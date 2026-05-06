El ecosistema de la mascota: el nuevo motor que transforma el 'Real Estate', la alimentación y el consumo en España

Desde hace mucho tiempo ya, la mascota ha dejado de ser un animal de compañía para ser un miembro de la familia. Este fenómeno ha creado la 'Pet-Economy', el mercado global del cuidado de mascotas que alcanzará en 2026 los 260.000 millones de euros.

Se trata de un sector que los analistas ya definen como 'inmune a la inflación', pues los consumidores hoy prefieren recortar en ocio personal antes que en la salud o el bienestar de sus animales.

En este I Encuentro de Mascotario, la última mesa redonda que concluye el evento, trata propio de esto: "La economía de las mascotas: cómo están cambiando nuestros hogares, hábitos y consumo".

"Para hablar de ello nos acompañan cuatro expertos de la materia", afirma Inés Sánchez-Manjavacas, redactora de EL ESPAÑOL, que modera la mesa. Jesús Tello García, de LaFinca Grupo; Alejandra González Sánchez, de Elanco Animal Health, Augusto Macías, de VetPartners España e Iberia, y Javier Ramírez, cofundador de Caelum Pets, conversan sobre cómo este nuevo rol está rediseñando desde el urbanismo hasta nuestras decisiones de gasto más personales.

'Pet Architecture'

La mascota ya condiciona el diseño de los hogares y el sector inmobiliario se está adaptando a este concepto. Jesús Tello García, experto en el sector de Real Estate, confirma que se están expandiendo hacia el modelo Pet Friendly.

"Desde el principio se están diseñando los espacios teniendo en cuenta a los animales, como los centros comerciales con aseos para mascotas. Los espacios residenciales, de oficina y hogares tienen que incluir la visión Pet Friendly", afirma.

Sin embargo, especifica que esta innovación no se trata de humanizar, sino de una realidad muy específica: los hogares españoles cuentan con más de 20 millones de mascotas. "Se necesita diseñar espacios para ellas", y añade: "Más que la anécdota concreta, el reto del sector es tratar el concepto de mascota de forma holística: cómo va a ser su integración total".

El 'prosumidor' digital

Más allá de la arquitectura, el dueño actual es un 'prosumidor' altamente exigente que monitoriza a su animal con tecnología. "A nivel profesional puedo no estar totalmente de acuerdo con el uso de la IA, sobre todo en las clínicas veterinarias", afirma Alejandra González Sánchez.

"Pero, en la parte de monitorización, existen dispositivos que pueden valorar cómo se encuentra tu mascota con resultados garantizados que ayudan a mejorar su calidad de vida". Siempre, por supuesto, pasando por la visita al especialista.

Mesa redonda. La economía de las mascotas: cómo están cambiando nuestros hogares, hábitos y consumo

"Tiene que ser el profesional que conoce al animal quien informe sobre lo que necesita. La medicina preventiva es fantástica, pero la mano del veterinario es siempre mejor".

El último adiós

Javier Ramírez pone el foco en la gestión del último adiós. "La mascota se ha convertido en un miembro más de la familia y, como tal, necesita una despedida adecuada", afirma el cofundador de Caelum Pets.

"Si antes se gestionaba como un residuo, ahora existen tanatorios especializados con una imagen y una focalización en el animal. Todo se hace en base a él y el tutor decide cómo tratar ese último adiós: desde las motivaciones sentimentales hasta las económicas".

Cada vez es más habitual oír que "el perro come mejor que yo". Hemos pasado de darles las sobras a comprar comida premium y natural. "Es un tema que siempre crea polémica", afirma Augusto Macías, "soy bastante crítico".

"No admito que el veterinario utilice la palabra 'pienso' para la comida de las mascotas: se tiene que emplear la connotación de 'alimento'. A lo largo de los años hemos confundido muchos términos". Aunque todos son legales, el experto indica que hay una diferencia sustancial.

"Queremos humanizar a las mascotas y pensamos que si a mí me gusta lo natural, a mi mascota también. Al final queremos alimentar a nuestro perro o gato como nos gusta a nosotros, pero es un error: los humanos somos omnívoros y los perros son carnívoros". Según Macías, todavía hay mucha falta de cultura y desconocimiento sobre la alimentación animal.

El cambio de equilibrio

Siguiendo este hilo, Alejandra González Sánchez afirma que los animales han pasado de comer sobras a tener una dieta más adecuada. Sin embargo, advierte que en los últimos tiempos los humanos hemos empezado a comer peor y el equilibrio ha cambiado.

"Ocurre lo que decía Augusto: lo que hacíamos con los niños ahora lo hacemos con los animales. Pero cada animal necesita una alimentación diferente; un cachorro requiere nutrientes distintos a los de un senior".

Alejandra González Sánchez, head of Digital Marketing de Elanco Animal Health en España y Portugal. Cristina Villarino

Dentro del sector, destaca la tendencia de ser cada vez más analíticos. Según Tello García, esto permitirá alimentarlos mejor. "Es una exploración infinita de convergencia y es fundamental basarse en datos para mejorar el bienestar animal".

Javier Ramírez y Augusto Macías se dejan guiar por la figura del veterinario. Ambos afirman que la nutrición es un "acto clínico" y que este profesional es quien debe educar al tutor.

Nuevos modelos familiares

El cambio generacional de los Millennials a la Gen Z garantiza que el mercado supere los 500.000 millones en 2030. "No cabe duda de que se alcanzarán esas cifras porque siempre hay más mascotas", afirma González Sánchez. "Pero también hay más precaución, lo que implica un gasto más elevado".

Macías confirma que los números fríos indican que esto puede pasar, pero advierte: "Puede que la película no sea tan bonita". El cofundador de Caelum Pets explica que mientras aquí el sector crece un 20%, en el norte de Europa —un mercado mucho más maduro— el crecimiento se ha estancado.

Según su experiencia, lo que crece es el "ticket medio" (el gasto), pero no el número de pacientes ni la frecuencia de visitas. "En España no llegamos al 40% de perros y gatos vacunados. El tutor a veces piensa que con una vez es suficiente, pero la mascota hay que vacunarla todos los años. Tenemos un camino muy largo".

El director de Transformación de LaFinca Grupo afirma que el sector está en auge. "Solo el 6% de viviendas en España permiten mascotas, frente al 61% de hogares que las tienen. Por eso hemos lanzado alquileres vacacionales adaptados".

El reto de la responsabilidad emocional

Si la mascota es estructuralmente un miembro de la familia, la sociedad debe estar preparada para gestionar momentos críticos como el duelo. Esto afecta tanto al dueño como al profesional.

"El 70% de los fallecimientos sucede en un centro veterinario y los profesionales sufren mucho la muerte de sus pacientes", afirma Ramírez. De hecho, el CEO de VetPartners España e Iberia confirma que la mayoría de las nuevas instalaciones ya incluyen salas específicas para el duelo.

Alejandra González Sánchez confirma que es un momento muy duro: "Ayuda mucho que el veterinario sepa acompañar. Es un proceso complicado y el profesional necesita formación para su propia protección emocional y para saber lidiar con el tutor". Desde Caelum Pets, incluso ofrecen psicólogos para ambas partes.

Finalmente, el objetivo compartido es que esta convivencia sea excelente para el horizonte 2030. "Las claves están en la concienciación: adopta, no abandones, protege de enfermedades y edúcale bien para que pueda ir a cualquier lugar", concluye González Sánchez.

Confiar en los profesionales, tratar al animal como un ser sintiente y seguir investigando: solo así el sector podrá crecer y nuestras mascotas vivir con dignidad.