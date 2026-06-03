Charo Izquierdo, directora de Magas: "Las STEAM incluyen las artes porque el humanismo hoy importa más que nunca"

La directora de Magas, a cargo del discurso de bienvenida del foro 'Talento STEAM para cambiar el mundo'. David Morales

La revolución tecnológica avanza a toda velocidad, pero no lo hace con todos dentro. Con esa idea de fondo arranca la intervención de Charo Izquierdo, directora de Magas, que inaugura el foro Talento STEAM para cambiar el mundo situando desde el primer momento el debate en una tensión clave.

Se trata de la distancia entre el protagonismo femenino en la formación y su ausencia en los espacios donde se diseña el futuro. Desde el atril del salón de actos de la Universidad Camilo José Cela, define la jornada como un espacio para "intercambiar conocimiento" sobre disciplinas que marcan el pulso del mercado laboral.

Sin embargo, rápidamente introduce el contraste que justifica el porqué del foro: aunque más de 50% de quienes cursan estudios universitarios son mujeres, su presencia en ámbitos como las matemáticas o la tecnología cae hasta el 20% o el 30%. "No es una casualidad", advierte, apuntando a un problema estructural.

Y reflexiona sobre la pérdida de valor del esfuerzo asociado a estas profesiones, que paradójicamente "son las más solicitadas". Desplaza el debate más allá de las vocaciones tempranas. "Ya no es sólo un tema de introducir a las niñas en las carreras, sino a toda la sociedad", señala, en una llamada que interpela al conjunto del sistema educativo y social.

A partir de ahí, emerge uno de los ejes centrales de su discurso: la importancia de actuar desde la infancia. Izquierdo adelanta el compromiso de "introducir eventos con las niñas a partir de los ocho años", una etapa en la que comienzan a configurarse las percepciones sobre la propia capacidad en disciplinas como las matemáticas o la tecnología.

Charo Izquierdo, durante su discurso. David Morales

Para explicarlo, recurre a una escena concreta: la de una niña que desmontó una radio y, en ese gesto, descubrió su vocación. Pero más allá del ejemplo, lo que subraya es el valor de la curiosidad como motor. "Descubrió algo importantísimo", insiste, situando esa pulsión exploratoria como un elemento que debe ser protegido y estimulado.

Charo Izquierdo, directora de Magas

En esa línea, defiende una concepción de las STEAM que "incluye las artes", no como un añadido, sino como parte esencial del pensamiento innovador. En un contexto marcado por la inteligencia artificial, reivindica que "el humanismo es más importante que nunca".

Y deja al público congregado en la sede de la calle Almagro de la Universidad Camilo José Cela con una idea: "Una vez leí que Steve Jobs había triunfado porque había sabido unir la poesía y las matemáticas".

Con un discurso que combina diagnóstico, relato y propuesta, Izquierdo deja planteada la hoja de ruta del foro: entender por qué las mujeres siguen fuera de espacios donde se construye la innovación y cómo revertirlo desde la educación, los referentes y el cambio cultural. Tras su intervención, cede la palabra a Eloísa del Pino, pero la prioridad ya está fijada.