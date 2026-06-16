El potencial económico de Vigo: "Será el nodo industrial, logístico y tecnológico del arco atlántico europeo"

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, ha reivindicado el potencial industrial del sur de Galicia durante su intervención en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

"Vigo es la capital industrial de Galicia gracias a que su área combina industria, logística, puerto y una gran capacidad exportadora; una combinación con la que cuentan muy pocas ciudades", destacó, haciendo hincapié en que el área funcional de la ciudad olívica incluye municipios como Nigrán, Gondomar y Ponteareas, además de muchas comarcas cuya actividad económica depende directamente de Vigo como generador de recursos y empleo.

Todo esto, resaltó Borrás, llevó a la ciudad a pensar en salir al exterior: "No le bastaba con vender en mercados cercanos, sino que tenía que competir internacionalmente y con estándares de calidad muy elevados", dijo. En esta línea, hizo alusión a los datos de exportación del año 2025, cuando Galicia se situó como la quinta comunidad autónoma exportadora de España, alcanzando los 31.000 millones de euros en exportaciones. De esa cifra, casi 15.400 millones corresponden al área de Vigo. Además, Pontevedra es la cuarta provincia exportadora de España. "Son datos muy positivos, porque hemos salido a competir y lo hemos hecho con éxito", celebró.

Estas cifras llevaron a la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia a mostrarse optimista sobre el futuro de la ciudad. De cara a la próxima década, auguró que "para 2036, Vigo se consolidará como el principal nodo industrial, logístico y tecnológico del eje atlántico europeo, generando empleo cualificado, innovación y desarrollo tecnológico".

Una nueva economía productiva

Preguntada por cuál podría ser el próximo motor de crecimiento de Vigo, Borrás defendió que ya está emergiendo una nueva economía productiva y puso el foco en la futura fábrica de chips fotónicos, un proyecto que, a su juicio, sitúa a la ciudad en el mapa europeo de la tecnología estratégica.

"Europa está exigiendo cadenas de suministro más cercanas y resilientes, y Vigo parte con la ventaja de contar con una sólida tradición industrial. Esa experiencia supone una ventaja competitiva frente a otras ciudades", afirmó. En este sentido, subrayó que la planta de chips fotónicos será clave para sectores como las telecomunicaciones, la industria aeroespacial y otras actividades de alto valor añadido. "Tenemos motivos para sentirnos orgullosos de lo que hemos construido", concluyó.

Además, destacó la existencia de iniciativas educativas y formativas destinadas a generar el talento que necesitará esta nueva industria. "Cada vez será menos necesario atraer talento de fuera, porque podremos formarlo aquí. Esto situará a Vigo en una posición muy privilegiada durante la próxima década", dijo.

Con todo, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia señaló a la competitividad del entorno de Vigo como la gran asignatura pendiente haciendo referencia a las infraestructuras. "Se habla de vivienda, suelo industrial, atracción de talento y de muchas necesidades para captar inversión, pero de poco sirve atraer proyectos si después no somos capaces de desarrollar todo lo que los rodea", denunció.

Vigo, el corazón de la Eurorregión

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal fue discutida durante el Foro como una de las oportunidades más importantes de la ciudad olívica. "Hablamos de un espacio con numerosas sinergias económicas y empresariales que se producen diariamente. Desde la perspectiva de un inversor internacional, esta eurorregión debe entenderse como un gran espacio atlántico para invertir, con una capacidad exportadora impresionante. Desde aquí se puede competir en Europa y en los mercados globales", explicó.

Por otra parte, señaló a la logística, la economía del mar, la automoción y la tecnología aplicada a la industria como los principales vectores de atracción de la ciudad de Vigo. "Quien venga de fuera verá un gran espacio atlántico con Vigo como corazón de la eurorregión, capaz de ofrecer conectividad, capacidad industrial y acceso a mercados internacionales", concluyó su intervención.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.