La geopolítica favorece el auge económico del área de A Coruña: "Empleos que estarían en Tokio ahora están aquí"

César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit, Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, y Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis, en la quinta edición del Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. Brais Lorenzo

A Coruña y su comarca están experimentando un gran momento económico que se seguirá extendiendo en el tiempo, siguiendo una tendencia muy positiva. Así lo han resaltado César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit, y Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña en la quinta edición del Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

En una conversación moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis, ambos coincidieron en destacar las ventajas competitivas de este territorio en un contexto internacional y en un panorama cambiante que, cada vez más, beneficia a las periferias.

"Existe una transformación estructural. La geopolítica ha cambiado la dirección de casi todo y hay nuevas prioridades que han puesto el foco en regiones hasta ahora periféricas. A Coruña tiene una oportunidad en este sentido", apuntaba al respecto César Castiñeira.

Por su parte, Manuel Galdo valoraba en cifras que la provincia aporta casi la mitad del PIB gallego —como indicó el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, en su intervención— y que dentro de este dato, casi un tercio proviene de más de 65.000 empresas de la comarca coruñesa.

"Hay un desarrollo importante", subrayó, citando sectores como el de servicios o el TIC en el cual Galicia ocupa la quinta posición entre las comunidades autónomas de España, algo "impensable hace 20 años, cuando estábamos a la cola".

¿Por qué A Coruña?

Hay diversos factores que ayudan a explicar el hecho de que A Coruña cuenta con un entramado de empresas que incluyen "más de cien grupos empresariales que facturan más de 100 millones de euros". Galdo recordó que este hecho "es estructural. Esto no implica un crecimiento lineal, puede haber altos y bajos, pero la tendencia es creciente".

Pese a los cambios estructurales, en A Coruña y su área hay aspectos muy valorados por los consejos de administración de las empresas.

El CEO de Resonac indicó que ahora se valoran "otros parámetros" y sitios como A Coruña o Galicia tienen un gran potencial por la fiabilidad de sus instituciones y empresas pero también por su "modelo de liderazgo, de más baja intensidad, del sentidiño y de trabajar a largo plazo. No solo en la parte logística la geolocalización es buena, también hay otros valores que ponen el foco en otros sitios que antes no formaban parte de la matriz de decisión".

Como ejemplo, Castiñeira recordó la implantación de la primera fábrica de la compañía SAIC en Europa, que será en Ferrol.

A Coruña y Galicia están en el foco por su buen hacer y su fiabilidad en un momento de "retroceso de la globalización y de tendencia a la regionalización". Para Castiñeira este momento supone "una oportunidad histórica. Hay talento de sobra. Hay que creérselo".

A todo ello, el director de la Cámara de Comercio añadió que el ambiente empresarial se complementa con "la calidad de vida".

En un territorio con universidades y centros tecnológicos y de formación de calidad, además de infraestructuras "más que decentes" como los puertos de A Coruña y Ferrol, el crecimiento pasará por adecuar al crecimiento otros aspectos como la conectividad aérea.

Manuel Galdo, director de la Cámara de Comercio de A Coruña, en el Foro 'La Galicia que viene'. Brais Lorenzo

En este sentido, Galdo avanzó que la Cámara trabaja en un estudio sobre la demanda empresarial que se necesitaría adicionalmente en el aeropuerto de A Coruña.

Tierra de oportunidades

Mirando al futuro, las oportunidades para nuevas empresas ya se están creando en el presente.

"La calidad de vida juega un papel distinto ahora al que jugaba antes", recordó Castiñeira. Por eso, "los sitios periféricos ofrecen otra calidad de vida" y las empresas son más flexibles a la hora de localizar a un trabajador para atraer precisamente a este talento.

Es el caso de Resonac, donde se han creado más de 20 puestos de trabajo globales "que estarían en Tokio y ahora están aquí".

La receta para seguir creciendo económicamente suma también, según Manuel Galdo, una profundización en la innovación, en la internacionalización, en contar con el capital humano suficiente y en mejorar las trabas a la inversión.

Retos

En Resonac, uno de los retos actuales a los que se enfrentan es la velocidad. Castiñeira reconoció que en su industria, desde la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, la producción se ha acelerado debido al modelo chino, perjudicando competitivamente a empresas de otros lugares.

"Pedimos que iniciativas como la oficina de la Xunta nos ayuden a mover proyectos a otra velocidad", reclamó.

Para el presidente de Resonac, "la sostenibilidad pasa por la colaboración. Tenemos que colaborar más entre empresas y que haya una unidad entre administraciones y empresas para garantizar la velocidad y la competitividad. No siempre hay las mismas reglas y las administraciones tienen que entenderlo y dotarnos de mecanismos que nos den agilidad".

Otro reto para el ecosistema empresarial está en contar con mano de obra cualificada.

Manuel Galdo afirmó que "hay empresas que no están creciendo por dificultades en la contratación de personal adecuado". Como solución, pone el foco en disminuir la carga administrativa y no generar "sobre exigencias sociales ni políticas a las inversiones".

"Tenemos una legislación medioambiental y de todo tipo en la Unión Europea que seguramente sea la más exigente del mundo. No podemos crear esas sobre exigencias, porque lo que estamos diciendo es: 'Váyase usted a otro sitio'", valoró.

Exportaciones y protección

Imaginando la XV edición del Foro 'La Galicia que viene', Galdo y Castiñeira se atrevieron a aventurar en qué debe ponerse el foco para que A Coruña sea un polo empresarial de referencia en el sur de Europa.

El director de la Cámara de Comercio señaló la importancia de invertir en internacionalización y en que la economía gallega aumente sus exportaciones: "Tiene que haber más empresas que exporten y tenemos que diversificar nuestras exportaciones".

Mientras, el presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit apuntó a dos ejes.

César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit en el Foro 'La Galicia que viene'. Sara Fernández

Por una parte, en proteger aquello en lo que se lidera, como en su caso en la fabricación de grafito para la fundición de chatarra. "Europa tiene que despertar y las autoridades europeas, pero también las locales y nacionales, tienen que proteger aquellos sectores donde eres líder".

Por la otra, señala la colaboración para lograr inversiones, como sucedió con SAIC: "En el ejemplo de SAIC es muy importante qué condiciones se le imponen y cómo se va a capitalizar la tecnología que viene".

Y a nivel europeo, Castiñeira valoró que "tenemos un modelo social que nos gusta. Todo el mundo viene en esa dirección y tenemos que hacernos fuertes con ese modelo social, defenderlo con nuestras propias decisiones y estar comprometidos con la región".

¿Cómo seguir el foro?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.