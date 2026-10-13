De izquierda a derecha: Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; Mar Pérez, la jefa de unidad de proyectos externos de Suma Gestión Tributaria y César Quintanilla, presidente de UEPAL Alicante Pablo Miranzo

El sector empresarial de Alicante denuncia estar en el vagón de cola de la inversión del Estado: "Estamos solos"

La provincia de Alicante crece, pero lo hace sin la ayuda del Estado. Esa es la conclusión compartida de la mesa redonda sobre economía general del VI Foro Económico de EL ESPAÑOL de Alicante, celebrado este martes 13 de octubre en Distrito Digital Edificio 5 del muelle de Poniente del Puerto de Alicante.

Participaron el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), César Quintanilla, y la jefa de unidad de proyectos externos de Suma Gestión Tributaria, Mar Pérez. La mesa estuvo moderada por Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia.

Criado abrió el debate con lo que definió como una paradoja. Una provincia dinámica, referente en turismo, servicios e industria, que arrastra un déficit estructural y ocupa el puesto 52 de 52 en inversión de los Presupuestos Generales del Estado. La situación se ha cronificado, además, al no haber presupuestos en toda la legislatura.

"Crecemos a pesar del Estado"

Quintanilla precisó que el problema va más allá de los últimos cuatro años. Un estudio a diez años, explicó, confirma que la provincia ha estado en la cola de la inversión estatal durante toda la década. "Alicante crece, y mucho, pero a pesar del Estado, no con su ayuda. Hemos tenido que buscarnos la vida", afirmó.

Mesa redonda. Economía general

Según los datos de INECA, el empleo y la industria de la provincia han crecido por encima de la media nacional. Para el presidente de CEV Alicante, la diferencia con otros territorios está en la inversión. "En otros territorios se invierte para crecer; nosotros estamos creciendo solos", lamentó. Advirtió de que Alicante crece, pero no convierte ese crecimiento en productividad, y atribuyó buena parte de la explicación a esa falta de inversión.

La infrafinanciación fue la primera de las reclamaciones de Quintanilla, que pidió una reforma de la financiación autonómica para que la Comunitat disponga de fondos comparables a los de otros territorios. Mar Pérez fue más allá y pidió abordar también la financiación municipal. Según explicó, los ayuntamientos necesitan recursos acordes con su responsabilidad directa en la prestación de servicios a los ciudadanos, y habría que definir con claridad sus competencias.

Pérez añadió una tercera reivindicación sobre los remanentes. Los ayuntamientos tienen congelados muchos millones de euros en cuentas que no pueden utilizar. Por eso Suma pidió reformar la ley de estabilidad presupuestaria de 2012, porque la realidad municipal es hoy "muy distinta".

Colaboración público-privada

Baño defendió la colaboración público-privada "de verdad", que busque soluciones "y no cree más problemas". Recordó que la provincia cuenta con 144.000 empresas, aunque de tamaño muy pequeño, y pidió que Cámara y patronal trabajen juntas con "una única voz". Cuando todos van de la mano, dijo, "el resultado es multiplicador", ya sea en Valencia, en Madrid o en Bruselas.

Quintanilla coincidió en que se vive un momento de unidad empresarial, con cámaras de comercio y patronales sectoriales trabajando en común. Reconoció que el Consell "está escuchando", aunque "sigue habiendo cosas que tienen que avanzar" con más agilidad. Entre las prioridades que enumeró, junto a la infrafinanciación, figuran:

- Simplificación administrativa. Aunque se han aprobado dos leyes, las empresas aún no notan el cambio. Pidió seguridad jurídica: "que lo que se pide sea lo que se hace".

- Suelo industrial. Denunció que en diez años el suelo industrial disponible en la provincia no ha variado.

- Agua y energía. El agua es necesaria no solo para la agricultura, sino para la industria y la construcción. Alertó además de un déficit energético que limita proyectos por no poder conectarlos a la red.

- Talento. Un problema común a todos los sectores y comunidades, que la patronal aborda junto a las universidades para adaptar la formación a las necesidades de las empresas.

