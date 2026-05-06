La situación jurídica de mascotas y veterinarios, a debate: "Vivimos un momento turbulento en el sector"

Ángel Martín Ortiz, abogado del Consejo de Veterinarios de España y socio fundador de Ortiz Bueno Abogados; Carmen Serna, redactora jefa de Cocinillas y Destinos de EL ESPAÑOL; Raquel del Amo, directora de Desarrollo de Negocio de Patrimoniales de Mapfre España; y Alfredo Fernández Álvarez, veterinario clínico y director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia España y Portugal. Cristina Villarino

Continúa la primera edición del Encuentro de Mascotario y, esta vez, es el turno de poner en el centro de la conversación la seguridad jurídica y protección integral de nuestras mascotas. Y es que, cuando esta cuestión entra a debate, es fundamental abordar la responsabilidad civil en el nuevo ecosistema de la salud animal.

Para ello, Ángel Martín Ortiz, abogado del Consejo de Veterinarios de España y socio fundador de Ortiz Bueno Abogados; Raquel del Amo, directora de Desarrollo de Negocio de Patrimoniales de Mapfre España; y Alfredo Fernández Álvarez, veterinario clínico y director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia España y Portugal, se han dado cita en la sede de Almagro de la Universidad Camilo José Cela.

Lo han hecho en el marco de un evento que, celebrado por EL ESPAÑOL, Mascotario, Invertia y Perivet, la plataforma integral de peritaje veterinario pionera en España, busca reflexionar sobre el papel fundamental que las mascotas desempeñan en la sociedad actual y analizar los cambios estructurales que se están produciendo en ámbitos tan diversos como el bienestar animal, la veterinaria, la protección jurídica y la movilidad.

En esta ocasión, los expertos, de la mano de la redactora jefa de Cocinillas y Destinos de EL ESPAÑOL, Carmen Serna, han comenzado abordando la importancia de la protección civil de los animales, ante lo que Del Amo ha dejado claro que esta "recae sobre el propietario que tiene la mascota a su cargo".

Este concepto, según ha explicado la portavoz de Mapfre, se centra en "cubrir los daños personales y materiales frente a un tercero, independientemente de la raza o peso que tenga". Sin embargo, pese a que esta pueda parecer una cuestión primaria, actualmente, tal y como ha apuntado Del Amo, "la única norma vigente es respecto a los perros potencialmente peligrosos (PPP)".

"Hay otra normativa pendiente en la que sí será mucho más obligatorio para todas las personas que sean responsables de un perro y que, independientemente de que se pueda identificar como peligroso, se tenga que tener un seguro", comentaba. Un escenario en el que algunas comunidades autónomas incluso están incorporando también a los gatos, porque "la responsabilidad civil es importante".

Raquel del Amo, directora de Desarrollo de Negocio de Patrimoniales de Mapfre España. Cristina Villarino

Los últimos estudios nacionales indican que en España se habían reportado 64.000 percances, lo que se ha traducido en "más de 10 millones de euros en indemnizaciones". Y esto, aseguraba Del Amo, "puede ser una situación muy compleja en algunas familias. De ahí la importancia de tener una seguridad civil adecuada para que se puedan cubrir estos sucesos".

Pero, en este camino las mascotas no están solas, los profesionales también se ponen en el punto de mira de esta cuestión.

En ese sentido, según ha expuesto Martín Ortiz, "ya se está haciendo algún esfuerzo importante para establecer criterios y cursos de formación". "Lo que se advierte es que en la práctica de estas periciales hay una tendencia de intentar buscar una explicación a la que ya estás accediendo después de todo lo sucedido", subrayaba.

Mesa redonda. Seguridad jurídica y protección integral: la responsabilidad en el ecosistema de la salud animal

"Esta cuestión es muy básica", insistía el letrado, haciendo hincapié en que se está tratando de eludir esta problemática "a base de formación". Pues, como ha remarcado, en el sector veterinario "no es fácil acometer una explicación", apuntando a una serie de retos que "son casi insalvables".

"El paciente no te ayuda, sino que es un obstáculo. No porque quiera, sino porque las circunstancias son las que son", mencionaba. Por ese motivo, Fernández Álvarez señalaba que "es muy importante el papel de los seguros, ya que no solo garantiza la seguridad del profesional, sino también la del propio paciente".

Y es que, como ha afirmado el veterinario clínico, esta es una profesión que "tiene elementos particulares que la definen y la diferencian y, por eso, es vital comprender esas particularidades para que el profesional tenga una cobertura de esa realidad".

"Aquí la clave es que la medicina humana es prácticamente pública, pero la veterinaria es privada, gestionada por profesionales liberales y con singularidades a las que se enfrentan muy distintas", denunciaba Fernández Álvarez. Pues, como ha subrayado, en este contexto "aparece la cuestión de qué está dispuesto a pagar un tutor para la seguridad de su animal".

La protección 'ideal'

"La mascota, como miembro de la unidad familiar no solamente debería estar cubierta por la parte obligatoria, sino de un servicio jurídico y asesoramiento para que la familia sepa sus obligaciones, pero también cualquier imprevisto que pueda tener como un accidente, servicios veterinarios básicos, telemedicina... Hasta incluso algo tan básico como esa despedida final y ese servicio de incineración", exponía Del Amo.

"No solamente nos podemos centrar en lo que habitualmente han sido los seguros, sino que tiene que haber una amplitud mayor", aseguraba la portavoz de Mapfre.

Ángel Martín Ortiz, abogado del Consejo de Veterinarios de España y socio fundador de Ortiz Bueno Abogados. Cristina Villarino

Y es que, como indicaba Martín Ortiz, pese a que la responsabilidad civil tiene una correcta cobertura, "respecto a la responsabilidad de las mascotas no es tan sencillo". ¿El motivo? El letrado apunta a cuestiones complementarias a la par que diferenciales, como es la responsabilidad de los daños que puede causar la mascota, tanto físicos como materiales.

"Todo eso tiene un coste y hay que asumirlo. Hay que intentar conciliar eso con fomentar que todos podamos tener mascotas, pero no es sencillo. La cobertura de los veterinarios está más estandarizada, pero la de los animales no es tan fácil", insistía Martín Ortiz. Sin embargo, pese a la complejidad del asunto es necesario encarar esta temática.

En ese sentido, Del Amo ha subrayado las necesidades más olvidadas del sector, como podría ser "la parte de psicología, de comportamiento, [...] soluciones respecto a qué pasa si caigo enferma y no puedo cuidar a mi mascota directamente o los requerimientos específicos dependiendo del tipo de animal".

Aunque, una vez más, volvía a aparecer en el escenario ese aspecto más engorroso: "Llevar todo esto a la población no es tan sencillo".

Alfredo Fernández Álvarez, veterinario clínico y director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia España y Portugal. Cristina Villarino

Es por ese motivo que Fernández Álvarez ha querido dar cierre a este debate poniendo sobre la mesa los cambios necesarios para mejorar la seguridad jurídica sin afectar a la práctica clínica.

"Lo que hay que hacer es promover leyes que se ajusten a la realidad y que den el respaldo necesario a los profesionales. Vivimos en un momento un poco turbulento en el sector. El veterinario se encuentra escenarios donde es difícil ejercer su profesión. Siente miedo e incertidumbre y eso es malo para quien demanda estos servicios porque es víctima de ello", exponía el profesional.

Para él, la clave está en "legislar con conocimiento real para aportar la información adecuada, así como contar con mecanismos como Perivet con expertos en esa materia concreta para poder responder a estos conflictos".