Ramiro Silva (Diputación de Zamora), Conrado Íscar (Diputación de Valladolid), Ángeles Armisén (Diputación de Palencia), J.I. Fernández (EL ESPAÑOL de Castilla y León), Miguel Ángel de Vicente (Diputación de Segovia) y Carlos García (Diputación de Ávila). Sara Fernández

Las diputaciones piden su parte de la "tarta de la financiación": "Sentémonos todos a la mesa y negociemos"

Cinco de las nueve diputaciones de Castilla y León han reclamado este lunes, 28 de septiembre, un "buen" trozo para el ámbito local de "la tarta de la financiación estatal" y que sea repartida de manera "simultánea a la autonómica" porque "si no los ayuntamientos nos quedaremos con los restos de esa negociación".

Así lo han trasladado las instituciones provinciales de Valladolid, Zamora, Palencia, Segovia y Ávila, durante el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL y la delegación de esta Comunidad, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

En la mesa moderada por el jefe de Sección de EL ESPAÑOL de Castilla y León, J.I. Fernández, han participado los presidentes de las diputaciones de Valladolid, Conrado Íscar; de Palencia, Ángeles Armisén; de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; de Ávila, Carlos García; y el vicepresidente segundo de la de Zamora, Ramiro Silva.

Mesa redonda. El poder del territorio: cómo ganar futuro desde lasprovincias

Armisén ha sido la primera en intervenir, abriendo la veda de una reivindicación que luego han compartido todos los líderes provinciales, que no es otra que esa financiación local sea garantizada a las administraciones municipales.

"No tenemos la financiación para todas las competencias que estamos asumiendo de manera directa. Además de negociar la autonómica, hay que hacerlo simultáneamente con la local porque si no los ayuntamientos nos quedaremos con los restos", ha reivindicado.

Una perspectiva en la que ha coincidido Conrado Íscar, quien ha hablado de la necesidad de contar con una "buena financiación" y una administración que "esté a nuestro lado".

Carlos García, de la Diputación de Ávila, ha exigido una "actualización urgente" de la Ley de Bases de Régimen Local, vigente desde hace 41 años, ya que "sin una financiación acorde a las necesidades es muy difícil".

A su juicio, esta norma, en la actualidad, "criminaliza y olvida a los gobiernos supramunicipales, pero se olvida del todo a los municipales". "Si queremos un medio rural fuerte tenemos que intentar tener instituciones fuertes y los ayuntamientos y diputaciones merecen el mismo respeto que las autonomías", ha resaltado.

Crear y generar oportunidades desde las provincias

Además de este apartado de reivindicaciones, la mesa también ha servido para que las cinco diputaciones provinciales pudieran poner sobre la mesa las estrategias, planes e iniciativas que impulsan de cara a crear oportunidades y generar empleo en las provincias.

Empezando por Palencia, un territorio con 8.000 kilómetros cuadrados y 191 municipios, de los que solo 18 superan los 1.000 habitantes, se hace a través de la gestión de "recursos no deslocalizables".

En este sentido, Armisén se ha referido a los patrimonios natural e histórico, los cuales ha situado como una "gran fortaleza para la provincia". La iglesia más antigua de España, la basílica de San Juan de Baños, el Camino de Santiago, la Montaña Palentina, los Campos del Renacimiento o el Canal de Castilla son algunos de los que ha enumerado.

Para la presidenta, este es un "recorrido que impulsa actividad turística y deportiva fundamental para el desarrollo económico que está impulsando la Diputación".

Pero todo esto es posible, según ha sostenido, porque "tenemos líderes en cada pueblo, que son nuestros alcaldes".

Valladolid

Conrado Íscar, por su parte, se ha referido a la "grandísima oportunidad" que hay no solo en Valladolid, sino también en Castilla y León gracias a un Gobierno autonómico "sólido, con un gran presidente, y con todas las mimbres para crecer".

Entre las estrategias de la Diputación de Valladolid ha situado los planes provinciales de vivienda, la oficina del emprendedor y los equipos de la institución con los que cuenta, pero para ello ha reclamado "aliados que no nos pongan palos en las ruedas", en referencia al Gobierno de España.

