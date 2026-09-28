Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca (USAL), durante su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Corchado (USAL) abre campus en China y Egipto y anuncia la inauguración de "un centro tecnológico en Salamanca"

La Universidad de Salamanca (USAL) afronta un momento decisivo en su estrategia de expansión internacional, captación de alumnado y transferencia del conocimiento. Su rector, Juan Manuel Corchado, ha analizado los retos de la institución durante el I Foro Económico Español en Castilla y León.

En esta jornada, organizada este lunes por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla y León en el Museo Patio Herreriano, el máximo responsable de la USAL ha dejado claro el rumbo que debe seguir el centro docente. En este sentido, ha destacado el papel crucial de la apertura exterior en el escenario académico global.

Al abordar los desafíos del centro, Corchado ha afirmado que "la internacionalización, por el contexto en el que vivimos ahora, es un área en la que se está trabajando mucho".

Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca (USAL)

Esta vocación global se proyecta en el continente asiático. El rector ha explicado que "China es un país que está cambiando su política de internacionalización de sus estudios", lo que representa una gran oportunidad.

Las autoridades del país asiático, de este modo, están buscando alianzas con universidades de prestigio como la USAL. Corchado ha indicado que "quieren socios fiables, socios que tengan formación e investigación de mucha calidad" para afianzar sus programas.

De ahí que la USAL haya abierto sedes en Shandong y Ningbo, a las que se sumarán nuevas instalaciones. Esta estrategia consolida la presencia docente en la región asiática.

El despliegue exterior no se limita a Asia. Las conversaciones de la universidad se extienden a otros países estratégicos del continente africano y de Oriente Próximo.

Corchado ha detallado las gestiones que lleva a cabo la institución en suelo egipcio. Según ha avanzado, "estamos cerrando con el Gobierno de Egipto para quedarnos con un gran campus que hay en El Cairo".

Las negociaciones culminarán pronto en la capital salmantina con autoridades del país. La firma del acuerdo se producirá en las próximas semanas.

Desarrollo salmantino

En el plano académico, la universidad celebra un repunte en las matrículas de nuevo ingreso. Salamanca se mantiene como un polo de atracción de talento procedente de todo el mundo.

Corchado ha resaltado las cifras de alumnos internacionales previstos para este curso. Según ha asegurado en el foro, "este año habrá cerca de 6.000 estudiantes de fuera de España que vienen a trabajar con nosotros, muchos de Iberoamérica".

A estos alumnos se suma más de un millar de jóvenes procedentes del programa Erasmus, junto a un contingente creciente de matriculados que llegan desde Asia.

En materia de transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, la universidad colabora con las administraciones. Esta cooperación busca retener el talento formado en sus facultades y escuelas.

El rector, en este sentido, ha anunciado iniciativas de desarrollo tecnológico en la provincia. Entre ellas, ha adelantado que "la Universidad de Salamanca va a abrir un centro de desarrollo tecnológico para las empresas vinculadas a nuestra universidad para que tengan allí un espacio todo completamente gratuito".

Esta apuesta por la innovación genera un retorno socioeconómico muy elevado para la industria. Las cifras estimadas demuestran el papel de la universidad como motor económico.

Al evaluar este impacto económico, Corchado ha sido categórico sobre la magnitud alcanzada. El rector ha avanzado que "superará en millones el retorno que generamos para las empresas que trabajan con la Universidad de Salamanca".

Escuela de Pilotos Adventia

Por otro lado, la Escuela de Pilotos Adventia experimenta una fase de crecimiento en su oferta. La entidad ha registrado un incremento notable en su cifra de matriculados.

Para atender la demanda, la escuela acometerá la renovación de sus aeronaves. Corchado ha confirmado que en unos días "van a llegar ocho aviones nuevos que hemos comprado con la ayuda de la Junta de Castilla y León".

Con este equipamiento, la academia reforzará su capacidad formativa. La meta de la institución es consolidarse como la principal escuela universitaria de pilotos en Europa.

Finalmente, las conmemoraciones del quinto centenario de la Escuela de Salamanca marcarán el calendario. La celebración culminará con un gran foro de debate.

En este marco se otorgará el más alto reconocimiento institucional. Corchado ha concluido que el 6 de noviembre la USAL va a conceder el Doctorado Honoris Causa a Antonio Guterres, secretario general de la ONU.