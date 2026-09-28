Víctor Manuel Martín López (Eurocaja Rural): "Donde se cerraron oficinas, nosotros abrimos y contratamos"

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, participa en el I Foro Económico Español de Castilla y León. Sara Fernández.

La presencia física y la atención de cercanía. Estas son las dos bases que han sustentado el crecimiento de Eurocaja Rural en Castilla y León en los últimos años, permitiéndole ocupar el espacio dejado por el repliegue del sector financiero y convertirse en la gran referencia presencial para evitar la exclusión bancaria en el territorio.

Así lo ha trasladado el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, durante su conversación con el jefe de sección de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jesús I. Fernández, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL y su delegación en la Comunidad en el Museo Patio Herreriano de Valladolid este lunes 28 de septiembre.

Ante una sala abarrotada, con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, Martín López ha compartido las claves de un modelo de negocio que desafía la tendencia del sector: "Allí donde los demás lo abandonaron, nosotros fuimos aprovechando el espacio para abrir oficinas y contratar".

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural

Un volumen de negocio que supera los 1.000 millones

La andadura de la cooperativa de crédito en Castilla y León se remonta a 1997 con una primera oficina en Candeleda (Ávila).

Hoy, la entidad cuenta ya con 53 sucursales distribuidas en las nueve provincias de la Comunidad, empleando a más de un centenar de profesionales y generando un volumen de negocio regional que supera ampliamente los 1.000 millones de euros, con crecimientos de doble dígito anual.

A escala nacional, la red comercial de Eurocaja Rural alcanza las 524 oficinas —el 53% ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y el 30% en localidades de menos de 2.000—, cuenta con 1.500 empleados y maneja un balance cercano a los 12.000 millones de euros.

Una expansión que se completará antes de fin de año con la llegada de la entidad a Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña, cubriendo la totalidad de la España peninsular.

"Muchos hablan de omnicanalidad y solo te han dejado el móvil"

Martín López se ha mostrado crítico con la estrategia de cierre de red aplicada por la gran banca tras la crisis de 2008.

"A muchos se les llena la boca hablando de omnicanalidad y lo único que han hecho es dejarte el móvil cuando te han cerrado tu sucursal", ha denunciado el ejecutivo, defendiendo que la tecnología debe ser "una herramienta y no un fin en sí mismo".

Aunque el 56% de sus usuarios opera por canales digitales, la entidad prioriza mantener abierta la puerta física. Gracias a esta apuesta, Eurocaja Rural es la única referencia financiera presencial en 73 localidades españolas, dando servicio a casi 90.000 personas.

Un déficit de atención que, según ha remarcado el directivo, no es exclusivo del ámbito rural: "En barrios de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o la propia Valladolid ha habido un cierre masivo de sucursales donde la gente, también los jóvenes, demandan rapidez y atención en persona".

Prudencia financiera y rigor en la gestión

El crecimiento de la caja se refleja en sus cifras globales: desde 2011 ha cuadruplicado su balance y multiplicado por 14 su beneficio. Todo ello bajo un modelo de bajo coste y rápida penetración territorial a través de oficinas propias y agencias financieras.

Pese al fuerte ritmo de implantación, Martín López ha recalcado la prudencia con la que gestionan el riesgo, citando una histórica máxima del sector: "Como decía Rafael Termes, el negocio bancario, cuando deja de ser aburrido, se vuelve peligroso".

A nosotros nos gusta hacer bien nuestro trabajo, concediendo operaciones basadas en su finalidad, viabilidad y riesgo para que nuestros depositantes duerman a pierna suelta".

Compromiso con el tejido productivo castellano y leonés

El director general ha calificado a Castilla y León como una región "estratégica, seria y con estabilidad", destacando que las oportunidades de financiación no se limitan al sector agroalimentario, sino que se extienden a la industria, los servicios y la colaboración con las administraciones públicas, como los programas de vivienda joven y el apoyo a autónomos junto a la Junta.

Asimismo, ha recordado la labor que realiza la Fundación Eurocaja Rural, que revierte parte de los beneficios en obra social, apoyo a personas con capacidades diferentes e iniciativas comunitarias, como la carrera solidaria contra la ELA que reunirá a 6.000 corredores en Toledo.

"Hemos venido a Castilla y León para quedarnos y comprometernos con el desarrollo de esta tierra", ha concluido.