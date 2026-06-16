El potencial de Galicia dentro de la Gastronomía: "Hoy tenemos un nivel capaz de competir con cualquiera"

No es ninguna novedad que en Galicia se coma bien. Y eso lo sabe bien Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña. El mismo que hace apenas dos semanas recogía en Madrid el Premio Gourmet de Turismo Gastronómico, un reconocimiento nacional entregado por Mediaset España que vuelve a situar a Galicia en el mapa de los grandes destinos culinarios.

Pero si algo quiso dejar claro durante su participación en el V Foro La Galicia que viene, en una conversación moderada por la comunicadora Mónica Martínez, es que la historia gastronómica gallega ya no se resume únicamente en el buen producto.

"En 2004 la campaña se resumía en decir que aquí se comía bien", recordó. Dos décadas después, el discurso ha cambiado. Galicia ha pasado de presumir de materia prima a consolidarse como un auténtico territorio gastronómico. Y, para Regueira, buena parte de esa transformación tiene nombres y apellidos.

"El talento de los chefs fue lo que dio ese salto", aseguró. Cocineros que surgieron de distintos puntos de la provincia de A Coruña y del resto de Galicia y que fueron capaces de convertir la tradición en algo más sin renunciar a ella. "Reconvirtieron todo eso en gastronomía y conservaron la esencia de lo que es nuestra cultura a la hora de producir alimentos".

La evolución no fue casual. Detrás hubo años de trabajo, apuesta empresarial y también una fe casi inquebrantable en el potencial del territorio. "Nos costó mucho hacer creer que éramos algo dentro del turismo de España", admitió. Un camino recorrido tanto desde la administración como desde el propio sector, impulsado por personas que apostaron por el rural, por el mar y por la tierra.

La fortaleza está en el origen

Porque cuando se habla de potencia gastronómica, comenta Mónica, el foco suele ponerse en los restaurantes. Sin embargo, considera que la verdadera fortaleza está mucho antes de que el plato llegue a la mesa.

"Si perdemos la identidad del producto, difícilmente podemos ser un territorio gastronómico", afirmó. Ahí sitúa la principal ventaja competitiva de Galicia: en la calidad de lo que sale de sus huertas, sus granjas, sus bodegas y sus costas.

"Cada vez se hacen mejor las cosas", señaló. Una mejora que atribuye también al regreso de talento al rural. Jóvenes que pasan por la universidad y que, en algún momento, vuelven la mirada hacia el territorio para emprender o recuperar actividades ligadas a la producción de alimentos.

Regueira recordó incluso cómo hace años generó cierta polémica la decisión de situar a un cocinero coruñés en un evento gastronómico de carácter estatal. "Pensaban que no estábamos al nivel", rememoró.

Hoy, dice, el escenario es completamente distinto. "Tenemos un elenco de tanta calidad sin salir de aquí que cualquier persona con un gran potencial de fuera competiría con alguien de aquí".

La asignatura pendiente de la cadena de valor

Sin embargo, el vicepresidente provincial considera que todavía quedan deberes pendientes. Especialmente en una cadena de valor que no siempre recompensa a quienes están en el origen de la producción.

"Nos queda camino", reconoció. A su juicio, Galicia aún no es plenamente consciente del valor real de muchos de sus productos. "Tenemos una calidad-precio muy competitiva que en otros continentes se paga mucho más que aquí".

Por eso cree necesario poner el foco en quienes trabajan la tierra y el mar, la parte más vulnerable del sector. "Son personas expuestas al clima y al mercado".

El reto ya no es producir, sino contarlo

¿El gran reto actual? Para Regueira, no está tanto en producir como en saber contarlo. "Somos muy autocríticos", afirmó. Defiende que producir menos no está reñido con la excelencia y que el verdadero desafío pasa por encontrar los mercados adecuados y comunicar mejor lo que se hace.

Puso como ejemplo el vino gallego, un producto que cada vez despierta más interés fuera de España. Recordó incluso la anécdota de un comprador internacional que, tras probar una referencia gallega, pidió miles de botellas. "Si buscamos ese mercado, vamos a llevarnos muchas alegrías".

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, y Mónica Martínez, comunicadora Sara Fernández

La riqueza del territorio juega además a favor. Galicia cuenta con más de 10.500 núcleos de población habitados, una realidad poco común en Europa que, para Regueira, constituye una enorme ventaja competitiva. "No importa tanto la cantidad como saber venderlo", resumió.

El turismo busca calidad y experiencias

Y es ahí donde el turismo aparece como aliado natural. Porque, según recordó, hay dos cosas que cualquier visitante hace de forma inevitable cuando viaja: dormir y comer. "La persona que pernocta aquí seguro que come aquí". Una realidad que convierte a la gastronomía en uno de los principales motores económicos del sector turístico.

A ello se suma una característica diferencial que pocos destinos pueden ofrecer: la estacionalidad gastronómica. "Nosotros tenemos una oferta diferente en las cuatro estaciones", destacó. Productos, sabores y experiencias que cambian a lo largo del año y que enriquecen la propuesta turística gallega.

Sin embargo, Regueira dejó claro que el objetivo no pasa por atraer más visitantes a cualquier precio. La apuesta es otra. "Queremos un turismo de valor". Un perfil interesado por el producto, por el territorio y por experiencias ligadas a la autenticidad. Desde proyectos de enogastronomía en pequeños municipios hasta iniciativas empresariales que convierten el paisaje y la producción local en experiencias exclusivas.

El futuro pasa por el rural

Mirando al futuro, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña tiene claro cuál es la clave para que Galicia continúe consolidándose entre las grandes referencias gastronómicas del mundo. Y esa clave vuelve a estar en el rural.

"Lo que tiene que pasar es que disfrutemos esa idea de medio rural", concluyó. Porque detrás de cada gran plato, de cada vino premiado y de cada reconocimiento internacional hay personas que siguen cuidando la tierra y el mar. Y sin ellas, advirtió, no habrá gastronomía que preservar.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.