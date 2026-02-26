Pedro J. Ramírez: "El éxito de Castilla-La Mancha es su apuesta por buscar acuerdos"

El éxito económico de Castilla-La Mancha "es consecuencia de una apuesta por el crecimiento, por la certidumbre y por los acuerdos". Así lo ha indicado Pedro J. Ramírez durante la inauguración del V Foro Económico de Castilla-La Mancha organizado por este periódico.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL ha destacado que es un orgullo pensar que eventos como éste han podido contribuir a dinamizar y fomentar puntos de encuentro y "esa complementariedad que siempre hemos percibido en esta comunidad entre lo público y lo privado".

Ramírez ha recordado que Castilla-La Mancha tiene al cierre del mes de enero su récord de ocupación y su índice de paro más bajo. "Cada media hora se crea un puesto de trabajo, cuando hubo una época en que cada media hora se destruía un puesto de trabajo".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Además, ha recordado cómo florecen determinados sectores exportadores -además del agroalimentario- como las energías renovables, el sector de la defensa, el ámbito aeronáutico o la logística.

El director de EL ESPAÑOL no se ha olvidado de cómo en otros lugares se hace elogio del muro, "pero en Castilla-La Mancha se tienden puentes entre lo público y lo privado, entre la patronal y los sindicatos".

"Es un hecho que en esta comunidad existe disposición a la convergencia y por eso es percibida como un elemento estabilizador y moderador en el conjunto de España. Y es algo de lo que podéis sentiros orgullosos", ha dicho.

Haciendo una analogía con una lesión deportiva, ha indicado que "quienes defendemos la España constitucional basada en la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones y el lugar donde vivan, hemos recibido más de una pedrada".

"Cuando te dicen que va a haber un sistema de financiación que otorga privilegios a quien vive en un sitio frente a otros. Eso es una pedrada".

Y por eso ha valorado la defensa que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha hecho de esta igualdad y de esta centralidad. "Valoro que esta comunidad y su presidente hayan reaccionado y denunciado esta pedrada. Y máxime cuando esta pedrada ha llegado de tu propio partido".

"Creo que se terminará valorando esta posición. Estoy convencido de que la España constitucional terminará ganando este pulso. Castilla-La Mancha es un lugar que está ejerciendo un contrapeso muy grande y anhelo que, sean cuales sean, los resultados en las próximas elecciones, siga siendo un baluarte contra la polarización. Y que este legado tenga impacto en el conjunto de España".

"La moderación es muy diferente de la mansedumbre. Hay que defender los valores de la centralidad constitucional, los valores del legado de la Transición, con vehemencia, con radicalidad si se quiere, pero siempre manteniendo las formas", ha zanjado.

Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, reúne a los principales actores del desarrollo económico regional y nacional, los CEO de importantes compañías internacionales, altos cargos institucionales, dirigentes sindicales y empresariales y todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por su presidente Emiliano García-Page.

Bajo el lema "Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional", estarán presentes Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CCOO; Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE; y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Deusto Business School.

También participarán líderes empresariales, CEO de grandes compañías con presencia en la región y expertos académicos.

Líderes empresariales

Estarán el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y altos representantes institucionales como el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, o los máximos responsables de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. El alcalde de la capital toledana, Carlos Velázquez, tampoco faltará a la cita.

Desde su creación, este encuentro se ha consolidado como el gran debate anual sobre el estado de la región, un espacio donde se cruzan las visiones del sector público, privado, académico y social en busca de soluciones compartidas ante los nuevos desafíos.

La edición de 2025 llega también con un componente simbólico: EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebra su vigésimo aniversario, y lo hará con un Foro Económico que refuerza su proyección referente nacional en el análisis económico y político.