Goirigolzarri: “La fragmentación del mercado europeo supone una amenaza al Estado de bienestar”

El presidente de Deusto Business School, José Ignacio Goirigolzarri, alertó de que la falta de integración económica en Europa y la erosión del espíritu común amenazan los pilares sobre los que se construyó el Estado de bienestar europeo.

“La fragmentación del mercado europeo es un problema fundamental si queremos que el continente mantenga su modelo social en el largo plazo”, advirtió durante su intervención en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha, organizado por este periódico.

Europa, recordó, representa el 7% de la población mundial, el 17% del PIB y el 46% del gasto social del planeta. “Eso es consecuencia directa de nuestro modelo de bienestar. Pero para mantener esa situación necesitamos crecer y también un cambio de actitudes”, advirtió.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Deusto Business School

Goirigolzarri sostuvo que el problema no está tanto en el diagnóstico -“que es claro”- como en la falta de actuación. “Europa tiene un diagnóstico claro, pero una evidente falta de sentido de urgencia”, dijo.

A modo de ejemplo, mencionó los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, centrados en el futuro del mercado único y la competitividad europea.

Ambos documentos, recordó, fueron acogidos con entusiasmo, pero apenas han tenido seguimiento. “Todo el mundo celebró el informe de Draghi, pero sólo el 12% de sus recomendaciones se han empezado a aplicar”, advirtió.

Goirigolzarri situó este debate europeo en el marco de los “cambios extraordinarios” que atraviesa la economía y la política mundial.

En su análisis, la globalización está dando paso a un escenario “fragmentado y proteccionista, en el que los gobiernos intervienen cada vez más en la economía”. Frente a esos cambios, Europa se enfrenta a una tensión entre sus valores fundacionales y las tendencias globales.

“Desde el punto de vista político, nuestros fundamentos culturales son todo lo contrario de lo que ahora está de moda. Y desde el económico, una Europa que depende del comercio exterior para crecer se ve perjudicada en un mundo fragmentado”.

El caso de España

Además de los retos europeos, Goirigolzarri habló sobre el caso español, donde, a su juicio, el equilibrio entre estabilidad y vulnerabilidad es delicado.

“El gran reto de España es la estabilidad; su gran vulnerabilidad, las cuentas públicas”, afirmó. En su diagnóstico, la situación macroeconómica muestra avances, pero los fundamentos no son sólidos.

Entre 2008 y 2025, la renta per cápita apenas ha crecido un 1 o 2%, lo que refleja, según el presidente de Deusto Business School, que la economía española “no crece de forma estructural”.

A esto se suma la debilidad de la productividad, “que no logra cerrar el ‘gap’ con Europa, y Europa, a su vez, no consigue hacerlo respecto a Estados Unidos”.

Goirigolzarri defendió que la productividad no mejora con políticas de demanda, sino mediante políticas de oferta, basadas en reformas estructurales que requieren consensos amplios. “Y esos consensos están hoy muy lejos, por la crispación política”, lamentó.

El presidente de Deusto Business School también destacó el problema de la inversión. "En los últimos 17 años, la inversión real en España solo ha crecido un 11%. La inversión pública es un tercio inferior a la de 2008 y supone una proporción del PIB claramente por debajo de la media europea".

Mientras, "la inversión privada, en ese mismo periodo, apenas supera el 12% en términos reales y ha perdido seis puntos de peso sobre el PIB".

Otro desafío destacado es el del capital humano, donde Goirigolzarri identificó un desajuste creciente entre las habilidades de los ciudadanos y las que demandan las empresas. Advirtió de que la revolución digital y la prolongación de las carreras laborales agravarán este desequilibrio si no se corrige a tiempo.