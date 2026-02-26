El campo manchego afronta Mercosur como una oportunidad pero no olvida los desafíos que supone

De izquierda a derecha: Blanca Corroto González, presidenta de Asaja Toledo; Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; Cristina Maestre, eurodiputada integrante de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y Antonio Martínez Blasco, presidente de la DO Queso Manchego. Cristina Villarino

El V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha hace un hueco para conversar sobre el efecto que tendrá Mercosur en la agricultura y ganadería manchega y los retos a los que se enfrentan ambos sectores.



Preguntados por las consecuencias y las oportunidades que deja el acuerdo comercial, los ponentes han puesto en valor la calidad de los productos de la región y las posibilidades que abre Mercosur, aunque con distintos puntos de vista y sin olvidar los desafíos que conlleva.

Para Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el acuerdo ofrece "una oportunidad importante" y pone el foco en los productos que más se beneficiarán: el vino, el aceite y el queso.

Mesa redonda. Efecto Mercosur, el papel de las cooperativas agrarias y las denominaciones de origen

Cristina Maestre, eurodiputada integrante de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, ha seguido la línea del consejero de la JCCM: "Puede ser una gran oportunidad en un contexto en el que tenemos tensiones por todos lados", ha sentenciado.

Sin embargo, Maestre también ha admitido que entienden las dudas que el acuerdo genera en el sector y ha admitido que esto ha generado muchos debates en el Parlamento Europeo. A pesar de ello, ha defendido la importancia de Mercosur: "¿Queremos vender o queremos aislarnos en el mundo? Queremos vender porque tenemos los mejores productos del mundo".

Antonio Martínez Blasco, presidente de la DO Queso Manchego, ha aludido también a los beneficios de Mercosur. "Cualquier tratado de comercio es una oportunidad", manifestaba, aunque dejaba abierto el buen desarrollo del acuerdo. "La teoría está ahí pero hay que ver como avanza", ha señalado.

Más en contra que a favor se ha posicionado Blanca Corroto González, presidenta de Asaja Toledo. Para la líder de la asociación agraria, el acuerdo plantea algunos interrogantes, que se centran en la desigualdad en las condiciones de producción entre los distintos países.

"Queremos que compitan con la misma regla con la que competimos nosotros, por eso Asaja se niega al acuerdo", ha defendido, aclarando que el Mercosur plantea "una desventaja absoluta con los productos españoles". A pesar de ello, Corroto ha sido clara: "Queremos abrirnos al mundo".

En este sentido, Maestre ha querido aclarar las fórmulas de protección que plantea el acuerdo. Además, ha aclarado que Mercosur aún no está en vigor. "Tenemos que garantizar que lo que le prohibimos a nuestra gente no entre y esto está garantizado".

La eurodiputada socialista ha querido despejar estas cuestiones en torno al acuerdo: "A la mínima se detecta una caída del precio de más del 5% o un aumento de las importaciones de más del 5% hay una cláusula que permite congelar el acuerdo en 21 días".

En el lado contrario, la presidenta de Asaja ha destacado que hay que ser conscientes de que "por mucho que queramos, estos terceros países tienen unas normas más laxas", lo que supone una competencia desleal al campo manchego.

Rebajando el debate, el consejero de la Junta de Comunidades de C-LM ha sido claro: "Solo podemos ganar, no deberíamos tener ningún miedo". En este sentido, ha aclarado que vulnerar las normas del acuerdo no es tan fácil. "Nadie se atreve a mandar algo que pueda tener un riesgo de devolución con los costes que supone", destacaba.

Sin embargo, el presidente de la DO del Queso Manchego ha tratado de expresar el ambiente que sobrevuela en el sector ganadero y agricultor manchego. "La sensación que tiene el sector es que somos moneda de cambio", destacaba.

"Los agricultores no llegan y ahora tienen unas compensaciones cada vez más difíciles y burocráticas -en referencia a la PAC- que crean un hastío en el sector que hace que la gente salga a la calle", ha concluido Martínez.

En relación a la capacidad del sector para competir, Martínez Lizán ha puesto las cifras sobre la mesa. "Las exportaciones totales son de 3.822 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior y un 85% más que en 2025". Con estos datos, el consejero ha sido claro: "Somos capaces de hacerlo, tenemos el potencial y los mejores productos".

En la calidad de la producción sí que han consensuado los cuatro ponentes. "Nuestro valor diferencial es la calidad, por eso triunfamos en el mundo", ha defendido Maestre.

"Somos los mejores produciendo", señalaba la presidenta de Asaja, aunque exponía la crisis que atraviesa el sector. "El cereal y la ganadería lo están pasando francamente mal", exponía Corroto.

Además, la líder de la asociación agrícola ha puesto el foco en el futuro del campo manchego. Sobre ello, Martínez Lizán ha defendido que existe relevo y que las cifras así lo constatan: "Hay chicos y chicas en Castilla - La Mancha que quieren formar parte del sector".

Por su parte, y a modo de conclusión, Martínez Blasco ha querido ser optimista. "Hay que tener ilusión con el trabajo que se está haciendo", ha resaltado, mientras ponía de especial relevancia el esfuerzo que hacen las Denominaciones de Origen (D.O.) de Castilla - La Mancha.