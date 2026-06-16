El director general de Vegalsa-Eroski, sobre los cambios de hábitos: "Vendemos menos alcohol y más proteínas"

El impacto de la incertidumbre en la distribución ha sido el eje central de la conversación entre el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y el director de Quincemil, Pablo Grandío, en la primera jornada del V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

"El consumidor de hoy es más digital", "El 40% de lo que compramos procede de proveedores locales" y "Vendemos menos alcohol y más proteínas" son algunos de los titulares extraídos del coloquio celebrado en la sede de Afundación en A Coruña, en el marco del evento organizado por EL ESPAÑOL junto a Quincemil y Treintayseis.

"El 40% de lo que compramos procede de proveedores locales"

José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski Sara Fernández

"El precio es un factor crítico y clave en un sector tan competitivo". Así lo manifestó José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski, en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

En una de las primeras entrevistas de la mañana, José Manuel Ferreño arrancó su intervención destacando que, pese a los giros y acontecimientos inesperados de los últimos años, Vegalsa-Eroski no ha sufrido problemas derivados de incrementos de precios ni situaciones de desabastecimiento.

Según explicó, una de las claves ha sido el peso de los proveedores de proximidad: "El 40% de lo que compramos procede de proveedores locales".

Como ejemplo, el experto aludió al conflicto de Irán, señalando que "hemos aprendido dónde están los cuellos de botella en el mapa". En este sentido, apuntó que ahora existe una mayor conciencia sobre el impacto: "Si se retiran 1.500 millones de barriles de petróleo del mercado, tiene un impacto millonario".

Ante la pregunta de: "¿Cómo se gestiona el equilibrio entre el precio, la calidad y la sostenibilidad? José Manuel Ferreño respondió con la siguiente afirmación: "En nuestro sector, si no tienes precio, no tienes nada. Es un factor crítico y clave en un sector tan competitivo".

En este sentido, Vegalsa-Eroski traslada 83 millones de euros en descuento para sus socios. Además, la compañía apuesta por la calidad a través de proveedores locales y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, un aspecto que, de cara al futuro, "será clave".

Asimismo, el director general de Vegalsa-Eroski señaló la clara apuesta de la compañía por la marca propia, una estrategia que "no es incompatible con el apoyo a las marcas de fabricante". Actualmente, la empresa cuenta con 3.500 referencias de marca propia, "lo que contribuye al ahorro y a la calidad".

"Queremos gustar al consumidor", afirmó; un consumidor que, hoy en día, es más digital.

En esta línea, Ferreño apuntó que los hábitos y preferencias de los consumidores se encuentran en un proceso de transformación. Esto está provocando cambios en la cesta de la compra: se comercializa menos alcohol y aumentan productos proteínicos. "Estos cambios han venido para quedarse", concluyó a este respecto.

Preguntado por Pablo Grandío sobre los grandes desafíos para la compañía, José Manuel Ferreño señaló que la falta de talento y absentismo son algunos de los grandes problemas que afronta el sector. "La captación es un reto brutal y una de las grandes cuestiones a resolver".

"Si el sector en Galicia necesita 15.000 trabajadores en verano, nosotros necesitamos 600 y lo pasamos francamente mal", apuntó. Por este motivo, Velgasa-Eroski recurre a la contratación en origen de trabajadores extranjeros.

A ello se suma que Velgasa-Eroski cuenta, en estos momentos, con 1.000 trabajadores de baja. "No somos capaces de bajar de esa cifra", lamentó. "Galicia tiene un problema de educación de las bajas. Aplaudo que la Xunta haya cogido este toro por los cuernos y que se tomen medidas que nos ayuden a todos".

"Nosotros podemos contratar en origen y preocuparnos por la diversidad, la conciliación y la formación, pero también necesitamos una legislación que nos ayude", finalizó.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.