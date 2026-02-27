Castilla-La Mancha aprovecha su posición estratégica para incentivar la logística sin olvidar la sostenibilidad

De izquierda a derecha: Hans Paul Thyssen, CFO de Sumitomo; Alba Pérez, redactora de EL ESPAÑOL-Invertia; Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Pablo de Regoyos, responsable de Iberdrola Smart Mobility Empresas y AAPP. Javier Longobardo

El sector logístico y la movilidad sostenible pasan a un primer plano en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.



En una nueva conversación del evento, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha destacado las distintas iniciativas que se han hecho por parte del Gobierno regional en este ámbito.

"El Gobierno de C-LM está trabajando en las estrategias que pactamos en el diálogo social junto a la patronal y los sindicatos y en el conjunto de la sociedad en el marco de la Agenda 2030", comentaba Franco, poniendo en valor el crecimiento de la región en materia de transporte de carretera y la apuesta por la eficiencia energética.

Impacto del sector logístico y la movilidad sostenible en la economía de Castilla-La Mancha

Hans Paul Thyssen, CEO de Sumitomo, ha avalado este trabajo ejemplificando de manera directa con el desarrollo de su compañía en la región. "Hace dos años decidimos venir aquí porque vimos que era un lugar estratégico para nosotros", destacaba.

En este sentido, Thyssen ha señalado la posición estratégica de Castilla-La Mancha: "Estamos cerca de Marruecos, traemos productos y después los exportamos. Para nosotros es una ventaja competitiva estar aquí". Además, ha señalado la fuerte colaboración que han tenido con las administraciones públicas.

Pablo de Regoyos, responsable de Iberdrola Smart Mobility Empresas y AAPP, también ha resaltado la oportunidad que supone trabajar en la región manchega: "Castilla-La Mancha tiene muchísimas cartas para poder aprovechar. Es eje de transacciones entre el eje atlántico y mediterráneo y hay que aprovechar esta oportunidad", destacaba.

Sin embargo, para poder impulsar la industria logística y del transporte, la falta de personal supone un gran desafío. La consejera de la JCCM ha querido señalar algunas iniciativas que se están llevando a cabo para poder hacer frente a este reto.

"Estamos trabajando con Formación Profesional a la carta de las empresas", compartía Franco. También a modo de ejemplo, explicaba el trabajo que ha hecho la Junta junto a la compañía Sumitomo, cuyo CEO señalaba que "ha sido una experiencia muy buena".

Otro de los retos a los que se enfrentan empresas y gobiernos es la necesidad de refuerzo de las redes eléctricas. En este punto, el responsable de Iberdrola ha querido hacer hincapié en la importancia de trabajar juntos y solventar el reto de la potencia.

"La energía es el input crítico para medir la correlación del PIB. No podemos estar esperando a esta potencia, hay que reaccionar", ha resaltado de Regoyos. Además, ha explicado que las empresas tienen que desarrollarse en entornos altamente competitivos y este punto es crítico en este sentido.

La consejera también ha compartido esta preocupación. "Lo que no tiene mucho sentido es que todos estamos produciendo energía y luego no seamos capaces de que las inversiones puedan acometerse. Los tiempos corren y no se puede esperar 3 o 4 años para contar con el suministro".

También en relación al reto energético, los tres ponentes han consensuado que supone una grandísima oportunidad para "sacar ventaja" en Europa y han puesto en valor las excelentes condiciones que reúne Castilla-La Mancha para competir en este aspecto, como los recursos solares o eólicos.

Paul Thyssen ha querido concluir enfatizando en la colaboración público-privada. "Es muy importante la dinámica y el apoyo que se tiene con los gobiernos. Las empresas necesitan contar con estos apoyos porque los costes en Europa son muy altos", ha señalado.