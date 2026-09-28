El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la apertura del I Foro Económico Español en Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL, este lunes en el Museo Patio Herreriano de Valladolid Sara Fernández

Mañueco reivindica la fortaleza económica de Castilla y León frente a la política "errática" del Gobierno de Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este lunes la fortaleza económica de la Comunidad y ha prometido gobernar "con valentía" frente a la política "errática" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Frente a la inacción del Gobierno ante el precio disparado de los hidrocarburos, la inflación desbocada y su errática política económica, desde Castilla y León vamos a seguir trabajando con decisión, valentía y seriedad en la gestión", ha destacado.

Así se ha pronunciado Mañueco durante la apertura del I Foro Económico Español en Castilla y León organizado por EL ESPAÑOL en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, en la que ha destacado las cifras "récord" de empleo y exportaciones y ha anticipado la presentación de los presupuestos antes del 15 de octubre.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León

Una "visión global"

El presidente de la Junta ha señalado la importancia del Foro y ha hecho hincapié en que "es muy importante que todos tengamos un conocimiento de España más allá de la M-30". "Eso es lo que pretendemos desde Castilla y León, trasladar una visión global de nuestra tierra", ha afirmado.

A juicio de Mañueco, este I Foro Económico Español en Castilla y León indica la voluntad de "expresar qué es lo que hacemos en Castilla y León en todos los ámbitos: económico, gestión de los servicios públicos, dinamización territorial y que sirva como modelo para España".

"Es un acierto en una situación con tanta incertidumbre en la política", ha señalado.

Ante esta situación de "incertidumbre nacional y mundial", Mañueco ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad y de normalidad" y ha recordado que la Comunidad tiene "un crecimiento superior comparado con la media de España y de Europa".

"Estamos triplicando el crecimiento económico de la zona euro. En producción industrial encadenamos 15 meses de subida, estamos a la cabeza y sectores como la automoción, farmacéutico e industria agroalimentaria son muy relevantes", ha afirmado.

"Récord de empleo"

Mañueco ha sacado pecho también del "récord de empleo" en Castilla y León y ha recordado que "hay más gente trabajando que nunca" en la Comunidad.

También ha destacado el "récord histórico" en las exportaciones y ha hecho hincapié en el papel del sector de la automoción, que "lidera las ventas al exterior".

"En este Foro vamos a poder escuchar a muchos exponentes de este gran sector, que representa una de las esencias de nuestra tierra y uno de los elementos cruciales de que Castilla y León tenga un papel protagonista", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la Junta va a estar "siempre al lado del sector de la automoción y de todos los sectores económicos ante los retos que tenemos que afrontar". "Somos un aliado de aquellos que quieren invertir, crecer e innovar en nuestra tierra", ha añadido.

Mañueco ha destacado que el Gobierno de la Junta les apoya "con ayudas directas, con un modelo de financiación adaptado a cada empresa, apoyos a la internacionalización e innovación y poniendo a disposición del sector empresarial suelo industrial competitivo y a bajo precio".

"Estamos llevando a cabo un ambicioso plan de polígonos industriales en todas las provincias para atender las necesidades del sector empresarial, 2.600 hectáreas de suelo de calidad, flexible, accesible y dotado de energías renovables, que es importante para mejorar la competitividad", ha subrayado.

Líder en energías renovables

El presidente de la Junta ha hecho referencia también a la "magnífica representación" de empresas del sector energético en el Foro, con ponentes "de alto nivel", y ha destacado que la Comunidad es "líder" en producción de energías renovables.

Pero ha lanzado una reivindicación al Ejecutivo central. "No queremos que esa energía pase de largo como ha ocurrido con otros elementos del sector energético, queremos que sirva para beneficiar al territorio donde se genera y hay que tener facilidad para acceder a las redes para que las empresas puedan instalarse", ha señalado.

Mañueco ha señalado que Castilla y León es una tierra "vigorosa" en el crecimiento económico y en el crecimiento de empleo pero ha apostado por "seguir creciendo, innovando y apostando por una actividad económica dinámica y estar a la altura de lo que nos demandan los empresarios y los trabajadores".

Rebajas fiscales

"Hemos demostrado que podemos bajar impuestos y que somos líderes en servicios públicos, he impulsado 34 rebajas tributarias desde que soy presidente y el próximo año en la Ley de Medidas habrá 36 nuevas rebajas fiscales para aliviar la pesada carga a familias y a empresas", ha recordado.

El presidente de la Junta ha hecho hincapié también en la potencia del sistema sanitario de la Comunidad, el tercero de España según el barómetro del Ministerio, y ha recordado que Castilla y León ocupa el segundo lugar en atención a la dependencia y servicios sociales.

"Eso confirma que se puede bajar impuestos, crecer en el ámbito económico, crear más empleo y a la vez ostentar posiciones de liderazgo en los servicios públicos", ha apuntado.

La primera matrícula gratis

También ha señalado que la Comunidad es "la segunda con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado, somos atractivos en el ámbito de la formación universitaria".

"Tenemos un sistema universitario que es capaz de atraer estudiantes de otras comunidades autónomas y quiero resaltar la importancia de adaptar nuestra educación y nuestra oferta formativa a las necesidades del tejido productivo", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha vinculado a esa intención el hecho de haber "vinculado en la misma Consejería los ámbitos de la industria, comercio, empleo y universidades" y ha destacado la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de grado en las universidades públicas de Castilla y León.

"La semana pasada se abrió el plazo y estará abierto hasta el 21 de octubre. Pretendemos fomentar el acceso a los estudios universitarios y favorecer la empleabilidad de nuestros jóvenes", ha añadido.

En lo que se refiere a la movilidad, Mañueco ha resaltado la "apuesta clara" con la tarjeta Buscyl para que el transporte sea "más flexible, sostenible, adaptado a las necesidades de los ciudadanos".

La apuesta por el medio rural

"Nuestro objetivo es seguir apostando por nuestro medio rural y queremos seguir apostando de la mano en algunos casos de las diputaciones y en otros casos de los ayuntamientos y de manera individual para que elementos tan importantes como el comercio, bar o centro social pueda seguir abierto en cada municipio de la Comunidad", ha añadido.

El objetivo, según Mañueco, es que el "extenso medio rural" de la Comunidad "sea capaz de ofrecer soluciones innovadoras y especializarnos en una tierra con empleo de alta cualificación y calidad".

"Queremos que los jóvenes encuentren aquí oportunidades para desarrollarse desde un ámbito profesional pero también personal, ese es el objetivo fundamental que tenemos como Gobierno y la actividad política y económica que desarrollamos", ha afirmado.

"Estamos ultimando los presupuestos"

Y ha asegurado que "por eso ese es uno de los principales objetivos que van a recoger los presupuestos de la Comunidad". "El Gobierno está trabajando de manera intensa, los estamos ultimando y esperamos presentarlos antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto", ha afirmado.

El presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que en el I Foro Económico Español de Castilla y León podrán encontrar "muchas ideas e iniciativas" que permitan "seguir avanzando, aprender y seguir tomando nota".

"Agradecer a EL ESPAÑOL, a Pedro J, a Cruz y a Silvia y que esta jornada sea una jornada de mucho éxito. Estoy convencido de que va a ser de total éxito viendo que el auditorio se ha quedado pequeño. Muchísimas gracias a todos", ha zanjado Mañueco.