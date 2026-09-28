José Martín Vega (Renault) avanza que los nuevos coches llegarán a Valladolid y Palencia en 2029: "Da tranquilidad"

José Martín Vega, director industrial para las fábricas de Renault Group en Marruecos y España, en el I Foro Económico Español de Castilla y León. Sara Fernández

Hace apenas unos días que Renault Group anunciaba una inversión de 600 millones de euros entre 2026-2030 para reforzar su apuesta industrial por España y con las plantas de Valladolid y Palencia como uno de los principales destinos del plan estratégico.

Ahora, el director industrial de las plantas de la multinacional gala para España y Marruecos, José Martín Vega, ha avanzado en el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL y la delegación del periódico en la Comunidad, que los cinco nuevos vehículos anunciados comenzarán a fabricarse a partir de 2029.

"Eso nos da mucha tranquilidad a nuestras plantillas, saber que vamos a tener una continuidad. Y eso cuesta", ha precisado en su conversación con el jefe de Sección de EL ESPAÑOL de Castilla y León, J.I. Fernández, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

José Martín Vega, director industrial de las plantas de Renault Group para España y Marruecos

Precisamente, para llegar hasta aquí ha sido necesario que Valladolid, Palencia y Sevilla se hayan situado como espacios "competitivos" en el ámbito de la automoción para que el grupo haya apostado por las fábricas españolas.

Una trayectoria que avala

Y en ello, según ha destacado Martín Vega, ha jugado un papel la experiencia de 75 años que tiene la empresa francesa desde que en 1951 se instalase en Valladolid. Un tiempo en el que luego se han ido uniendo nuevas plantas en Palencia y Sevilla y en el que Renault "ha sabido reinventarse constantemente".

"El principal riesgo es ser competitivo y no querer imaginar que puedes dejar de serlo", ha advertido el directivo de Renault, quien ha recordado que en ese proceso empezaron con mecanismos manuales, luego llegó la robótica y la automatización y ahora ha llegado la inteligencia artificial, con la mirada también puesta en la tecnología humanoide.

Ahora bien, para el director industrial de Renault en España y Marruecos el mayor salto de la empresa ha sido "saber mantener el talento de las personas que tenemos, que sientan el rombo mientras están trabajando y sean creadoras del negocio en el que estamos".

El futuro del plan estratégico

Martín Vega ha destacado que el futuro de Renault en España viene marcado por el plan estratégico recientemente anunciado el cual "es muy importante entender bien" los cuatro pilares sobre los que se ha construido.

Estos ejes son, primero, el tipo de productos que se quieren ofrecer al cliente. Segundo están las tecnologías. "Nosotros vamos a por todas, incluso la llegada del vehículo autónomo", ha precisado el directivo.

En tercer lugar se encuentra la excelencia operacional y por último está "ser una familia, hacerlo contando con toda la gente y un equipo involucrado".

El nuevo plan estratégico nace a partir de la firma del convenio que estará vigente los próximos tres años y que ha sido acordado con la representación sindical.

Un documento que sirve a su vez para "visualizar un futuro y establecer una actividad industrial que nos haga sentir orgullosos de lo que podamos construir los próximos años".

Con más de 6.000 empleados en España, Renault fabricará por primera vez vehículos eléctricos en nuestro país. Al menos dos de los nuevos modelos se basarán en esta tecnología electrificada y serán turismos "de más de 7500 kilómetros de autonomía".

También habrá opciones híbridas enchufables y range extended, "que son de 300 y 1.400 kilómetros complementados con combustibles".

Con todo ello, Martín Vega ha destacado que "Renault ha apostado por esa carrera de Fórmula 1, situarnos detrás de los chinos, reconocer que van delante, pero coger rápido la estela y a la mínima que podamos adelantar en la curva".

De España a Marruecos

Las funciones de Martín Vega no se limitan únicamente a España, sino que también es el encargado de las plantas de Tánger y Casablanca, en Marruecos, donde se ha marcado el objetivo de alcanzar el "win-win, ir a buscar cuáles son las oportunidades que ofrecen las plantas españolas a las marroquíes" y viceversa.

"La idea es adaptar la idea de la solución a la idiosincrasia que existe en la fábrica destino. Desde España tenemos una experiencia muy dilatada, 75 años, y Marruecos muy limitada, 15 años la de Tánger", ha explicado.

José Martín Vega (Renault Group) junto a J.I. Fernández (EL ESPAÑOL de Castilla y León). Sara Fernández

En el país africano ha subrayado una "ventaja", que es la red de controladores "muy grandes, sobre todo al norte de Marruecos". Aunque los mercados chinos están llegando ya como proveedores hasta aquí, Martín Vega ha defendido el "win-win" como "factible".

"Tenemos que intentar ayudar con nuestras competencias, absorber las oportunidades que ofrece el ecosistema marroquí con el portugués y el francés, para alimentar las fábricas de España", ha sostenido.

Aguantar el "temporal"

Ante el "temporal" que se avecina en el sector de la automoción en Europa, con una previsión de que el 20% de la producción sea china, Martín Vega sitúa el reto en "seguir aguantando y siendo competitivos".

"Con estos datos, en Europa sobra la fabricación de 3 millones de vehículos y 10 fábricas. Pero Renault siempre ha sabido readaptarse a las situaciones complicadas y buenas. Lo hemos seguido haciendo y vamos a seguir", ha zanjado.