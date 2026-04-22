El Centre del Carme de Valencia aumenta un 23% su número de visitantes en un año tras cerrar un 2025 "de récord"

Tras un 2025 que cerró con un máximo de visitantes -aumentando un 31% respecto a 2024- el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha mejorado todavía más estos registros durante el primer trimestre de 2026.

Se trata de un crecimiento impulsado por una programación que mantiene el interés del público, además de consolidar su apuesta por una oferta cultural atractiva y accesible para toda la ciudadanía.

De esta manera, las 371.845 visitas de 2025 suponen la mejor cifra de la última década, con 117.166 personas más que el año anterior. En 2026, el centro ha registrado 109.749 visitantes entre enero y marzo, un 23% más que en el mismo periodo de 2025.

Esta tendencia al alza se está viendo reforzada en 2026 con una programación que sigue combinando exposiciones de referencia, nuevas voces creativas y actividades abiertas al público.

En los primeros meses del año, el Centre del Carme ha acogido diversas propuestas como la exposición del 175 aniversario de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València, con obras de destacados diseñadores nacionales e internacionales, así como la primera muestra del ilustrador Paco Camallonga, que conecta la tradición fallera con la industria del cómic.

También destaca la presencia de figuras como Chema Madoz o Pepe Beas, junto a ciclos de pensamiento contemporáneo y encuentros musicales como el protagonizado por la banda Bombai, además de una amplia programación de talleres y actividades familiares durante la campaña de Pascua.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, señala que "estos datos son relevantes cuando se presta un servicio público porque permiten evaluar el alcance del trabajo desarrollado y a cuántas personas llegan nuestras propuestas culturales".

En 2025, el CCCC acogió 17 proyectos expositivos y cerca de 1.300 actividades, incluyendo conciertos, charlas, cine, música y artes escénicas.

Bugeda subraya además "la intensa actividad desarrollada en el Centre del Carme", orientada a acercar el trabajo de los artistas al público y generar un espacio gratuito de convivencia a través del arte.

Asimismo, señala el apoyo al sector de las artes visuales tras la dana, con acciones como el transporte, almacenamiento y estabilización de 250 obras.

La mayor parte del público acude atraído por la oferta expositiva y el valor patrimonial del espacio.

Las muestras más visitadas de 2025 fueron ‘Principios’, ‘Deconstruyendo la abstracción’, con más de 80.000 visitantes, y ‘Valencia en el alma de los artistas’, de la Colección Carmen Thyssen.

En cuanto a actividades, sobresalieron ciclos como ‘Encuentros en el Carmen’, ‘CCCClaves para el cine’ y el programa ‘CCCCultura Inclusiva’, junto a colaboraciones con festivales como Volumens, DOCS València, Cinema Jove, 10 Sentidos, Russafa Escènica o Circuito Bucles.

Respecto al perfil del público, el visitante internacional continúa creciendo y ya representa el 35%, frente al 58% de la Comunitat Valenciana y un 7% del resto de España.

Por edades, el público joven alcanza el 29%, seguido del adulto (52%), mayores de 65 años (12%) y menores de 12 años (7%).