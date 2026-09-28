Ángeles Armisén, presidenta de la FRMP: "Castilla y León debe liderar la segunda descentralización de Madrid"

Ángeles Armisén, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León durante su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León. Sara Fernández.

La atracción de talento y la capacidad de ofrecer suelo y calidad de vida frente al colapso de las grandes urbes. Estas son las dos fortalezas estratégicas sobre las que Castilla y León debe consolidarse como la "segunda descentralización de Madrid", combinando una gestión presupuestaria rigurosa de deuda cero con la garantía de servicios públicos de excelencia en el medio rural.

Así lo ha trasladado la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Palencia, María de los Ángeles Armisén Pedrejón, durante su conversación con la directora de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Silvia García, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, celebrado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid este lunes.

Ante una nutrida representación del municipalismo de la Comunidad y con la presencia en la sala del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez y de la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente Fombellida, Armisén ha puesto en valor el papel de los 2.248 municipios y más de 5.000 pueblos de la región como "motores imprescindibles de la actividad económica".

Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias

"Castilla y León es la segunda descentralización de Madrid"

Armisén ha sostenido que el encarecimiento de la vivienda y la saturación de capitales como Madrid y Barcelona abren una oportunidad histórica para la Comunidad: "Madrid no se entendería sin su red de Cercanías y su alfoz, y ahora Castilla y León es la segunda descentralización de Madrid. A una hora y veinte minutos en AVE, tenemos suelo para grandes desarrollos, calidad de vida y un teletrabajo que ha venido para quedarse".

Sin embargo, ha advertido de que esta oportunidad exige infraestructuras a la altura.

En este sentido, ha reclamado con firmeza al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica Española una nueva planificación energética: "Sin energía ni redes no se pueden asentar grandes proyectos económicos. Reclamamos lo que es imprescindible para el futuro de nuestro territorio".

Reproches al Gobierno central: "Tenemos más ingresos que nunca, pero los peores servicios"

La presidenta de la FRMP ha contrapuesto la salud financiera de las entidades locales frente a las cuentas del Ejecutivo central, recordando el intento fallido del Gobierno de Pedro Sánchez de incautarse de los remanentes municipales.

"El Gobierno de España presenta los mayores ingresos de la historia y la mayor deuda de la historia. ¿Dónde está ese dinero cuando sufrimos los peores servicios públicos?", ha cuestionado.

Como contraejemplo de gestión, ha expuesto el modelo de la Diputación de Palencia, que en una década ha elevado su presupuesto de 65 a más de 113 millones de euros alcanzando la "deuda cero".

"Se puede crecer en presupuesto, no endeudarse y prestar servicios a los ciudadanos sabiendo en qué se gasta el dinero", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado el liderazgo de Castilla y León en atención social, citando la valoración de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales de España.

Solo en la provincia palentina, el contrato del servicio de ayuda a domicilio moviliza 16 millones de euros: "Queremos que nuestros mayores tengan la libertad y la igualdad de oportunidades para seguir viviendo en su propia casa si así lo desean".

El 'Estatuto del Pequeño Municipio' y el principio de ruralidad

En el ámbito legislativo, Armisén ha reiterado la necesidad urgente de aprobar un 'Estatuto del Pequeño Municipio' que adapte la normativa a la realidad del territorio. "Necesitamos soluciones rurales para problemas rurales, no soluciones urbanas aplicadas al campo", ha enfatizado.

Para la dirigente provincial, "igual que toda norma incorpora el principio de igualdad, debe incorporar el principio de ruralidad para evaluar cómo se aplica una ley en Valladolid capital y cómo en un pueblo pequeño".

Finalmente, Armisén ha rendido homenaje al "voluntariado político" de los miles de alcaldes y concejales de la Comunidad que ejercen sin remuneración: "Los 2.248 alcaldes de Castilla y León no leen las encuestas del CIS para saber cómo están sus vecinos; la verdadera encuesta la tienen cuando salen a tomar café o aparcan el coche y el vecino les comenta que ayer no se encendió la farola de su calle".