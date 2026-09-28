El presidente ejecutivo de Berkeley Energía, Francisco Bellón, en su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León, organizado por El Español y la delegación en la Comunidad. Sara Fernández / EL ESPAÑOL

Berkeley Energía: "El objetivo de Berkeley sigue siendo poner en marcha la mina de uranio de Retortillo en Salamanca"

Berkeley Energía mantiene su apuesta por desarrollar el proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), pese a que la iniciativa permanece paralizada y la compañía mantiene abierto un procedimiento internacional para reclamar sus derechos.

Su presidente ejecutivo, Francisco Bellón, insiste en que el objetivo de la empresa no es obtener una compensación económica, sino recuperar el proyecto y poner en marcha la explotación, en su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León, organizado por El Español y la delegación en la Comunidad.

"Nuestro objetivo no es ganar un arbitraje, nuestro objetivo es hacer la mina", afirma Bellón.

Francisco Bellón, presidente ejecutivo de Berkeley Energía

Asegura que la compañía continúa abierta al diálogo con las autoridades españolas.

Berkeley considera que la última autorización necesaria para comenzar la construcción fue denegada sin seguir, a su juicio, el procedimiento adecuado.

La empresa sostiene además que los informes técnicos no concluyeron que el proyecto fuera inviable, sino que apuntaron a determinadas incertidumbres que, según Bellón, deberían haberse solventado antes de tomar una decisión definitiva.

El proyecto comenzó a desarrollarse con mayor intensidad a partir de 2011, después de la llegada de Berkeley a la zona en 2007.

Hasta 2018, explica su presidente, la compañía avanzó en los aspectos técnicos, la definición de las instalaciones y la obtención de permisos.

En ese periodo consiguió más de 120 permisos e informes favorables y llegó a tener el proyecto completamente financiado.

El presidente ejecutivo de Berkeley Energía, Francisco Bellón, en su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León, organizado por El Español y la delegación en la Comunidad. El presidente ejecutivo de Berkeley Energía, Francisco Bellón, en su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León, organizado por El Español y la delegación en la Comunidad. Sara Fernández / EL ESPAÑOL

La inversión realizada supera ya los 100 millones de euros.

Bellón destaca además el impacto que tuvo la iniciativa en el empleo local: antes de su paralización llegaron a trabajar más de 80 personas en el proyecto, más del 80% procedentes de municipios próximos.

Para completar la inversión prevista serían necesarios otros 255 millones de euros, según la estimación trasladada por el ejecutivo, que defiende que la explotación generaría empleo de largo plazo y tejido industrial en la zona.

Otro de los argumentos de Berkeley es la oportunidad que, a su juicio, supone disponer de recursos propios de uranio en un contexto europeo marcado por la búsqueda de mayor autonomía en materias primas estratégicas.

Bellón señala que España importó en 2024 una parte importante del uranio utilizado por sus centrales desde Kazajistán y China.

Frente a esta dependencia exterior, sostiene que los recursos de la compañía en Salamanca equivaldrían a unos 20 años de consumo de los siete reactores nucleares españoles y representarían aproximadamente el 10% anual del consumo europeo.

La paralización de Retortillo también afecta a otros dos yacimientos integrados en el proyecto Salamanca, Alameda de Gardón y Zona 7, en Villar de Yeltes. Los tres proyectos se encuentran en un radio de algo más de 30 kilómetros y compartirían la planta de procesamiento prevista en Retortillo.

Mientras tanto, Berkeley busca nuevas oportunidades en la provincia. Entre ellas figura el proyecto Conchas, en Fuentes de Oñoro, donde la compañía investiga la presencia de rubidio, niobio, estaño y berilio, entre otros minerales considerados críticos en distintos mercados.

La empresa ha firmado además un acuerdo de colaboración con el municipio para favorecer el desarrollo del proyecto y la participación local en sus posibles beneficios.

De cara al futuro, Bellón resume la posición de Berkeley en una voluntad de alcanzar un acuerdo con las autoridades que permita recuperar los proyectos.

"Si podemos tener un acuerdo pactado con las autoridades competentes para que todo esto pueda ser una realidad", concluye, "es" el objetivo que persigue la compañía.