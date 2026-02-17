Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo (Swisscanto): "España es un mercado ahorrador que está cambiando"

El director general de Swisscanto, Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo ha explicado que el mercado español está cambiando. "Los españoles prefieren la renta fija: aproximadamente el 70% de sus ahorros está invertido en este tipo de activos. Aunque la proporción de fondos de inversión sigue siendo pequeña, está aumentando".

Así lo indicó en el VI Foro del Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Este cambio es una manera de mejorar la rentabilidad de los ahorros, “más aún ahora que los tipos de interés rondan el 2%”.

Ramón-Borja ha señalado la necesidad de buscar más allá: “A veces leemos que es momento de entrar en renta variable u otros activos, pero tampoco hay que pasar de monetario a renta variable; se pueden hacer más cosas en renta fija”.

Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo, director general de Swisscanto en España

Se puede mantener una parte conservadora en estrategias a corto plazo y añadir exposición a crédito corporativo, sin asumir duraciones excesivas. Un rango de entre dos y cuatro años puede resultar cómodo para el inversor, explicó.

En su intervención, también habló de estrategias: “Cuando buscamos rendimientos, tradicionalmente se podía usar deuda pública, ahora con los tipos se necesita buscar bonos con vencimientos más largos para recuperar rentabilidades”.

Señaló que los niveles de endeudamiento público en Europa son elevados: “Me gusta más buscar rendimientos con deuda corporativa que pública, porque en corporativa partimos de una base muy baja. Ahí se puede buscar rendimientos y podemos apostar por estrategias”.

Sobre los 'high yield', explicó que cuando este mercado comenzó, permitía a compañías de tamaño medio, que antes no tenían acceso al mercado de capitales o dependían mucho de financiación bancaria, obtener financiación directamente mediante la emisión de bonos, “gracias a los ‘high yield’, estas compañías ahora tienen un acceso más amplio a los mercados de deuda”.

Ramón-Borja recordó el caso de la adquisición de Credit Suisse por UBS para explicar el funcionamiento de los CoCos (AT1): “Son instrumentos diseñados para absorber pérdidas en situaciones de estrés financiero y reforzar la solvencia bancaria”.

Estos bonos han ganado protagonismo en los últimos años debido a los cambios regulatorios: "los bancos europeos están obligados a mantener ratios de solvencia más altos, y el acceso a este tipo de instrumentos ha contribuido a que los balances bancarios estén más sólidos hoy en día"

La deuda emergente fue otro de los temas tratados. Ramón-Borja explicó que tiene sentido incluirla, especialmente en una cartera diversificada, ya que "representa aproximadamente el 60% del PIB global y aporta exposición a mercados con potencial de crecimiento".

Además, destacó que los bancos centrales han gestionado bien la inflación y están más acostumbrados a combatirla que los países desarrollados: “Con la inflación ya en niveles mucho más contenidos en varios países, el foco está ahora en los tipos reales, que en muchos mercados emergentes siguen siendo especialmente atractivos”.

Estrategias

Gonzalo Ramón-Borja explicó las estrategias de Swisscanto: “Tenemos estrategia blender que arbitra entre moneda local y dura".

En parte de 'high yield' "tenemos un fondo que invierte en los bonos más senior, invierte en bonos con más calidad y reduce volatilidad, pero mantiene el rendimiento extra que buscamos”.