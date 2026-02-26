Castilla-La Mancha aspira a ser un destino rural de excelencia en España gracias a lugares con "autenticidad"

Miguel Viguria, director del Centro Ecoturismo Barbatona y vicepresidente de la Asociación Castellanomanchega de Turismo Activo y Ecoturismo; Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Isabel G. Villota, redactora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; David Pérez, director artístico y ejecutivo del Proyecto Cultural Monasterio de Uclés y director ejecutivo de la Fundación Fernando Núñez y Horten Espinosa, directora adjunta de Encomienda de Cervera en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, celebrado en el toledano Cigarral de las Mercedes. Cristina Villarino

Castilla-La Mancha quiere posicionarse en el sector turístico español como un referente rural porque es consciente de que sus cinco provincias son destinos de interior auténticos con muchos atractivos a nivel patrimonial, cultural y gastronómico.

Esta es una de las conclusiones a la que varias asociaciones y representantes del turismo han llegado en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, celebrado en el toledano Cigarral de las Mercedes.

Para Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la región se está posicionando como un destino importante en turismo rural.

Mesa redonda. Castilla-La Mancha, un destino rural de excelencia

“Hemos cerrado un año 2025 de récord y hemos superado 6 millones de pernoctaciones en toda la región, de los que 1 millón son en alojamientos rurales”, ha dicho.

La directora ha puesto en valor los lugares singulares que existen en la tierra.

Ejemplo de ello es la empresa familiar de vino y aceite que gestiona Horten Espinosa en Campo de Calatrava. “Nuestra finca es única en el mundo porque tiene un volcán”, ha asegurado la directora adjunta de Encomienda de Cervera. Además, cuenta con alojamiento y un club de vino.

Otro ejemplo es el Monasterio de Uclés. “Ahora es conocido, pero antes no”, ha recordado David Pérez, director artístico y ejecutivo del Proyecto Cultural Monasterio de Uclés y director ejecutivo de la Fundación Fernando Núñez.

La clave de su puesta en valor está en “tener un edificio con una carga arquitectónica brutal, un equipo profesionalizado y una vocación de pertenencia al territorio”, ha afirmado.

Este tipo de proyectos ayuda a los pueblos. Miguel Viguria, director del Centro Ecoturismo Barbatona y vicepresidente de la Asociación Castellanomanchega de Turismo Activo y Ecoturismo (Acmetae) cree que se pueden ofrecer “destinos únicos y auténticos”.

En base a ello, “el éxito aparece en la autenticidad y fijar la población lleva implícito el desarrollo económico y social”, ha añadido.

Algo en lo que coinciden desde el Monasterio de Uclés. “Nuestra oferta es auténtica y diferente de otras. Aquí lo que tocas es diferente y es de verdad”, ha dicho David Pérez.

Apoyo institucional

Para estos proyectos, la directora general de Turismo ha recordado que cuentan con el apoyo institucional. “Tenemos que poner el foco en el turismo rural porque es nuestro fuerte”, ha señalado.

Ejemplos de ello son los proyectos de Cicloturismo o ‘Turismo Azul’ con destinos con zonas de baño que se están impulsando.

Para Miguel Viguria estamos en un “momento importante para desarrollar planes estratégicos en colaboración público-privado para generar destino”.

Además, ha puesto en valor que “lo que ofrece Castilla -La Mancha favorece que se cuiden los recursos y se genere esa sostenibilidad para que se puedan desarrollar a lo largo del tiempo”.

Como retos, Arantxa Pérez Gil ha apuntado que “hay que tratar que el territorio sea más conocido y alargar las estancias”, mientras que Miguel Viguria apuesta por “un relato unificado que permita una buena comercialización”.