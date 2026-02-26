Conchi Cedillo: "Nueve de cada diez euros de la Diputación de Toledo van directos a los pueblos; somos esenciales"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha conversado con el periodista Álvaro de la Paz. Javier Longobardo

"Nueve de cada diez euros de la Diputación de Toledo van directos a los pueblos; somos esenciales para ellos". Así lo ha destacado la presidenta provincial, Conchi Cedillo, durante su intervención en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebrado en el toledano Cigarral de las Mercedes.

La 'popular' ha subrayado la importancia de la "actual estabilidad financiera" de la institución para que los pequeños ayuntamientos "salgan adelante".

Para Cedillo, el desarrollo de la provincia pasa inevitablemente porfortalecer la economía de sus localidades y atender la diversidad, desde zonas en expansión como la Sagra hasta otras comarcas "despobladas". "Si no fuera por las diputaciones, muchos pueblos nos quedaríamos con un margen muy pequeño de inversiones", ha apuntado.

Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo

Ha abogado por la colaboración entre instituciones para dar soluciones a situaciones críticas como los daños por los temporales y otros fenómenos, como las lluvias de hace unas semanas.

La presidenta ha hecho un llamamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se implique en la reconstrucción de los pueblos afectados y ha esperado que las ayudas del Gobierno de España lleguen "cuanto antes".

Cedillo ha destacado la apuesta de la institución por potenciar el patrimonio histórico y la cultura y revitalizar nuestra tierra con iniciativas como '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que en estos momentos celebra su segunda edición.

Para finalizar, sobre la posible asunción de nuevas competencias, Cedillo no ha cerrado la puerta. "La Diputación tiene músculo económico. Cuando nos han tocado a la puerta y hemos tenido que velar por los ayuntamientos, lo hemos hecho siempre", ha zanjado.