Josu Jon Imaz admite el riesgo de escasez de carburante en la UE, pero asegura que España está preparada para evitarlo

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha admitido que existe riesgo de escasez de carburante en Europa por la guerra de Irán, sobre todo de queroseno para los aviones.

Pero al mismo tiempo ha asegurado que España tiene una situación mucho mejor que la del resto de la UE para evitarlo y cuenta con garantía de suministro para los próximos meses.

“Yo soy optimista, porque hemos hecho los deberes. Nosotros lo hacemos todo para que haya producto suficiente en España. Estoy convencido de que vamos a salir adelante”, ha asegurado el CEO de Repsol este lunes en el Wake up! Spain, Wake up! Europe, organizado por EL ESPAÑOL – Invertia.

Josu Jon Imaz, CEO de Repsol

Josu Jon ha revelado que Repsol ha invertido 1.200 millones adicionales en su fondo de maniobra para mejorar sus refinerías y las instalaciones de Petronor, y garantizar que haya un 15% o 20% más de capacidad de suministro en España.

Aún así, ha advertido que las tensiones son evidentes y están haciendo replantearse cuestiones que hace tres meses nadie pensaba. De hecho, el precio del crudo ha vuelto a superar los cien dólares al inicio de esta semana tras los problemas para llegar a un acuerdo entre EEUU e Irán.

Josu Jon ha advertido que el mercado está sobrepasado, con operaciones que se han visto ya a 132 y 140 dólares el barril, algo que distorsiona la formación de precios y genera una incertidumbre muy alta en el mercado.

Aún así, ha recordado que España compra el 60% de su gas y su petróleo al otro lado del Atlántico y casi otro 30% en el norte de África. Eso hace que la dependencia del Oriente Medio o Asia sea menor. El riesgo está en el queroseno, que tiene que pasar por Ormuz en un 45% de su producción mundial.

Imaz admite el miedo que se ha generado en el mercado ante una más que previsible subida de la inflación, algo que obliga a la gente a buscar soluciones rápidas a problemas y mercados que son de una gran complejidad.

Es más, el CEO de Repsol ha advertido que, aunque se llegara a una solución en Irán mañana mismo y se abriera el estrecho de Ormuz, harían falta de doce a quince semanas para que se estabilizara el mercado y los precios volvieran a su ritmo anterior al conflicto.

Venezuela y EEUU

Una clave importante para la petrolera y para el suministro de petróleo y gas a España es la recuperación del mercado venezolano, con el “apoyo absoluto de EEUU”, en palabras de Imaz.

“Se ha abierto el tiempo para hacer una Venezuela mejor -ha explicado-, y nuestra responsabilidad es hacer que el país tenga recursos para su desarrollo económico y social”.

Según ha revelado el CEO de Repsol, hace apenas una semana que la petrolera tiene todas las licencias necesarias para aumentar hasta un 50% su producción de petróleo en Venezuela, en coordinación con el resto de las empresas de EEUU que allí operan.

Todo ello enfocado a mejorar el desarrollo de aquel país en esta nueva etapa. De hecho, Imaz ha anunciado que acaban de firmar un acuerdo para aumentar la producción de gas natural allí, “algo que va a garantizar el 50% del suministro eléctrico de todo el país”.

El otro gran mercado mundial en el que Repsol centra sus inversiones es el propio EEUU. Más de la mitad de las inversiones se hacen en España, pero hay un 35% que se destina a la economía americana, con una regulación y una fiscalidad que facilitan mucho su operación.

“Somos ya un grande del gas en EEUU”, ha asegurado Josu Jon Imaz. “En las próximas semanas pondremos en marcha un proyecto en Alaska que va a cambiar la historia del petróleo en ese Estado”, sentenció.