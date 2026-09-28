Jesús Julio Carnero ensalza el periodismo "valiente" frente a "lo que estamos sufriendo": "De eso se trata, de no tragar"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de clausurar este lunes, 28 de septiembre, el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL y la delegación del periódico en la Comunidad, donde ha ensalzado el "periodismo valiente" que ejerce este diario frente "a todo lo que estamos sufriendo".

La jornada, que ha tenido lugar en el Museo Patio Herreriano, ha finalizado con esta intervención del primer edil de la ciudad del Pisuerga, quien, precisamente, ha puesto como ejemplo un artículo del presidente de EL ESPAÑOL, Pedro J Ramírez, que hablaba sobre la "versión política de la segunda ley de la termodinámica".

Precisamente, Carnero ha comenzado su clausura recordando cómo comenzó a conocer a Pedro J Ramírez cuando estaba al frente del Diario 16, una época en la que "tenía muchísima inquietud de lo que era una sociedad o cómo debería conducirse".

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid

Fue el presidente de EL ESPAÑOL quien "enseñó muchas de esas cosas" a Carnero. Y también ha ensalzado que lo siga haciendo en la actualidad, ya que se ha referido al citado artículo que fue publicado el pasado 9 de agosto, tras desatarse la crisis migratoria en Ceuta.

Un artículo que aporta "asideros donde agarrarse el resto de miembros de una sociedad" y que "habla de la moción de censura que aconteció hace ocho años y tragamos", o del "personaje que está al frente del CIS, del estado de excepción que nos decretaron en el Covid, de la Ley del Solo Sí es Sí, del Sáhara o de los siete votos y la amnistía".

"Habla de RTVE y el cambio de sus reglas en plena DANA y tragamos, de tres años sin presupuestos, de las 92 veces que se han subido los impuestos, de Adamuz, del Fiscal General del Estado, del hermano, de la regularización extraordinaria y de la Ley de Nietos", ha añadido.

Para Carnero, este es el "mejor resumen de todo lo que estamos sintiendo, padeciendo y, en muchos casos, sufriendo".

Frente al "precio de la indiferencia", según ha destacado el alcalde de Valladolid, artículos y un periodismo como el que ejerce este periódico arroja un "túnel de luz". "Y se llaman los medios de comunicación valientes", ha precisado.

"Cuando Pedro J y todo su Consejo Editorial y todos los periodistas del medio ejercen su labor y la ejercen de una manera valiente, no solo están presentando un servicio a la libertad de expresión, sino a la mejor de las causas que tenemos, que es la democracia", ha reivindicado.

Para el primer edil, "de eso se trata, de no tragar" y para ello ha llamado a "utilizar los medios legítimos democráticos, pero les tenemos que utilizar y uno de ellos es la libertad de expresión".

Por último, ha reivindicado que, además de los medios que ejercen bajo esta premisa, "también hay políticos y equipos de Gobierno que son valientes y van a seguir en la lucha, de aquí hasta el final". "Por nuestros hijos, pero sobre todo por el futuro de un país", ha zanjado.