Page ironiza sobre la ideología de Sánchez: "Tiene carné del PSOE, por tanto es socialista. Y Puigdemont es español"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de tener "una estrategia descarada para que Vox suba" en las urnas, con el fin de perjudicar las expectativas electorales del PP y presentarse luego como el "muro" capaz de frenar el auge de la extrema derecha.

Durante su participación en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, Page ha tirado de ironía cuando la periodista Esther Esteban le ha preguntado si cree que el presidente Pedro Sánchez es socialista.

"Tiene carné del PSOE, obviamente. Por tanto, es socialista. Y Puigdemont es español", ha comentado con sorna.

Durante su participación en el Foro organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Page también ha replicado a las ministras que le acusan de estar "alineado con la derecha", por criticar los pactos del Gobierno con los partidos independentistas.

Al respecto, ha lamentado que se han "prostituido" las palabras. Y ha considerado que algunos tienen "un poco mareada la brújula de dónde está la derecha y la izquierda".

Emiliano García-Page Sánchez, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

"Consideran de izquierdas pactar con un fascista de nuevo cuño como el independentista Puigdemont, que quiere sacar adelante una legislación racista", ha enumerado, "o rebajar el delito de malversación hasta el nivel del delincuente".

"Si es de izquierdas hacer todo lo contrario de lo prometido en campaña, entonces yo no soy de esa izquierda", ha proclamado el barón del PSOE.

A preguntas de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, Page se ha reafirmado en la metáfora bélica que usó, tras la debacle del PSOE en Aragón, al lamentar que "se acabe hundiendo la infantería para que siga existiendo el cuartel general".

"Lo malo no es estar en el cuartel general, sino no poder salir del búnker, que te puede proteger en un momento de guerra", ha comentado.

"Pero no poder salir del búnker es estar en una prisión", ha añadido respecto a la situación del presidente Pedro Sánchez.

Y ha ido un poco más lejos al advertir de que "si todo el ejército fallece, ningún general puede decir que ha ganado la guerra".

El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido así a la situación del PSOE: muchas federaciones socialistas tienen la impresión de que Sánchez ha decidido sacrificarlas en las elecciones autonómicas, con la estrategia de hinchar a Vox, para presentarse luego como el líder capaz de frenar a la extrema derecha cuando lleguen las elecciones generales.

Porque a su juicio hay una "estrategia descarada" de determinados sectores de la izquierda para que "Vox suba" en las urnas, desde la creencia de que dividir el voto de la derecha impedirá una victoria electoral del PP de Feijóo.

El avance de Vox, ha dicho García Page, es "un fracaso del PP y un éxito de la estrategia de la izquierda, que busca descaradamente que Vox suba".

Y ha sido aún más preciso al describir, sin nombrarle, la estrategia de Pedro Sánchez: "Es una inmoralidad apostar porque crezca la extrema derecha", ha indicado el barón socialista, "y al mismo tiempo decir que nuestra razón de ser es poner un muro a la extrema derecha".

Porque quienes están pagando los plazos rotos de esta estrategia, ha advertido, son los candidatos socialistas que ya se han estrellado en las urnas en las recientes elecciones de Extremadura (Miguel Ángel Gallardo) y Aragón (la exministra Pilar Alegría).

Por su parte, el socialista Carlos Martínez se enfrentará el próximo 15 de marzo a Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de Castilla y León. También en este caso, las encuestas son muy desfavorables para el PSOE.