César Moñux (Michelin): "O creamos un futuro sostenible o no habrá futuro"

Sostenibilidad y competitividad son las dos palancas en las que se sustentará el futuro de Michelin en España. Así lo ha asegurado César Moñux, director general y presidente de Michelin España y Portugal, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por EL ESPAÑOL, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid este lunes 28 de septiembre.

El ejecutivo aragonés, que tomó las riendas de la filial española de la multinacional francesa el pasado 1 de abril en sustitución de María Paz Robina, ha reconocido que "o creamos un futuro sostenible o no habrá futuro".

Y es que Michelin se ha marcado entre sus objetivos lograr que el 100% de sus productos estén fabricados con un 100% de materiales sostenibles para el año 2050. Moñux ha asegurado que "sí podemos hacer un neumático con todos los productos reciclados pero no va a ser fácil".

César Moñux, presidente de Michelin España Portugal

"Seguro que hay algún competidor que dice que va a lograr una gran adherencia, otro que va a lograr el gran confort. La diferencia de Michelin es que conseguimos una mejora de las prestaciones 360 grados. Eso va a ser el gran desafío" ha apuntado el presidente de Michelin España y Portugal.

"El sueño que tenemos es que Michelin se convierta en actor reconocido por hacer un mundo mejor gracias a las conquistas de la innovación", ha añadido Moñux.

Absentismo

Otro de los temas tratados por el presidente de Michelin España y Portugal es el del absentismo. Tal y como ha señalado, se trata de "un problema de salud, de competitividad y de sociedad".

En su opinión, "no podemos simplificarlo y hablar sólo de fraude". Ahora bien, el ejecutivo ha comentado que "a España nos están identificando como uno de los países con la etiqueta de absentismo".

Para mejorar esta situación, Moñux ha explicado que para reducirlo hay que resolver cuatro deberes.

"Tenemos que tener un contexto adecuado para que las personas vengan a trabajar, es decir, qué cultura de prevención estamos teniendo; somos una referencia de salud y hagámoslo más para tener un buen seguimiento; que haya una buena coordinación entre todos y que tengamos cultura de lo que significa ausentarme cuando no debo", ha apuntado.

Competitividad

En lo relativo a la competitividad, Moñux ha aseverado que "Michelin es Michelin gracias a la innovación y la calidad".

Ahora bien, el máximo directivo de la compañía en España y Portugal ha hecho hincapié en que "la competitividad va más allá de los costes".

Todo ello debido a que "la base de la competitividad son las personas, que son las que quieren innovar".

Y es que, en su opinión, la competitividad cuenta con dos dimensiones: los costes y, algo menos visible, el producto. Por ello, "la competitividad es producir o cerrar, es decir, es futuro".

Cabe recordar que Michelin cuenta con dos fábricas en Castilla y León: la de Aranda de Duero, inaugurada en 1970, y la de Valladolid, cuyas operaciones dieron comienzo en 1973.

"La planta de Aranda de Duero es la mayor y más competitiva de neumáticos de camión del grupo Michelin", ha asegurado César Moñux.

El ejecutivo también ha reconocido que "en la industria no hay regalos, si estamos es por algo. Es por el trabajo de muchos en un ecosistema que tiene esta región".