Cañete (PreZero): "Tenemos que despertar de una vez. En España enterramos el 45% de los residuos que producimos"

Hacer planes "está fantástico", pero hay que ejecutarlos. Y en España toca ponerse las pilas en lo referido al aprovechamiento de los residuos, advierte Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España y Portugal.

El directivo desembarca cargado de avisos en la última jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Porque el sector tiene que "despertar de una vez". "En España seguimos enterrando el 45% de todos los residuos que producimos, lo que significa que hay 11 millones de toneladas que desperdiciamos", ha lamentado.

Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España y Portugal

O sea, un mundo de posibilidades. Pero el problema no es solo desperdiciar, es no cumplir con los compromisos europeos. Cañete ha señalado una importante fecha en el horizonte, 2035, años en que España y otros países europeos se han comprometido a tener como máximo un 10 por ciento de residuos destinados a vertedero; un 65 por ciento tienen que ser reciclados.

España va mal por ahora: tiene que reducir 35 puntos si quiere cumplir el compromiso con vertedero, y por eso el CEO de PreZero alerta. Si se quiere llegar a eso se necesita liderazgo político, dinero, y agilidad administrativa.

O lo que es lo mismo: se necesitan "responsables con visión a largo plazo". También infraestructuras, aproximadamente, según sus cálculos, unos 7.000 millones en nuevas infraestructuras y otros 3.000 para renovar las existentes.

"La buena noticia es que hay dinero", pero falta entonces certidumbre administrativa para ponerlo a funcionar.

Por último, demanda una agilidad administrativa que es ya "imperativa". "Se tarda más en tramitar un proyecto que en construirlo, y eso tenemos que hacérnoslo mirar".

En el caso de PreZero, acaban de conseguir una licencia tras tres años de espera para construir un proyecto de biometano que se levantará en 17 meses.

Todo esto es fundamental, concluye, por las posibilidades que guardan los residuos como generador de energía. Cañete remarca lo siguiente: Si España consiguiese pasar de 45% de vertido al 10% de vertido comprometido en Europa, "estaríamos generando con residuos el 10% de todo el consumo residencial" del país.

"Ese es el reto", zanja, al tiempo que alaba los pasos de liderazgo dados recientemente, como el de EL ESPAÑOL, reconocido al cierre del Wake Up, Spain! con la certificación de Evento Residuos Cero.