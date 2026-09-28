Pedro J. Ramírez durante su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León Sara Fernández

Pedro J Ramírez: "España debe recuperar sus esencias y la centralidad y para ello debe mirar hacia Castilla y León"

En tiempos convulsos en los que España parece "desquiciada" por culpa de que los extremos, y las actitudes extremistas, parecen imponerse, es necesario acercarse a modelos en los que predominan el diálogo y los pactos como es el de Castilla y León.

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez en la inauguración del I Foro Económico Español en Castilla y León.

EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla y León celebran este lunes en el Museo Patio Herreriano el I Foro Económico Español en Castilla y León, una jornada que analizará los grandes desafíos y oportunidades de la Comunidad. El foro también cuenta con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Ramírez ha criticado que nuestro país se aleje de la centralidad que representa Europa, cuando precisamente la moderación y la tolerancia han sido claves para que hayamos tenido el mejor medio siglo de nuestra historia.

"España debe reencontrarse a sí misma y recuperar sus esencias. Y una forma de hacerlo es mirar hacia Castilla y León, la Castilla y León del municipalismo, del diálogo y de los pactos", ha advertido.

El director de EL ESPAÑOL ha agregado que la autonomía ha liderado durante una década los rankings del Informe PISA y que además es líder en desarrollo industrial en sectores estratégicos como la automoción, el agroalimentario, el farmacéutico y las energías renovables.

"Estáis demostrando que el desarrollo es perfectamente compatible con una política fiscal que mantenga el máximo dinero en el bolsillo de los ciudadanos, un desarrollo industrial que trae consigo políticas sociales que han venido caracterizando vuestra gestión pública".

Ramírez ha querido dedicar un recuerdo a Carlos Velasco, fundador en el año 2008 del digital Noticias de Castilla y León y al que EL ESPAÑOL se unió en 2021.

"Desde esta base hemos construido EL ESPAÑOL de Castilla y León y todos los meses, GfK Dam, nos da el liderazgo. Estamos en las nueve provincias y somos el gran altavoz ante el conjunto de España".

Pedro J. Ramírez ha agradecido a los patrocinadores del evento con una mención especial a José Vicente de los Mozos "porque creo que es una historia muy de Castilla y León".

"Es la trayectoria de alguien que entra en una empresa como Renault en un puesto muy por abajo y que luego es uno de los dirigentes mundiales de este grupo. Es la prueba de que generáis en Castilla y León un hábitat donde el empeño, la superación y el esfuerzo tiene recompensa".

"Además, todo el mundo conoce cuál es su aportación a Indra, multiplicando el valor de la empresa, y ahora dirigiendo la Ifema que ha puesto en marcha el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid".

Por otra parte, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, también hizo un breve análisis de la actualidad y reivindicó que la democracia representativa es la única forma genuina de democracia frente a quienes quieren imponer la acampada o de la coacción en forma de avalancha.

"No puedo dejar de enviar un mensaje de apoyo a Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que tan ejemplarmente nos está representando a todos".

Agregó que personalidades como Vivas, o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, enlazan con políticos de la nueva generación como Juanma Moreno o el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que representan una continuidad de la UCD en la que la centralidad y la capacidad de dialogar con unos y otros, es la clave para la prosperidad.

Necesidad de pactos

"Este es el primer acto que hacemos en Castilla y León y hay que reconocer que aquí ha habido una trayectoria consecuente. Aquí los pactos se han hecho hacia el centro cuando había margen y se hacen ahora hacia la derecha cuando ha habido espacio para ello".

"El común denominador es mantener los valores del Partido Popular (PP), mantener la centralidad en la España constitucional. Además, en la Europa a la que pertenecemos el PP europeo es ahora mismo el gran eje vertebrador", ha indicado.

Ramírez también ha recordado que este año celebramos el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca, foco inspirador del humanismo europeo durante estos cinco siglos.

"Pero no se habla suficientemente de su continuidad, la Controversia de Valladolid", debate celebrado entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid para discutir la legitimidad y la moralidad de la conquista de América.

Representación empresarial

"Deberíamos hacer otra Controversia de Valladolid replicando ese estilo de discutir a fondo los problemas y que esto sea la sustancia vertebradora para que España se siente a debatir desde la centralidad".

"Ojalá que en un año nos reunamos y veamos que España está un poco menos desquiciada y que se parece un poco más a Castilla y León", ha concluido.

El I Foro Económico Español en Castilla y León reunirá durante toda la jornada a destacados representantes del mundo económico y empresarial. Entre ellos estará José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid, uno de los ejecutivos castellanos y leoneses con mayor proyección internacional, así como César Moñux, presidente de Michelin España Portugal.

También participarán Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural; Joan Batalla, presidente de Sedigas; Rosa Trigo, CEO de Ecoembes; Yann Dumont, CEO y vicepresidente de Reolum; Iñaki Muñiz Rojas, CEO de Aspiravi Energía, y Manuel Alonso, director general de Biorig, entre otros responsables empresariales.

También intervendrán José Martín Vega, director industrial de las plantas de Renault Group para España y Marruecos, y Álvaro Fernández, director de Comunicación para el sur de Europa y Latinoamérica de Horse Powertrain.