda Galicia.

El objetivo es que la implicación vaya mucho más allá de las grandes ciudades y que el impacto se extienda por todo el territorio.

Una invitación a descubrir Galicia

A la hora de convencer a alguien que nunca ha visitado la comunidad para que venga en 2027, Gómez recurrió a una de las marcas más reconocidas de Galicia."Galicia Calidade es una realidad. No vendemos nada que no tengamos", aseguró.

Y lanzó una invitación abierta para participar en una celebración que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de los próximos años.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.