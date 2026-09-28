El presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, participa en el I Foro Económico Español de Castilla y León. Sara Fernández

José Vicente de los Mozos: "Castilla y León puede ser un gran polo de atracción para las empresas tecnológicas"

La cercanía a Madrid y la existencia de talento. Estas son las dos bases que han de sustentar el desarrollo industrial de Castilla y León en los próximos años, para convertirse en el "gran polo de atracción para las empresas tecnológicas que se van a desarrollar en España y en Europa".

Así lo ha trasladado el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, durante su conversación con la directora de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Silvia García, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL y la delegación en la Comunidad, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid este lunes 28 de septiembre.

Ante una sala abarrotada, con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, De los Mozos ha compartido su idea de la oportunidad que supone estar próximos a "uno de los centros económicos europeos" como es Madrid, que "va a seguir creciendo".

José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA Madrid

El directivo, nacido en Brasil pero vinculado toda su vida a Valladolid, ha resaltado que durante su etapa como profesor en la universidad pudo constatar que en Castilla y León "hay talento", lo que queda reflejado en los resultados del informe PISA año tras año, pero también existe "gente seria".

Precisamente, ha explicado que durante su etapa en Renault lideró cuatro planes industriales, más un quinto cuando estuvo al mando de Indra, y en Castilla y León pudo cumplirlos porque dispone de la "competitividad" necesaria.

"Las empresas encuentran esa consistencia a medio y largo plazo. Lo que he hecho en toda la vida es dar a mi tierra la oportunidad de jugar el partido y como sé que hay buenos jugadores, normalmente los hemos ganado", ha añadido.

Aunque su trayectoria en Castilla y León ha estado íntimamente vinculada a la automoción, De los Mozos ha recalcado que "hay que empezar a pensar en el sector farmacéutico, defensa, tecnología u ocio" porque "están al alza".

En este contexto, ha insistido en las "ventajas" de Castilla y León, donde a la existencia de talento y la proximidad a Madrid hay que añadir "una administración seria, que siempre ha cumplido lo que ha dicho".

"El resultado es que no ha habido conflictos sociales. En mis 10 años en Renault no hemos tenido uno. Eso debe ser la base, estamos bien situados logísticamente, cerca de Madrid, tenemos las personas y una administración seria", ha insistido.

También ha destacado la historia de Castilla y León, que es la que "más tiene en el mundo", pero es un aspecto que "no explotamos adecuadamente". "A veces somos tímidos, no mucha gente la conoce", ha lamentado.

En un contexto como el actual, además, donde la vivienda se ha situado como una de las problemáticas centrales de la sociedad, para De los Mozos, "hay que hacer ver que se tarda menos de Valladolid o Segovia a Madrid que desde Carabanchel".

En resumidas cuentas, en este plano empresarial, el directivo de IFEMA ha llamado a "anticipar" cuál será la industria en Castilla y León en el horizonte 2035-2040, porque las "sorpresas" vienen cuando se trabaja con improvisación.

Electrificación del coche

Con el bagaje de De los Mozos en automoción, no podían faltar las referencias al sector durante su conversación. En este punto, el directivo ha subrayado que "está pasando lo que dije que iba a pasar" en cuanto a la electrificación del vehículo en Europa.

Aunque ha reconocido que siempre ha sido un partidario de ello, se espera que en 2030 haya menos vehículos circulando en España que hace cinco años. Esto se debe, a su juicio, a la llegada del coche chino y a la sobrecapacidad.

De los Mozos ha incidido en que el vehículo eléctrico va a tener su papel "más allá de 2035", pero ha considerado que seguirán estando muy presentes los híbridos.

José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, junto a al directora de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Silvia García, en el I Foro Económico Español de Castilla y León. Sara Fernández

"Es cierto que se ha mejorado en autonomía, pero hay que preguntarse cuánto tiempo tarda en cargar, dónde se carga y qué precio tiene. Seguiremos esa progresión, pero a partir de ahí hay que hacer lo que están haciendo mis colegas de Renault, que es luchar y ser competitivos", ha sostenido.

Precisamente, ha vuelto a hacer un llamamiento a avanzar en esta línea, porque "antes un vehículo era acero con un motor, pero ahora es una tecnología". Por eso, ha vuelto a defender su idea de tratar de atraer a Castilla y León al sector tecnológico porque "tenemos muy buenos ingenieros, muy buenas escuelas y estamos cerca de Madrid".

El éxito de Madring

El ejemplo de toda esta estrategia a seguir por Castilla y León puede verse reflejado en la primera edición de la Fórmula 1 en Madrid, un proyecto en el que De los Mozos ha tenido un importante papel protagonista para que se hiciera realidad.

Fue el ideólogo que impulsó dicho proyecto ahora hace siete años después de que el propio De los Mozos estuviera en la prueba de Miami y viera que "Europa tiene una visión diferente" en este tipo de iniciativas.

"Yo buscaba una experiencia. Hay que ser excelente en los proyectos que tú haces, porque si entras de una forma mediocre a un sector como este te vas a arrastrar", ha advertido.

Para el presidente de IFEMA, el circuito de Madring ha marcado "un antes y un después a nivel mundial" y ha reivindicado que "en España cuando nos ponemos a trabajar en la misma dirección somos capaces de hacer grandes proyectos a nivel mundial".

"Los proyectos solo se hacen teniendo visión, talento y a partir de ahí trabajando. Como esta tierra (Castilla y León) lo tiene, es muy competitiva", ha reivindicado haciendo el paralelismo entre Madrid y la Comunidad.