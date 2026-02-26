Jesús Martínez, de Aqualia: "El déficit de inversión en el sector del agua asciende a 4.400 millones de € anuales"

Jesús Martínez Molina, director de la delegación de Aqualia en Castilla-La Mancha, durante su intervención en la primera jornada del V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional'. Cristina Villarino

El déficit estructural de inversión en el ciclo integral del agua alcanza en España los 4.400 millones de euros anuales, frente a una inversión real que apenas llega a los 1.200 millones. Con estas cifras, el país tardaría más de 200 años en renovar completamente sus redes de abastecimiento.

Así lo ha advertido Jesús Martínez, director de la Delegación de Aqualia en Castilla-La Mancha, durante su intervención este jueves en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que se celebra en Toledo.

En Castilla-La Mancha, "la tasa de reposición de infraestructuras es del 0,06 %". Un dato que evidencia, según ha explicado Martínez, la magnitud del problema. El envejecimiento de las redes, ha añadido, es ya una de las principales amenazas del sector.

Juan Luis Castillo, director global de Desarrollo Corporativo y Estudios de Aqualia

"Estamos hablando de conducciones antiguas e infraestructuras obsoletas, lo que se traduce en ineficiencias y en pérdidas de agua difícilmente controlables", ha señalado el directivo de Aqualia.

A su juicio, esta falta de inversión estructural "se notará aún más con los efectos del cambio climático", en un contexto marcado por fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Ante este escenario, Martínez ha defendido el papel de Aqualia como socio estratégico para afrontar con "eficiencia" y "eficacia" los retos de financiación y modernización a los que se enfrenta el sector.

"Somos una compañía nativamente sostenible: buscamos la eficiencia energética, la reducción del consumo de materias primas y reactivos, y apostamos decididamente por la transformación digital", ha afirmado.

En la misma línea, ha explicado que la digitalización supone "un cambio de paradigma en la gestión del agua", ya que permite disponer de información en tiempo real sobre los consumos y optimizar la toma de decisiones. "Si no se conoce con precisión cómo se utiliza un recurso tan escaso como el agua, es imposible tomar decisiones adecuadas", ha añadido.

Solo en 2025, ha recordado Martínez, Aqualia invirtió 13,5 millones de euros en su proceso de transformación digital.

Colaboración público-privada

Martínez ha defendido la colaboración público-privada como elemento clave en una región extensa como Castilla-La Mancha, con municipios pequeños y dispersos.

"Aquí radica la importancia de empresas gestoras como Aqualia, que somos capaces de ofrecer las mismas soluciones a un municipio de 200 habitantes que a una ciudad de 200.000", ha dicho.

Por último, ha abordado el debate sobre las tarifas, marcado por la Directiva Marco del Agua, que obliga a que cubran los costes reales del servicio.

"Con redes más envejecidas, daños más frecuentes y lluvias torrenciales cada vez más intensas, por primera vez este debate está dejando de ser político para abordarse desde una perspectiva técnica", ha argumentado.

El precio medio del metro cúbico de agua ronda actualmente los dos euros, ha señalado. Para una familia, la factura del agua supone aproximadamente un 1 % de su gasto total, mientras que la ONU considera un nivel asumible hasta un 3 %.

"Todavía existe margen para ajustar las tarifas y garantizar la sostenibilidad del servicio", ha concluido.