Segovia

Miguel Ángel de Vicente ha reivindicado las provincias como "territorios de oportunidades, quizás no demasiado conocidos". En su caso, ha calificado a las ocho millones de personas al otro lado de la Sierra de Guadarrama como una "oportunidad permanente a poco más de media hora".

Pero son esas mismas las personas las que implican un "trabajo importante" para los responsables municipales, que tienen que lidiar con determinadas épocas en las que se quintuplica la población, pero no los padrones.

"Eso hace que los responsables municipales tengan que tener unos servicios públicos acordes a esa población de aluvión, pero con la financiación de los padrones que son bastante menores", ha señalado en referencia a esa reivindicación conjunta.

Para convertir Segovia y su provincia en un "espacio de oportunidades", De Vicente apuesta por "el blindaje de los servicios públicos y el acceso a los mismos".

Todo lo consiguen a través del apoyo financiero y también a la digitalización, "que permiten que un municipio de 15 habitantes, Aldeacorvo, el más pequeño, tenga esa administración digital implantada y permite una accesibilidad a cualquier persona que viva en ese municipio".

En la Diputación de Segovia comenzaron con esta apuesta por la conectividad digital tras el Covid, haciendo que a día de hoy el 98% de la población de la provincia la tengan en sus domicilios y el 96,8% de los municipios tengan acceso a la fibra óptica.

"Es una responsabilidad también de los gestores públicos el permitir la modernización de los territorios y hacer accesible esa modernización a las personas que viven en ellos", ha precisado.

Zamora

Ramiro Silva, en su caso, ha defendido la conversión de las debilidades en fortalezas, como puede ser por ejemplo la ayuda a domicilio, que es la "primera empresa que genera trabajo", que supone el principal contrato de la Diputación de Zamora con 12 millones de euros.

"De esa debilidad de esas personas mayores estamos haciendo una fortaleza. Aparte de las más de 500 personas que emplean han proliferado muchas empresas relacionadas con estos trabajos de cuidados en el entorno y están generando un nicho de población, esos trabajadores se asientan en el medio rural", ha explicado.

También ha situado la proximidad a Madrid como una oportunidad para atraer a las personas teletrabajadoras, que "han venido para quedarse y tengamos ese campo de habitantes que viene, teletrabajan y una vez a la semana" van a la capital de España.

Otro de los puntos que impulsan desde la Diputación de Zamora son los polígonos industriales, con los ejemplos de Zamora del Noroeste y el de Monfarracinos. Este último ya ampliado después de ponerse en marcha hace menos de un año.

Por último, Silva ha explicado que con las materias primas están "cerrando el ciclo", generando el producto y en ello se ejemplifica el "éxito total" de la Feria Internacional del Queso Fromago, que hace escasos días cerró su tercera edición.

"Más de 400.000 visitantes en cuatro días, 18 millones en retorno y el 100% de las plazas hoteleras ocupadas", ha celebrado el vicepresidente.

"Todas esas cosas que en un principio nos podían parecer que no tenían la importancia que podíamos pensar está visto que luchando y trabajando todos juntos lo que nos beneficia a unos, nos beneficia a otros", ha zanjado.

Ávila

Por último, Carlos García se ha referido al desarrollo de un plan de recuperación, dinamización y reactivación económica de la provincia de Ávila tras uno de los incendios "más terribles que ha tenido este país", el de Burgohondo.

Un plan que va dirigido al turismo y a sectores como el comercio, la restauración, el alojamiento y las pequeñas y grandes empresas.

También ha destacado el "impulso a través del sector agroalimentario", mediante la marca Ávila Auténtica, que aglutina a 350 empresas que están adheridas y que son "motivo para creer en nuestras personas".

García, a su vez, ha hecho referencia a la "antesala" de la creación de la primera denominación de origen protegida de aceite de oliva en Castilla y León, en la zona del Valle del Tiétar.

Para el presidente, con estos impulsos "no solo se hace provincia, sino que a través de pequeñas inversiones, que apenas deslocalizan el medio rural, somos capaces de crear empleo y fijar población".

En definitiva, el presidente de la Diputación de Ávila ha defendido que hay que ser "capaces de entender que invertir en turismo está dando muy buenos frutos en la provincia", porque, además, en Madrid han encontrado "un nicho de mercado y oportunidades".