Luis Furnells: "Castilla-La Mancha funciona por su estabilidad institucional y económica"

Luis Furnells durante su entrevista en el foro celebrado en el Cigarral de las Mercedes. Javier Longobardo

"Castilla-La Mancha funciona". Así de tajante se ha expresado el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, durante su intervención en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, celebrado en el toledano Cigarral de las Mercedes.

Bajo el lema 'Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional', Furnells ha garantizado futuras inversiones en la región y ha atribuido el éxito de Castilla-La Mancha a su "estabilidad institucional y económica" y al "buen funcionamiento" de su tejido empresarial.

Ha valorado la nutrición de talento procedente de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha destacado "la gran importancia" de los centros de investigación castellanomanchegos como último eslabón del engranaje: "Nos ayudan a llegar al último nivel".

Durante su intervención, el directivo ha analizado el papel de la comunidad autónoma en el actual contexto económico. Ha subrayado que Castilla-La Mancha posee las condiciones idóneas para liderar proyectos tecnológicos de alto valor añadido, siempre que se apueste de forma decidida por el talento.

En este sentido, Furnells ha destacado la importancia de estrechar colaboraciones "leales" y "no oportunistas" con otras empresas de España y del resto del mundo.

Asimismo, ha puesto de manifiesto su compromiso con el sostenimiento del empleo de sus trabajadores, abogando por "la lealtad". Según Furnells, "como ha comentado el presidente Page, cuando se firma un acuerdo hay que cumplirlo", porque "tienes detrás el futuro y el progreso de 4.000 familias", las que integran la empresa.

Finalmente, el máximo responsable de la compañía ha reafirmado el compromiso del Grupo Oesía con el territorio castellanomanchego con una inversión de 20 millones de euros entre 2025 y 2028 para triplicar la capacidad productiva y modernizar las instalaciones de su Centro Tecnológico de Valdepeñas (Ciudad Real).

El directivo también ha destacado la apuesta de Grupo Oesía por el talento joven y el empleo estable. "Cada año damos la oportunidad a 450 becarios, que proceden principalmente de Castilla-La Mancha. Cuatro años después, cerca del 60% de ellos siguen trabajando con nosotros", ha cifrado.

Furnells ha destacado que su facturación es de más de 500 millones anuales, pero ha incidido en que la importancia no es ser "solo grandes" sino "muy competitivas".