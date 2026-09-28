Álvaro Fernández: "El debate no es coche eléctrico o híbrido, sino soberanía industrial o dependencia inversora"

Álvaro Fernández, director de Comunicación para el sur de Europa y Latinoamérica de Horse Powertrain durante su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León. Sara Fernández.

La neutralidad tecnológica y la defensa de la soberanía industrial europea. Estas son las dos grandes banderas sobre las que Horse Powertrain asienta su estrategia global para abordar la transición energética, reivindicando el papel estratégico de su factoría y centro de I+D en Valladolid como motores de innovación capaces de dar respuestas inmediatas y escalables a la descarbonización.

Así lo ha trasladado el director de Comunicación para el sur de Europa y Latinoamérica de Horse Powertrain, Álvaro Fernández, durante su conversación con el redactor de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alvar Salvador, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, celebrado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Ante una sala, con la presencia del director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, Fernández ha puesto en valor el papel de las tecnologías de combustión optimizada e hibridación en un mercado donde la adopción del vehículo 100% eléctrico avanza a un ritmo más lento de lo previsto: "El reto es complejo y requiere de un mix de tecnologías. El enemigo es el CO2, nunca la tecnología".

Álvaro Fernández, director de Comunicación para el sur de Europa yLatinoamérica de Horse Powertrain

Soberanía industrial frente a la dependencia inversora

Fernández se ha mostrado crítico con la tendencia de medir el impacto ambiental de la movilidad únicamente por las emisiones del tubo de escape.

El directivo ha recordado que, si se analiza el ciclo de vida completo del vehículo 'life cycle assessment' —desde la extracción de materias primas y la producción hasta el reciclaje final—, las soluciones híbridas y de combustión avanzada ofrecen una huella de carbono equivalente o incluso inferior a la del vehículo eléctrico.

En este sentido, ha rechazado la dicotomía simplista entre tecnologías y ha elevado la escala del análisis: "El debate que debemos plantearnos es soberanía industrial o dependencia inversora. El hecho de que estemos en Valladolid demuestra una apuesta decidida por la soberanía industrial en Castilla y León, con tecnologías punteras que están dando respuesta hoy a retos globales".

Actualmente, de las instalaciones vallisoletanas salen cerca de un millón de motores al año, de los cuales casi el 70% se destina a la exportación hacia mercados de Europa, el norte de África y otros continentes.

Un volumen respaldado por más de 2.000 empleados en la planta de fabricación y cerca de 1.000 ingenieros en su centro de I+D.

"Es tecnología 'made in Valladolid' circulando por todo el mundo gracias a empleo de alta cualificación. Aquí tenemos cerebro y músculo industrial", ha aseverado.

45 millones de inversión en Valladolid y reducción del 'time to market'

La confianza del grupo en la plaza castellana y leonesa se tradujo recientemente en la puesta en marcha de la nueva planta de fundición 'Gravity Casting' en Valladolid, una instalación a la vanguardia europea que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y la creación de unos 150 nuevos empleos.

Esta infraestructura permitirá producir 360.000 culatas anuales —órgano clave del motor híbrido— de forma directa, reduciendo la dependencia de terceros, garantizando el control de la cadena de suministro y disminuyendo el consumo energético de fabricación.

A ello se suma el desarrollo del 'Range Extender', un extensor de autonomía ultra compacto de 27 centímetros diseñado en la capital vallisoletana que ya está cosechando reconocimientos de la industria europea.

Para hacer frente a la competencia global de mercados con distintas reglas de juego y costes, la compañía ha integrado la inteligencia artificial de manera transversal en sus procesos.

Mediante el uso de gemelos virtuales ('Virtual Twins') y la automatización avanzada, Horse busca reducir el 'time to market' cerca de un 50% y recortar costes operacionales sin renunciar a los estándares de calidad que la factoría acumula tras más de 65 años de actividad industrial.

"Queremos ganarnos la confianza de clientes actuales y potenciales demostrando que apostar por Horse es la mejor opción para los fabricantes, los inversores y el público final. El futuro se juega día a día y en Valladolid tenemos la capacidad, la tecnología y el equipo para seguir liderándolo", ha concluido Fernández.