La industria de defensa apuesta por el valor de la tecnología 'made in Spain' para conquistar el mercado europeo

Foro sobre la industria española de defensa del foro Wake Up! Spain 2025. Sara Fernández

Después de muchos años sin una inversión fuerte para la industria de defensa española, se abre ahora el camino para dotar al Ejército de lo necesario, no solo de lo posible. En ese camino, los expertos del sector aglutinados en el V Foro Económico EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores Wake Up! Spain apuestan por aprovechar el valor de la tecnología 'made in Spain' para conquistar el nuevo mercado europeo.

El exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, lo explicó con claridad: diseñas un concepto (la autonomía estratégica de Europa), creas un instrumento para hacerlo (un Ejército común), le dotas de lo que necesita para ser eficaz (800.000 millones para programas conjuntos) y generas una industria capaz de darte lo que necesitas (tecnología y empresas tractoras a nivel europeo).

Con ese esquema, la apuesta más segura que desde las empresas españolas del sector se puede hacer, más allá de la capacidad de construcción naval de Navantia, pasa por hacer valer en los programas europeos la tecnología disruptiva de vanguardia que son capaces de generar en empresas como Indra o el Grupo Oesía.

El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, tiene claro que de lo que se trata es de aprovechar la escala que seamos capaces de generar, en un sector en el que el primer grupo de EEUU multiplica por tres al primero de Europa. "La opción es la interoperatividad entre ejércitos y la autonomía tecnológica", aseguró.

Los datos oficiales apuntan a un gasto en defensa en Europa de 236.000 millones de euros el año pasado, pero con unos ejércitos sin integrar, los cálculos más aproximados apuntan a que la mitad de ese dinero no contribuye a dotar a Europa de autonomía estratégica. Para lograrlo, hay que ceder soberanía.

Industria y Fuerzas Armadas

Los líderes del negocio de la defensa en España advierten que poner el valor añadido de la tecnología por delante es complementario con la generación de empresas tractoras a nivel europeo en las que introducir esos equipos y subsistemas comunes con soberanía y autoridad de diseño para su desarrollo.

Computación cuántica, sistemas de radio avanzados, control aéreo, comunicaciones satelitales, sistemas de detección de amenazas, robótica e inteligencia artificial aplicada a la defensa están tomando cada día más protagonismo de cara a las guerras del futuro.

Esas son las grandes opciones que abren una oportunidad a España para jugar una baza importante en los programas internacionales y "no quedarnos en la chapa y pintura", en palabras del presidente de Oesía, Luis Furnells.

En la Agencia Espacial Europea ya están trabajando en una propuesta para entrar en esos programas europeos que más adelante van a tener una dotación presupuestaria continuada, reveló su director general, Juan Carlos Cortés, para quien "campeón no es quien quiere, sino quien puede, mientras que tecnología es disuasión".

La opción de la tecnología como nicho de mercado para España está acorde, además, con la máxima de que la relación de la industria con las Fuerzas Armadas pasa por dotar siempre a los ejércitos de lo mejor que se tenga, para limitar el riesgo que afrontan y tener más probabilidades de vencer.

En esa visión de un militar como Félix Sanz Roldán entra, además de la capacidad tecnológica, la imaginación y las ganas de hacer las cosas bien y ser competitivos, porque siempre es mejor "una punta de flecha para llegar donde queremos que hacer varias líneas paralelas".

En esa apuesta por la tecnología está Indra. Su CEO, José Vicente de los Mozos, recuerda que su apuesta en este campo pasa por el desarrollo de Indra Mind. Una Inteligencia Artificial para apoyar sistemas de mano y control de los ejércitos. Algo que será clave para evitar la dependencia tecnológica que hay en este momento de Estados Unidos.

A la cabeza

De los mozos recuerda también que Indra busca convertirse en un "tractor" de la Defensa en España, como ya hace en el caso del Fcas; el futuro avión de combate europeo en el que actúa como coordinador.

Por si fuera poco, Indra va a desarrollar también su vertiente más industrial para el desarrollo de vehículos de tierra con el 8x8 como proyecto clave. Un proyecto que se desarrolla bajo el paraguas de Tess Defence, y en el que ha llegado a un acuerdo con el resto de los accionistas para desarrollar las "capacidades de producción".

¿Objetivo? Entregar cuanto antes al Ministerio de Defensa la mayor cantidad posible de unidades del vehículo.