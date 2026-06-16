Cruz Sánchez de Lara y Carmen Lence reescriben el cuento de 'La lechera' para reivindicar la ambición femenina

Entre hoy, 16 de junio, y mañana, miércoles 17, se desarrolla en A Coruña el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene', un encuentro clave organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Quincemil.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la alcaldesa de la ciudad coruñesa, Inés Rey, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, han protagonizado la sesión inaugural de la cita.

En la misma también ha participado Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, junto a Carmen Lence, presidenta ejecutiva del Grupo Lence —dedicado a la alimentación desde 1975— y 'Top 100 Honoraria'.

Ambas han mantenido una conversación a dos titulada como 'El nuevo cuento de La lechera', desgranando lo que realmente simboliza.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle ha comenzado su intervención señalando la alegría y la "sensación de pertenencia" que le genera compartir tiempo con Carmen Lence: "Representa a las mujeres que vienen dando el paso a nuevas acciones y que tienen un liderazgo con impacto social".

Sánchez de Lara y Lence durante su conversación en el V Foro Económico Español "La Galicia que viene" Brais Lorenzo

Tras las presentaciones, Sánchez de Lara ha procedido a dar paso a una de las últimas campañas en vídeo del Grupo Lence, donde se revisita, "se recuenta", la popular historia de La lechera.

Sin embargo, en este caso, el final, aunque igual, tiene una moraleja distinta. No se castiga la ambición, sino que el cuento se remata con un "Si te caes, te levantas, aprendes y sigues".

Después de visionar el clip, Cruz Sánchez de Lara ha cuestionado a Lence sobre la necesidad de buscar una nueva narrativa, a lo que la presidenta empresarial ha contestado que es fundamental.

"En el mundo queremos ser iguales, pero a veces se da el sesgo inconsciente de género. En cuanto a ello, una parte viene de la educación recibida, como el cuento de La lechera, donde la enseñanza es que no has de ser demasiado ambiciosa, que dejes que los demás te cuenten hasta dónde puedes llegar", ha comentado Lence.

La empresaria ha comparado esta historia con la de Guillermo Tell, diciendo que refleja un mensaje totalmente diferente al que se da a las niñas, cuando "tienen todo el derecho a soñar con ser más grandes".

Cruz Sánchez de Lara ha tomado la palabra tras esto, recogiendo el concepto de sesgo de género, señalando además que es algo que afecta tanto a ellos como a ellas y aprovechando para preguntar cómo se manifiesta el mismo en el entorno rural.

"Se da, pero es curioso, porque en Galicia, tierra de migrantes, las mujeres fueron las que mantuvieron esta escena durante mucho tiempo, cuando los hombres tuvieron que marcharse", ha destacado Carmen Lence.

"Hoy en día, a pesar de que la industria ganadera es altamente tecnológica, dos de cada tres personas que abandonan la zona son mujeres en edad joven, es decir, fértiles, lo que desemboca en que no haya futuro en el rural", ha añadido.

La campaña del Grupo Lence proyectándose en el Auditorio de Afundación en A Coruña.

Además, la presidenta del Grupo Lence ha hecho alusión a la cotitularidad de las explotaciones agrarias. "Sin embargo, cuando voy a visitarlos, la señora está al cargo de la parte administrativa, pero él sigue siendo el dueño", ha explicado.

A su comentario, Cruz Sánchez de Lara ha sumado otro que además va en la línea de lo que defiende habitualmente desde su posición en este diario, así como escritora:

"Las mujeres siempre hemos ejercido el liderazgo. No podemos ser la generación que ha recibido las cosas mejoradas y la que las devuelva a las chicas en peores condiciones".

A razón de ello, ha destacado una participación reciente en un foro sobre la presencia femenina en el mundo rural, cuando lanzó un mensaje en el que instaba a las jóvenes a no descartar la posibilidad del mundo rural, ya que en ese espacio también se puede ser muy feliz.

Volviendo a la campaña, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle ha preguntado a Carmen Lence qué aportan las mujeres que reflejan en su campaña, esas que "emprenden, se caen, saben que tienen que arreglar el problema"...

"Ahora hay una baja tolerancia a la frustración por parte de esta generación que hemos educado", ha añadido Sánchez de Lara.

La presidenta ejecutiva del Grupo Lence ha contestado con dos claves sencillas: el secreto del éxito es trabajar duro y la resiliencia. "Hay que aprender a no tomarse los fracasos como tal, sino como oportunidades para aprender. Es fundamental lo que hacéis vosotros", ha comentado.

A esto, Cruz Sánchez de Lara ha replicado que "las mujeres como tú —haciendo referencia a Lence— no sois un trabajo, sois una necesidad", en línea con el discurso que se promueve desde EL ESPAÑOL, Magas y el ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', desde donde se pretende poner en valor a este tipo de referentes.

Carmen Lence es la presidenta ejecutiva del Grupo Lence. Sara Fernández

"Es lo mismo que intentamos con el mundo rural, mantenerlo, supone nuestra soberanía alimentaria. El campo ya no es aquello que veíamos en las películas de Paco Martínez Soria, ahora es sinónimo de innovación, tecnología y calidad de vida", ha explicado la empresaria.

"Queremos que las mujeres que ya son ganaderas de éxito sean ejemplos para aquellas que se planteen seguir con la empresa familiar o se quieran dedicar a algo relacionado con ello", ha señalado.

En relación a ello, Cruz Sánchez de Lara ha destacado que ella siempre presume de ser de pueblo, "es uno de mis mayores patrimonios". "Estamos vendiendo un mensaje muy equivocado. El éxito no es más que el esfuerzo, levantarte. La vida no es Instagram o Disney, eso es mentira", ha añadido.

"Los sueños se cumplen, pero hasta llegar a ellos, la tentación de rendirse es enorme. No obstante, el que la sigue la consigue", ha detallado Lence, haciendo alusión a la emotiva campaña con la que ha arrancado esta conversación a dos.

"Lo bueno de las mujeres del rural, al margen de la tasa de desempleo, es la resiliencia. Cuando el mundo está en contra de nosotras, sobresalimos. Hay una tasa de emprendimiento alta, que es algo además que te ayuda a conciliar", ha dicho.

Por último, Cruz Sánchez de Lara ha querido cerrar la distendida y motivacional charla volviendo a La lechera, pero esta vez entroncando la historia de aquella niña de la infancia colectiva con la de Carmen Lence.

"Cuando le dije a mi padre que me marchaba, que quería hacer otras cosas, él me preguntó que si no me acordaba del cuento y a mí eso me tocó muchísimo la moral. Todos tenemos derecho a ser tan ambiciosos como queramos", ha respondido.

Para cerrar, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle ha reescrito de forma tan sencilla como sensible La lechera para Carmen Lence y para todas:

"Es la historia de una niña a la que le dijeron que podía ser lo que quisiera. Decidió que ansiaba más, que deseaba dejar su casa, forjarse como una grandísima empresaria, llevar su compañía al máximo de los máximos. Y luego, se dio cuenta de que donde estaba la felicidad era en contar que no había que irse de casa para ser feliz".

Un último guiño a su compañera de charla, a una referente, que ha servido como broche de oro para este encuentro.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega.

A lo largo de dos jornadas, la cita vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de la comunidad.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.