El sector sanitario reclama un cambio de modelo asistencial que responda a las necesidades de la inteligencia artificial

El sector sanitario es claro en sus reivindicaciones: nuestro sistema público necesita un cambio en su modelo asistencial que responda a las necesidades de la inteligencia artificial (IA). Así, esta nueva herramienta va a impulsar la estandarización de los procesos para que los especialistas logren un seguimiento más preciso de sus pacientes.

Pero, para ello, los sistemas sanitarios tienen que adaptarse a la irrupción de estas herramientas. Esta es una de las conclusiones que se extraen del Ciclo de Encuentros EY 'Tendencias sectoriales para 2026 en España'. En el relativo a la sanidad, han participado Borja Sangrador, socio responsable del Sector Salud y Life Sciences de EY; Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Elisa de Lapuerta, directora de Transformación de Viamed Salud; Cristóbal Belda, director general médico de HM Hospitales; y Ángel Blanco, director corporativo de Sistemas y Transformación Digital de Quirónsalud.

En su intervención Ángel Blanco ha sido explícito: “Lo importante no es la IA, lo importante es tener una estrategia de cambio del modelo asistencial que responda a las necesidades de la sociedad en la que vivimos”.

A su juicio, el cambio pasa por “hacer cosas con el paciente antes de que acuda a la consulta, no sólo cuando está en el hospital”.

Es decir, estandarizar los procesos durante el diagnóstico y el tratamiento y, sobre todo, mantener el seguimiento una vez que el paciente se marcha.

De izquierda a derecha: Cristóbal Belda (HM Hospitales), Marta Villanueva (Fundación IDIS) y Borja Sangrador (EY) durante la ponencia. Sara Fernández

“Para nosotros, el lema es pasar de una medicina de actos a una medicina de procesos”, ha resumido Blanco, que explica que ya “el 30% de los pacientes pasan por tecnología antes de una visita médica” y que cuentan con “400 trayectorias clínicas” basadas en evidencia, donde la IA ayuda a flexibilizar el trabajo.

Marta Villanueva comparte el mismo punto de vista. "Es una nueva forma de entender no sólo los procesos, sino la forma de hacer y también, como ha dicho el resto de los compañeros, lo que hay detrás es un modelo de cambio que empieza evidentemente en la forma de actuar de los profesionales sanitarios".

Público y privado

Borja Sangrador ha puesto el foco en la visión de sistema y señaló que la IA va a ayudar a eliminar barreras entre lo público y lo privado.

"La inteligencia artificial es una herramienta que permite empezar a romper esas barreras, conectando la información para avanzar hacia “una medicina mucho más preventiva, donde también el paciente tenga un rol activo muy relevante", ha señalado Sangrador.

Evento EY Tendencias sectoriales para 2026 del sector salud

Desde el ámbito de la provisión sanitaria, De Lapuerta ha detallado cómo están usando la IA tanto en soporte como en la parte asistencial: "Estamos formando a nuestra plantilla en automatización de procesos, apoyados en inteligencia artificial, para poder avanzar con una escala mucho más rápida".

En el terreno clínico, el foco está en "todo lo que apoye a que nuestros médicos se sientan cómodos trabajando con nosotros y facilitarles la vida de cara a esa relación con el paciente, desde facilitar la identificación de patologías en radiología hasta la transcripción de los informes para acelerar estos procesos y que le llegue mejor al paciente”.

Nuevos perfiles

La irrupción de la IA está creando también nuevos perfiles profesionales. “Necesitamos a gente muy técnica en los últimos desarrollos, pero cada vez más a los denominados arquitectos de sistemas”, ha precisado De Lapuerta, quien reclama que deben ser figuras capaces de entender los puntos de dolor de finanzas o de los clínicos y traducirlos en proyectos tecnológicos concretos.

Por su parte, Blanco apuntó a la necesidad de incorporar más “ingenieros de procesos”, perfiles “muy formados en tecnología pero también en medicina”, que se han “curtido en el día a día con médicos” y son capaces de trabajar de tú a tú con facultativos y enfermeras. “Tenemos muchas dificultades para encontrar estos perfiles”, ha admitido.

Mesa redonda: la evolución de la IA y qué retos afronta

La calidad de la IA es otro de los puntos que se ha debatido en la mesa. Los especialistas señalan que, a pesar de los grandes avances, las tecnologías no deben presentar margen de error y su calidad debe ser excelente. Y eso, todavía no se ha conseguido.

“En el momento en que es ocho sobre diez, a veces me funciona y a veces no… es que al paciente lo pierdes. Aquí no hay segundas oportunidades”, ha advertido Elisa de Lapuerta, que defiende testar a fondo las soluciones antes de despegarlas de forma masiva.

Otra de las grandes problemáticas es la lenta incorporación de estas herramientas, condicionada por un marco regulatorio que avanza mucho más despacio que la propia tecnología. Por eso, la Unión Europea está intentando flexibilizar la normativa (reglamento sobre IA, productos sanitarios) actual, aunque no al ritmo adecuado.

Para Cristóbal Belda, "no nos podemos olvidar de que al final de lo que estamos hablando es de la relación entre un médico y un paciente, entre una enfermera y un paciente. Y ahí, sobre todo, para lo que no hay cabida es para un error inducido por alguien que no tiene por qué tener responsabilidad sobre una eventual decisión".

Además ha hecho hincapié en que sigue sin estar resuelto quién asume la responsabilidad cuando la IA falla.

"Si esta máquina comete un error que condiciona una decisión clínica, todavía hay dudas sobre quién recae la culpa: en el profesional que confía en esa recomendación, en la organización que la ha implantado o en el fabricante de la herramienta".

Futuro

Pese a las dudas y a la necesidad de flexibilizar la normativa europea existente, la sensación compartida es que ya no hay marcha atrás.

“Estamos en un punto de no retorno. Quien no quiera introducirse dentro de este contexto se va a quedar fuera, evidentemente. Es decir, o entras o te quedas atrás”, ha resaltado Villanueva.

​El gran reto, concluyen, es asegurar la adopción que, una vez que la tecnología está disponible, "seas capaz de hacer un escalado masivo entre todos tus profesionales" y que tanto médicos como pacientes tengan la disposición y la formación necesarias para integrarla en su día a día.