- Absentismo. Lo calificó como "el principal problema" de las empresas. Distinguió una parte inevitable, ligada a las bajas por enfermedad, de otra que se puede reducir con gestión. Con el sistema sanitario colapsado, una baja de cinco días puede acabar convirtiéndose en una de 52, según Quintanilla. También criticó que la ley no permita bajas parciales.

Talento y apertura al exterior

Baño explicó que la Cámara trabaja con 40 municipios en la atracción de talento. Además de la formación, apuesta por los planes dirigidos a jóvenes y por el programa 45+ junto a Cámara de España, destinado a personas cualificadas de más edad. Cree que atraer inversión exige dotar a las empresas de personal.

En internacionalización, enumeró las misiones comerciales de este año a Serbia, Albania, Costa Rica, Panamá, Argelia, Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Kazajistán, Uzbekistán y Marruecos. La próxima será a Argentina el 4 de noviembre, y para el año que viene prevé "redoblar" esfuerzos. La Cámara desarrolla además, con la Cámara de Comercio de Estambul, un programa tipo Erasmus para jóvenes profesionales que quiere extender a otros países. También ha creado un agente de inteligencia artificial conectado con los interlocutores de la provincia. Su objetivo, resumió, es "ayudar, asesorar y acompañar" a las empresas.

Liquidez e innovación

Mar Pérez presentó a Suma como "el mejor aliado de los ayuntamientos en materia fiscal" y "garantía de liquidez". Explicó que las nóminas y los servicios públicos se mantienen con normalidad gracias a un sistema de anticipos de hasta el 75 % de la recaudación estimada. Estos se abonan de enero a septiembre, antes de que llegue en torno al 20 de octubre el segundo periodo de cobro voluntario del IBI y el IAE. El sistema, sostenido con un crédito mancomunado, ofrece estabilidad a las arcas municipales desde hace más de 25 años.

Suma también trabaja en grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, en Canarias y en la provincia de Albacete. Se presenta como "agente de innovación" con desarrollos propios, como Geonet. Hace pocos días recibió el tercer premio entre más de 300 proyectos en un certamen europeo de innovación en la administración pública. El galardón fue para Civic Data Engine, una plataforma que cruza datos de los 141 municipios de la provincia para detectar omisiones en los padrones y mejorar la toma de decisiones.

Pérez reivindicó además el papel del hub tecnológico alicantino, que "hace poco ruido". Pidió redes regionales de innovación, como las de otros países europeos, y leyes de estímulo para que las empresas compitan con los gigantes extracomunitarios.

Prioridades ante las elecciones

Preguntados por la medida urgente que debería exigirse al próximo Gobierno, los participantes insistieron en la unidad. Quintanilla señaló que "Tenemos que hacer mucho ruido en Madrid". Consideró que foros como este ayudan a que "el resto de España sepa lo que pasa en Alicante". Propuso acudir a Madrid con el listado de infraestructuras prioritarias que patronal y cámaras elaboraron hace seis años, y exigir plazos concretos de ejecución. El compromiso, pidió, "no puede desaparecer al día siguiente de las elecciones".

Baño puso el agua en primer lugar. "No podemos consentir estar sin agua. Es turismo, es industria, es el futuro", dijo. Citó después la segunda pista del aeropuerto, la conexión ferroviaria entre Alicante y Elche y el Corredor Mediterráneo. "No pedimos nada que no nos corresponda", subrayó. Recordó que Alicante exporta 7.300 millones de euros y que, "con viento a favor", podría escalar posiciones entre las provincias exportadoras. También agradeció a EL ESPAÑOL su cobertura informativa de Alicante y la Comunitat Valenciana.

Al final del debate, Criado preguntó por la posible subida del salario mínimo y el registro horario por decreto. Quintanilla habló de "una cascada de medidas intervencionistas" y opinó que su sola proclamación ya desincentiva. Lamentó que se aprueben sin diálogo social, "como si una parte fuera la mala y la otra la buena", y dijo que le preocupa que den lugar a leyes poco meditadas.